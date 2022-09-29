Челябинские инсайды: элиты помирились из-за мобилизации

О плане Текслера, побеге оппозиции и мести скандальной судьи. Выпуск 990

30 сентября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

В соцсетях все больше мемов про очереди на границе Фото: коллаж URA.RU В Челябинске постепенно угасают политические войны. На фоне частичной мобилизации всем стало не до разборок, но конфликт между депутатом Госдумы Владимиром Бурматова и областным политблоком продолжает тлеть, причем подогревает его сам Бурматов. А в кулуарах посмеиваются над так называемыми оппозиционерами, которые свернув критику властей тайно покидают Россию, испугавшись мобилизации. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер дал новые указания главам Алексей Текслер дал главам поручения по мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что губернатор Алексей Текслер потребовал от глав, чтобы каждый муниципалитет водил у себя отдельную поддержку мобилизованных граждан. И помощь не должна быть формальной. «Это могут быть денежные пособия, продуктовые наборы в дорогу, что-то из амуниции. Короче говоря, то, что реально может понадобиться на первое время. А еще говорят, что главы должны открыть при администрациях горячие линии по мобилизации, чтобы быстро реагировать на проблемы. Пока это только рекомендация, но скоро может стать обязанностью», — говорят в кулуарах. Люди Гартунга помогают ЕР В челябинской «Единой России» новый скандал. Депутаты меняются помощниками как перчатками, причем невзирая на партийную принадлежность. «Во дворе одного из домов в Тракторозаводском районе Челябинска 24 сентября проходил праздник. Организовывало его агентство по договору с ЕР. В процессе активно участвовали агитаторы с символикой депутата Госдумы Владимира Бурматова, а вот командовал ими Евгений Бакланов — помощник депутата заксобрания области от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина. Получается, что единороссу Бурматову помогают люди депутата Госдумы, лидера регионального отделения эсеров Валерия Гартунга! В ЕР только посмеялись и махнули рукой, сейчас не до Бурматова», — судачат в партийных кругах. Бурматов продолжил войну Владимир Бурматов продолжает жить в прежних реалиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что касается депутата Госдумы Владимира Бурматова, то он, к удивлению чиновников и журналистов, продолжает раздувать конфликт с политблоком губернатора Алексея Текслера. В то время как в самом политблоке про Бурматова стали забывать. «Бурматов один из немногих депутатов Госдумы, кто ни слова не сказал ни частичной мобилизации, ни о спецоперации в целом. Он продолжает постить в своих аккаунтах спасенных собак и кошек, не забывая заодно отпускать колкости в адрес властей Челябинской области. Его обращение в Генпрокуратуру по поводу того, что челябинские СМИ не хотят про него писать, вызвало только смех, как будто сейчас нет дел важнее. Похоже на то, что Бурматов утратил связь с реальностью, не понимая, что сейчас совершенно другая повестка», — говорят в кулуарах. Ларин проигнорировал важное мероприятие Недоброжелатели, пристально следящие за депутатом заксобрания Челябинской области Дмитрием Лариным, довольно потирают руки. В копилке прегрешений парламентария они занесли еще одну галочку. «На прошлой неделе в Челябинске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов. Пришли почти 12 тысяч человек, пел Дмитрий Харатьян и ансамбль „Ариэль“. На мероприятии побывали все депутаты ЗСО, за одним лишь исключением. И да, это был Ларин!» — злословят в кулуарах. Мэр Копейска теряет заместителя Андрей Фалейчик подписал увольнение своему заму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что вот-вот уйдет в отставку вице-мэр Копейска Андрей Шадрин. По словам инсайдеров, он две недели был в отпуске, а на днях вышел на работу и написал заявление об увольнении. «Болтают, что мэр Андрей Фалейчик заявление подписал. Самого Шадрина во время отпуска видели в одной из силовых структур. Вроде как проходит свидетелем по уголовному делу бывшего директора МУП „ТРК Копейск“ Алины Быковой. И вот после дачи показаний увольняется. Кстати, уехать куда-то не может, не отпустят по мобилизационной линии», — утверждает источник Глава продал канал частникам Главе Еткульского района Юрию Кузьменкову грозят большие неприятности. Причина — проведенный районной администрацией аукцион. «Администрация Еткульского района продала с торгов земельный участок. А по нему проходит канал, соединяющий озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль. Подобные участки категорически не могут находиться в частной собственности — это вопрос безопасности. Как Кузьменков собирается выходить из ситуации — непонятно», — обсуждают прокол коллеги главы муниципалитетов. Мэр Миасса перевел дух Григорий Тонких проработает до конца срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Миасса Григорий Тонких, что называется, перевел дух. Генплан города на сессии 30 сентября приняли спокойно, вопреки ожиданиям. Хотя ходили слухи, что часть депутатов попытается сорвать принятие вопроса, чтобы инициировать досрочную отставку Тонких. «Депутаты и представители местных бизнес-элит вняли просьбе областных властей, и свернули все местные войнушки. Не то время, чтобы выяснять отношения. Тонких спокойно доработает до конца срока, то есть до осени будущего года. В феврале начнутся консультации по будущему мэру, а пока дана команда не раскачивать никому не нужную конфликтную повестку», — пояснил источник. И сдал город областным ревизорам На сессии горсобрания Миасс 29 сентября принято решение о передачи полномочий муниципального контроля области. Иными словами, контролировать мэрию будет Контрольно-счетная палата региона, а не городская КСП, как это было всегда. Как сообщают инсайдеры, этому радуются и чиновники, и их противники. Радуется и мэр Григорий Тонких, у которого с КСП Миасса сложились явно неприязненные отношения. «Все думают, что под шумок на фоне общей мобилизации можно будет „мочить“ соперников. Областная КСП довольно грозная организация и многие тайно надеются использовать ее в решении своих конфликтов. При этом никто еще, в том числе Тонких, не понимают, что КСП никогда не станет принимать чью-то сторону в таких конфликтах. Так что бояться надо всем», — говорят в Миассе. Сурменеву напомнили об обязательствах Иван Сурменев выполнил не все поручения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Казалось бы, рейтинг главы Нагабайского района Ивана Сурменева пошел вверх после визита губернатора Алексея Текслера на полумарафон, ежегодно проходящий в селе Париж. Но есть нюанс. «Губернатор, если говорить прямо, вставил Сурменеву „фитиль“ за срывающуюся программу газификации. И надо отдать главе должное, он взялся за дело: ситуация ощутимо сдвинулась с мертвой точки. Это в региональном правительстве уже оценили по достоинству. И все бы хорошо, но карму Сурменеву портит то обстоятельство, что реконструкция очистных сооружений и строительство дома для детей-сирот по-прежнему стоят. А Текслер об этих проектах очень хорошо помнит», — говорят в коридорах власти. Депутатам предложили стать добровольцами Начало частичной мобилизации вызвало турбулентность во фракции «Единой России» в городской думе Челябинска. Представителям партии власти намекнули, что неплохо бы поучаствовать в общем деле более плотно. «На заседании фракции прозвучало: если кто-то из ее состава решит добровольно отправиться на фронт — то это будет оценено по достоинству. „По достоинству — это как?“ — поинтересовался кто-то из отцов города. „В моральном плане!“ — последовал ответ. Народ призадумался», — рассказали источники. Мительман проявил благоразумие Илья Мительман вышел из всех конфликтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свернули до минимума и политические конфликты в гордуме Челябинска. Голосование за новых почетных граждан https://ura.news/news/1052590241города заставило депутатов заговорить о новых раскладах в гордуме. Внимание коллег привлекла позиция Ильи Мительмана. «Дело даже не в том, что против присвоения звания почетного гражданина Виталию Григорчик на заседании гордумы выступил очень невнятно. Просто впервые за его спиной стоял главный эсер области, депутат Госдумы Валерий Гартунг, а не Илья Мительман. Раньше бы Мительман такой шанс не упустил и выступил бы против кандидатуры судимого депутата Виталия Рыльских. Но слывший главным нарушителем спокойствия в думе, Илья Семенович уже долгое время ведет себя спокойно, выстроил отношения и с коллегами, и с мэрией. Что по достоинству оценили все заинтересованные лица», — говорят в коридорах власти. Врачи недовольны почетным коллегой Решение гордумы о присвоении звания почетных граждан Челябинска продолжает собирать негативные оценки. Если против ранее судимого депутата Виталия Рыльских крайне резко выступал даже депутат Госдумы Валерий Гартунг, то формально нейтральная кандидатура пластического хирурга Александра Пухова спровоцировала нешуточное раздражение в медицинских кругах. «Пухов, конечно, выдающийся пластический хирург и медийно раскрученная личность. За него, насколько известно, ходатайствовали перед депутатами звезды шоу-бизнеса первой величины. Но среди челябинских врачей есть люди, которые спасли тысячи жизней, и чья деятельность помогла спасать их другим медикам. в мире. Могли бы подобрать и получше кандидатуры», — возмущаются врачи, а им возражают, что мол, никто не мешал медицинскому сообществу выдвинуть своего «кандидата в почетные». Галкин не появился на сессии Александр Галкин уехал в таинственную командировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что после указа о мобилизации пропал из поля зрения депутат гордумы Челябинска Александр Галкин. Во всяком случае на сессии 27 сентября его не было, помощник заявил, что его начальник уехал в командировку. «Тут же стали болтать, что Галкин пытался податься в Грузию, но на границе больше очереди и теперь он отправился по врачам за „белым билетом“, чтобы избежать мобилизации. Кстати, на его странице во „ВКонтакте“ давно нет никаких записей. К слову, рабочее место у Галкина — дума. А дума его в командировку не отправляла», — судачат в думе. Хазиев пропал окончательно В Центральном райсовете Челябинска окончательно потеряли депутата Марселя Хазиева. Он просто перестал выходить на связь сразу после указа о мобилизации и его следы затерялись в Казахстане. Правда после того, как в СМИ появились слухи о его побеге, он выложил в своем аккаунте какую-то запись, а потом опять пропал из пабликов. «Никто этому не удивился. Даже выяснять на сессии не стали куда делся Хазиев. Просто махнули рукой. Единственная проблема, что может затянуться процесс по лишению его мандата из-за недостоверной информации о доходах и расходах», — говорит источник. Оппозиционер покинул Россию Александр Лебедев почистил свои аккаунты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что несостоявшийся кандидат в заксобрание Челябинской области, скандальный юрист Александр Лебедев, позиционирующий себя как критик властей, уехал в Казахстан. И произошло это чуть ли сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация. Все, конечно, решили, что Лебедев испугался призыва. «Всегда хвастался отменным здоровьем, справкой из психдиспансера об отсутствии каких-либо проблем. Выкладывал в своих аккаунтах ролики с собой, где был в футболке с надписью „Защитник“. Смело поливал грязью журналистов и власть, на которую работал и вдруг пропал. Заодно почистил все свои записи», — смеются в кулуарах. … А ему грозит уголовное дело Как сообщают источники, несостоявшийся кандидат в заксобрание Челябинской области Александр Лебедев покинул Россию не только из-за мобилизации. Говорят, что ему грозит уголовное дело. «Что-то он натворил, не очень приличное, на территории Свердловской области и теперь по данному факту проводится проверка. А там могут добавиться дела за опубликование частной переписки, клевету и оскорбления. Речь может пойти и о мошенничестве. Должны быть заявления от тех, с кем Лебедев работал. Поводов скрыться у него предостаточно, хотя его последняя запись двухнедельной записи гласит, что решил отдохнут. Но на звонки не отвечает», — говорят источники. На Кировке работала банда… ОПГ облюбовала Кировку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в течение 2020—2021 года работала группировка выходцев из стран Средней Азии. Как говорят инсайдеры, под руководством авторитета по прозвищу Шах они совершали грабежи и кражи у подвыпивших клиентов развлекательных заведений. Одни члены группы работали в заведениях на разных должностях и были наводчиками, другие работали на улицах и в барах, похищая имущество. «За год было совершено больше 20 грабежей и более 100 краж, многим в полиции было понятно, что работает организованная группа, но такое чувство, что с бандитами никто не хотел связываться. Дела просто утонули в море статистики, так и оставшись не раскрытыми», — рассказали инсайдеры. …, но попытка поймать банду обернулась ничем Попытка поймать группу грабителей клиентов челябинских баров была предпринята летом 2022 года. Но, как говорят потерпевшие, обернулась ничем. «Силовики намеревались покончить с группировкой, но почему-то операция вылилась в обычный рейд по кабакам с проведением профилактических бесед с владельцами баров, которые просто уволили подозрительных сотрудников. Ни очных ставок, ни серьезных орм проведено не было, значит через какое-то время преступления продолжатся», — говорят источники. В Верхнеуральске нажились на ремонте сквера К расследованию подключается СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поговаривают, что скандалом в мэрии и уголовным делом закончится ремонт сквера культуры и отдыха в Верхнеуральске. Еще в 2019 года мэрия заключила контракт на работы на 13 млн рублей, а потом оплатила их без всякой проверки и экспертиз. Потом пришли КСП и прокуратура и выяснилось, что стоимость работ была завышена почти на 3 млн рублей. «Материалы передали в СКР, где возбудили дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). Теперь чиновники в мэрии ходят на допросы и пытаются переложить ответственность друг на друга. Причина в обычной безалаберности», — говорят источники. Юристы наживаются на мобилизации В Челябинской области активизировались юридические фирмы, наживающиеся на частичной мобилизации граждан. Так, юристы известной адвокатской конторы предложили мужчине, подучившему повестку, за 250 тысяч через суд сделать его опекуном пожилых родителей. Мужчина догадался посоветоваться со знакомыми о таком предложении и понял, что его просто разводят на деньги. «Родители дееспособные, ни один суд бы иск об опеке не удовлетворил. Да и цены зашкаливают. Все, в том числе полиция, просят жителей не вестись на уловки аферистов», — говорят инсайдеры. Председатель суда готовит сюрприз сменщику В Центральном райсуде Челябинска грядут перемены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева, полномочия которой истекают в декабре этого года, как говорят, намерена оставить полный беспорядок в делах после ухода, а также максимально развалить коллектив. «Одних судей она переманивает премиями на свою сторону, вторых ставит в невыносимые условия. Ее цель — сделать так, чтобы к ее уходу суд остался в полном бардаке, и она может этого добиться», — говорят источники. Миасский завод снова собирает Iveco Приостановившаяся была сборка грузовиков Iveco на предприятии «Ивеко-АМТ» в Миассе якобы снова запущена. Коллектив в тысячу человек сохранили и продолжили работу, о которой в компании будто бы распространяться не любят. «Поначалу менеджмент утверждал, что предприятие займется сборкой китайских машин. Те заявления были, скорее всего, для отвода глаз. На деле собирают все тех же „итальянцев“, только логистические цепочки изменились — запчасти для сборки везут из Казахстана», — судачат в среде миасских производственников. В Златоусте обсуждают последствия смены руководства ЗМЗ Смена кадров на ЗМЗ стала поводом для слухов Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Златоуста взбудоражены слухами, что после смены руководства металлургического завода (ЗМЗ) там отказались от главного экологического проекта. Причем навсегда. «Весь северо-запад города регулярно заволакивает рыжим дымом. Так происходит, когда продувают печи. Несколько лет подряд на заводе обещали смонтировать систему газоочистки, но вот теперь пошли слухи, что достраивать ничего не будут. Дешевле платить штрафы. При этом в цехе уже успели даже частично для завершения проекта разобрать крышу — люди как в войну работают, чуть ли не под открытым небом», — ворчат горожане. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске постепенно угасают политические войны. На фоне частичной мобилизации всем стало не до разборок, но конфликт между депутатом Госдумы Владимиром Бурматова и областным политблоком продолжает тлеть, причем подогревает его сам Бурматов. А в кулуарах посмеиваются над так называемыми оппозиционерами, которые свернув критику властей тайно покидают Россию, испугавшись мобилизации. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер дал новые указания главам Говорят, что губернатор Алексей Текслер потребовал от глав, чтобы каждый муниципалитет водил у себя отдельную поддержку мобилизованных граждан. И помощь не должна быть формальной. «Это могут быть денежные пособия, продуктовые наборы в дорогу, что-то из амуниции. Короче говоря, то, что реально может понадобиться на первое время. А еще говорят, что главы должны открыть при администрациях горячие линии по мобилизации, чтобы быстро реагировать на проблемы. Пока это только рекомендация, но скоро может стать обязанностью», — говорят в кулуарах. Люди Гартунга помогают ЕР В челябинской «Единой России» новый скандал. Депутаты меняются помощниками как перчатками, причем невзирая на партийную принадлежность. «Во дворе одного из домов в Тракторозаводском районе Челябинска 24 сентября проходил праздник. Организовывало его агентство по договору с ЕР. В процессе активно участвовали агитаторы с символикой депутата Госдумы Владимира Бурматова, а вот командовал ими Евгений Бакланов — помощник депутата заксобрания области от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина. Получается, что единороссу Бурматову помогают люди депутата Госдумы, лидера регионального отделения эсеров Валерия Гартунга! В ЕР только посмеялись и махнули рукой, сейчас не до Бурматова», — судачат в партийных кругах. Бурматов продолжил войну Что касается депутата Госдумы Владимира Бурматова, то он, к удивлению чиновников и журналистов, продолжает раздувать конфликт с политблоком губернатора Алексея Текслера. В то время как в самом политблоке про Бурматова стали забывать. «Бурматов один из немногих депутатов Госдумы, кто ни слова не сказал ни частичной мобилизации, ни о спецоперации в целом. Он продолжает постить в своих аккаунтах спасенных собак и кошек, не забывая заодно отпускать колкости в адрес властей Челябинской области. Его обращение в Генпрокуратуру по поводу того, что челябинские СМИ не хотят про него писать, вызвало только смех, как будто сейчас нет дел важнее. Похоже на то, что Бурматов утратил связь с реальностью, не понимая, что сейчас совершенно другая повестка», — говорят в кулуарах. Ларин проигнорировал важное мероприятие Недоброжелатели, пристально следящие за депутатом заксобрания Челябинской области Дмитрием Лариным, довольно потирают руки. В копилке прегрешений парламентария они занесли еще одну галочку. «На прошлой неделе в Челябинске прошел митинг-концерт в поддержку референдумов. Пришли почти 12 тысяч человек, пел Дмитрий Харатьян и ансамбль „Ариэль“. На мероприятии побывали все депутаты ЗСО, за одним лишь исключением. И да, это был Ларин!» — злословят в кулуарах. Мэр Копейска теряет заместителя Говорят, что вот-вот уйдет в отставку вице-мэр Копейска Андрей Шадрин. По словам инсайдеров, он две недели был в отпуске, а на днях вышел на работу и написал заявление об увольнении. «Болтают, что мэр Андрей Фалейчик заявление подписал. Самого Шадрина во время отпуска видели в одной из силовых структур. Вроде как проходит свидетелем по уголовному делу бывшего директора МУП „ТРК Копейск“ Алины Быковой. И вот после дачи показаний увольняется. Кстати, уехать куда-то не может, не отпустят по мобилизационной линии», — утверждает источник Глава продал канал частникам Главе Еткульского района Юрию Кузьменкову грозят большие неприятности. Причина — проведенный районной администрацией аукцион. «Администрация Еткульского района продала с торгов земельный участок. А по нему проходит канал, соединяющий озера Большой Сарыкуль и Дуванкуль. Подобные участки категорически не могут находиться в частной собственности — это вопрос безопасности. Как Кузьменков собирается выходить из ситуации — непонятно», — обсуждают прокол коллеги главы муниципалитетов. Мэр Миасса перевел дух Мэр Миасса Григорий Тонких, что называется, перевел дух. Генплан города на сессии 30 сентября приняли спокойно, вопреки ожиданиям. Хотя ходили слухи, что часть депутатов попытается сорвать принятие вопроса, чтобы инициировать досрочную отставку Тонких. «Депутаты и представители местных бизнес-элит вняли просьбе областных властей, и свернули все местные войнушки. Не то время, чтобы выяснять отношения. Тонких спокойно доработает до конца срока, то есть до осени будущего года. В феврале начнутся консультации по будущему мэру, а пока дана команда не раскачивать никому не нужную конфликтную повестку», — пояснил источник. И сдал город областным ревизорам На сессии горсобрания Миасс 29 сентября принято решение о передачи полномочий муниципального контроля области. Иными словами, контролировать мэрию будет Контрольно-счетная палата региона, а не городская КСП, как это было всегда. Как сообщают инсайдеры, этому радуются и чиновники, и их противники. Радуется и мэр Григорий Тонких, у которого с КСП Миасса сложились явно неприязненные отношения. «Все думают, что под шумок на фоне общей мобилизации можно будет „мочить“ соперников. Областная КСП довольно грозная организация и многие тайно надеются использовать ее в решении своих конфликтов. При этом никто еще, в том числе Тонких, не понимают, что КСП никогда не станет принимать чью-то сторону в таких конфликтах. Так что бояться надо всем», — говорят в Миассе. Сурменеву напомнили об обязательствах Казалось бы, рейтинг главы Нагабайского района Ивана Сурменева пошел вверх после визита губернатора Алексея Текслера на полумарафон, ежегодно проходящий в селе Париж. Но есть нюанс. «Губернатор, если говорить прямо, вставил Сурменеву „фитиль“ за срывающуюся программу газификации. И надо отдать главе должное, он взялся за дело: ситуация ощутимо сдвинулась с мертвой точки. Это в региональном правительстве уже оценили по достоинству. И все бы хорошо, но карму Сурменеву портит то обстоятельство, что реконструкция очистных сооружений и строительство дома для детей-сирот по-прежнему стоят. А Текслер об этих проектах очень хорошо помнит», — говорят в коридорах власти. Депутатам предложили стать добровольцами Начало частичной мобилизации вызвало турбулентность во фракции «Единой России» в городской думе Челябинска. Представителям партии власти намекнули, что неплохо бы поучаствовать в общем деле более плотно. «На заседании фракции прозвучало: если кто-то из ее состава решит добровольно отправиться на фронт — то это будет оценено по достоинству. „По достоинству — это как?“ — поинтересовался кто-то из отцов города. „В моральном плане!“ — последовал ответ. Народ призадумался», — рассказали источники. Мительман проявил благоразумие Свернули до минимума и политические конфликты в гордуме Челябинска. Голосование за новых почетных граждан https://ura.news/news/1052590241города заставило депутатов заговорить о новых раскладах в гордуме. Внимание коллег привлекла позиция Ильи Мительмана. «Дело даже не в том, что против присвоения звания почетного гражданина Виталию Григорчик на заседании гордумы выступил очень невнятно. Просто впервые за его спиной стоял главный эсер области, депутат Госдумы Валерий Гартунг, а не Илья Мительман. Раньше бы Мительман такой шанс не упустил и выступил бы против кандидатуры судимого депутата Виталия Рыльских. Но слывший главным нарушителем спокойствия в думе, Илья Семенович уже долгое время ведет себя спокойно, выстроил отношения и с коллегами, и с мэрией. Что по достоинству оценили все заинтересованные лица», — говорят в коридорах власти. Врачи недовольны почетным коллегой Решение гордумы о присвоении звания почетных граждан Челябинска продолжает собирать негативные оценки. Если против ранее судимого депутата Виталия Рыльских крайне резко выступал даже депутат Госдумы Валерий Гартунг, то формально нейтральная кандидатура пластического хирурга Александра Пухова спровоцировала нешуточное раздражение в медицинских кругах. «Пухов, конечно, выдающийся пластический хирург и медийно раскрученная личность. За него, насколько известно, ходатайствовали перед депутатами звезды шоу-бизнеса первой величины. Но среди челябинских врачей есть люди, которые спасли тысячи жизней, и чья деятельность помогла спасать их другим медикам. в мире. Могли бы подобрать и получше кандидатуры», — возмущаются врачи, а им возражают, что мол, никто не мешал медицинскому сообществу выдвинуть своего «кандидата в почетные». Галкин не появился на сессии Говорят, что после указа о мобилизации пропал из поля зрения депутат гордумы Челябинска Александр Галкин. Во всяком случае на сессии 27 сентября его не было, помощник заявил, что его начальник уехал в командировку. «Тут же стали болтать, что Галкин пытался податься в Грузию, но на границе больше очереди и теперь он отправился по врачам за „белым билетом“, чтобы избежать мобилизации. Кстати, на его странице во „ВКонтакте“ давно нет никаких записей. К слову, рабочее место у Галкина — дума. А дума его в командировку не отправляла», — судачат в думе. Хазиев пропал окончательно В Центральном райсовете Челябинска окончательно потеряли депутата Марселя Хазиева. Он просто перестал выходить на связь сразу после указа о мобилизации и его следы затерялись в Казахстане. Правда после того, как в СМИ появились слухи о его побеге, он выложил в своем аккаунте какую-то запись, а потом опять пропал из пабликов. «Никто этому не удивился. Даже выяснять на сессии не стали куда делся Хазиев. Просто махнули рукой. Единственная проблема, что может затянуться процесс по лишению его мандата из-за недостоверной информации о доходах и расходах», — говорит источник. Оппозиционер покинул Россию Инсайдеры сообщают, что несостоявшийся кандидат в заксобрание Челябинской области, скандальный юрист Александр Лебедев, позиционирующий себя как критик властей, уехал в Казахстан. И произошло это чуть ли сразу после того, как была объявлена частичная мобилизация. Все, конечно, решили, что Лебедев испугался призыва. «Всегда хвастался отменным здоровьем, справкой из психдиспансера об отсутствии каких-либо проблем. Выкладывал в своих аккаунтах ролики с собой, где был в футболке с надписью „Защитник“. Смело поливал грязью журналистов и власть, на которую работал и вдруг пропал. Заодно почистил все свои записи», — смеются в кулуарах. … А ему грозит уголовное дело Как сообщают источники, несостоявшийся кандидат в заксобрание Челябинской области Александр Лебедев покинул Россию не только из-за мобилизации. Говорят, что ему грозит уголовное дело. «Что-то он натворил, не очень приличное, на территории Свердловской области и теперь по данному факту проводится проверка. А там могут добавиться дела за опубликование частной переписки, клевету и оскорбления. Речь может пойти и о мошенничестве. Должны быть заявления от тех, с кем Лебедев работал. Поводов скрыться у него предостаточно, хотя его последняя запись двухнедельной записи гласит, что решил отдохнут. Но на звонки не отвечает», — говорят источники. На Кировке работала банда… Говорят, что в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова в течение 2020—2021 года работала группировка выходцев из стран Средней Азии. Как говорят инсайдеры, под руководством авторитета по прозвищу Шах они совершали грабежи и кражи у подвыпивших клиентов развлекательных заведений. Одни члены группы работали в заведениях на разных должностях и были наводчиками, другие работали на улицах и в барах, похищая имущество. «За год было совершено больше 20 грабежей и более 100 краж, многим в полиции было понятно, что работает организованная группа, но такое чувство, что с бандитами никто не хотел связываться. Дела просто утонули в море статистики, так и оставшись не раскрытыми», — рассказали инсайдеры. …, но попытка поймать банду обернулась ничем Попытка поймать группу грабителей клиентов челябинских баров была предпринята летом 2022 года. Но, как говорят потерпевшие, обернулась ничем. «Силовики намеревались покончить с группировкой, но почему-то операция вылилась в обычный рейд по кабакам с проведением профилактических бесед с владельцами баров, которые просто уволили подозрительных сотрудников. Ни очных ставок, ни серьезных орм проведено не было, значит через какое-то время преступления продолжатся», — говорят источники. В Верхнеуральске нажились на ремонте сквера Поговаривают, что скандалом в мэрии и уголовным делом закончится ремонт сквера культуры и отдыха в Верхнеуральске. Еще в 2019 года мэрия заключила контракт на работы на 13 млн рублей, а потом оплатила их без всякой проверки и экспертиз. Потом пришли КСП и прокуратура и выяснилось, что стоимость работ была завышена почти на 3 млн рублей. «Материалы передали в СКР, где возбудили дело по статье 286 УК РФ (превышение полномочий). Теперь чиновники в мэрии ходят на допросы и пытаются переложить ответственность друг на друга. Причина в обычной безалаберности», — говорят источники. Юристы наживаются на мобилизации В Челябинской области активизировались юридические фирмы, наживающиеся на частичной мобилизации граждан. Так, юристы известной адвокатской конторы предложили мужчине, подучившему повестку, за 250 тысяч через суд сделать его опекуном пожилых родителей. Мужчина догадался посоветоваться со знакомыми о таком предложении и понял, что его просто разводят на деньги. «Родители дееспособные, ни один суд бы иск об опеке не удовлетворил. Да и цены зашкаливают. Все, в том числе полиция, просят жителей не вестись на уловки аферистов», — говорят инсайдеры. Председатель суда готовит сюрприз сменщику Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева, полномочия которой истекают в декабре этого года, как говорят, намерена оставить полный беспорядок в делах после ухода, а также максимально развалить коллектив. «Одних судей она переманивает премиями на свою сторону, вторых ставит в невыносимые условия. Ее цель — сделать так, чтобы к ее уходу суд остался в полном бардаке, и она может этого добиться», — говорят источники. Миасский завод снова собирает Iveco Приостановившаяся была сборка грузовиков Iveco на предприятии «Ивеко-АМТ» в Миассе якобы снова запущена. Коллектив в тысячу человек сохранили и продолжили работу, о которой в компании будто бы распространяться не любят. «Поначалу менеджмент утверждал, что предприятие займется сборкой китайских машин. Те заявления были, скорее всего, для отвода глаз. На деле собирают все тех же „итальянцев“, только логистические цепочки изменились — запчасти для сборки везут из Казахстана», — судачат в среде миасских производственников. В Златоусте обсуждают последствия смены руководства ЗМЗ Жители Златоуста взбудоражены слухами, что после смены руководства металлургического завода (ЗМЗ) там отказались от главного экологического проекта. Причем навсегда. «Весь северо-запад города регулярно заволакивает рыжим дымом. Так происходит, когда продувают печи. Несколько лет подряд на заводе обещали смонтировать систему газоочистки, но вот теперь пошли слухи, что достраивать ничего не будут. Дешевле платить штрафы. При этом в цехе уже успели даже частично для завершения проекта разобрать крышу — люди как в войну работают, чуть ли не под открытым небом», — ворчат горожане. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.