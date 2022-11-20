В Кургане объяснили, почему сферу пожнадзора сотрясают скандалы

Экс-спасатели в эксклюзивном интервью рассказали о сути претензий силовиков

21 ноября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

В Кургане пожарный надзор проводит массовые проверки ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство управления МЧС обеспокоено серией уголовных дел в отношении бывших коллег и руководства коммерческих структур, которые занимаются установкой и обслуживанием противопожарного оборудования. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказали бывшие сотрудники МЧС, а также пояснили, почему в сфере пожарной безопасности нарушается закон. Особое внимание к проблеме спровоцировали крупные пожары в РФ, например, недавняя трагедия в Костроме, где в ночном клубе сгорели 13 человек. Бывшие сотрудники МЧС обеспокоены некачественным оборудованием на соцобъектах Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Кургане за коррупцию недавно осужден экс-глава МЧС Олег Рожков. Один из эпизодов обвинения был связан с проверкой пожарной безопасности гостиничного комплекса. Вскоре приговор озвучат руководителю коммерческой структуры Павлу Кузнецову (подозревается в мошенничестве), который устанавливал противопожарное оборудование. Его проверкой занимались сотрудники госпожнадзора. Сейчас в области зарегистрировано несколько десятков организаций, которые имеют право на монтаж и обслуживание противопожарных систем в зданиях. Однако работают в активном режиме около 10 предприятий. Основной статьей доходов от деятельности компаний в сфере противопожарного оборудования является обслуживание уже установленного оборудования. Работу коммерческих структур проверяет местное управление надзорной деятельности, являющееся структурой курганского ГУ МЧС России. «Есть определенные предприятия, которые быстро набирают большую базу клиентов для обслуживания. А там, где большие объемы — большие деньги. И часто это идет в ущерб качеству предоставляемых услуг», — сообщил о проблеме один из источников. Сотрудники пожнадзора проводят проверки противопожарного оборудования на объектах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ситуация на рынке стала ухудшаться после того, как законодательно были введены торги на заключение услуг. На рынке появились фирмы, сознательно занижающие стоимость и при этом поставляющие на предприятия некачественное оборудование. «Чтобы конкурировать с такими поставщиками, добросовестным фирмам приходится идти на издержки: урезать зарплаты, сокращать время на проверки на объекте — это влияет на отток профессионалов из отрасли, снижает качество услуг», — констатирует бывший работник МЧС. Больше всего противопожарных специалистов беспокоит то, что некачественное оборудование может появиться в школах и детсадах. «Как правило, условные завхозы плохо разбираются в предмете. Приходит техник, что-то делает или не делает, но говорит, что все в порядке. Затем по графику проводит проверку МЧС. Хорошо, если она обнаруживает недочеты, потому что их можно исправить. А если нет? Под угрозой находятся дети», — выражают беспокойство эксперты. Сотрудники пожнадзора проводят проверки в крупных торговых центрах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сейчас многие участники рынка ожидают, чем закончится история с судом над предпринимателем Павлом Кузнецовым, которого обвиняют в поставке некачественного противопожарного оборудования по госконтракту. Оно якобы было установлено в ряде курганских детсадов, вузе и жилом доме. Собеседники URA.RU уверены, что от приговора зависит вся дальнейшая работа в сфере пожарной безопасности. «Если по Кузнецову будет обвинительный приговор, то можно ждать изменений в сфере пожнадзора. Это станет примером для других и пониманием, что шутить с пожарными нормами, которые написаны „кровью“, не стоит», — высказывают свое мнение эксперты. Редакция URA.RU обратилась с запросом в региональное ГУ МЧС. В чрезвычайном ведомстве ответили, что периодичность проведения проверок сотрудниками федерального пожарного надзора зависит от присвоенной категории риска объекта. Информацию о проводимых проверках в Курганской области можно получить на сайте proverki.gov.ru.

Руководство управления МЧС обеспокоено серией уголовных дел в отношении бывших коллег и руководства коммерческих структур, которые занимаются установкой и обслуживанием противопожарного оборудования. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказали бывшие сотрудники МЧС, а также пояснили, почему в сфере пожарной безопасности нарушается закон. Особое внимание к проблеме спровоцировали крупные пожары в РФ, например, недавняя трагедия в Костроме, где в ночном клубе сгорели 13 человек. В Кургане за коррупцию недавно осужден экс-глава МЧС Олег Рожков. Один из эпизодов обвинения был связан с проверкой пожарной безопасности гостиничного комплекса. Вскоре приговор озвучат руководителю коммерческой структуры Павлу Кузнецову (подозревается в мошенничестве), который устанавливал противопожарное оборудование. Его проверкой занимались сотрудники госпожнадзора. Сейчас в области зарегистрировано несколько десятков организаций, которые имеют право на монтаж и обслуживание противопожарных систем в зданиях. Однако работают в активном режиме около 10 предприятий. Основной статьей доходов от деятельности компаний в сфере противопожарного оборудования является обслуживание уже установленного оборудования. Работу коммерческих структур проверяет местное управление надзорной деятельности, являющееся структурой курганского ГУ МЧС России. Ситуация на рынке стала ухудшаться после того, как законодательно были введены торги на заключение услуг. На рынке появились фирмы, сознательно занижающие стоимость и при этом поставляющие на предприятия некачественное оборудование. «Чтобы конкурировать с такими поставщиками, добросовестным фирмам приходится идти на издержки: урезать зарплаты, сокращать время на проверки на объекте — это влияет на отток профессионалов из отрасли, снижает качество услуг», — констатирует бывший работник МЧС. Больше всего противопожарных специалистов беспокоит то, что некачественное оборудование может появиться в школах и детсадах. «Как правило, условные завхозы плохо разбираются в предмете. Приходит техник, что-то делает или не делает, но говорит, что все в порядке. Затем по графику проводит проверку МЧС. Хорошо, если она обнаруживает недочеты, потому что их можно исправить. А если нет? Под угрозой находятся дети», — выражают беспокойство эксперты. Сейчас многие участники рынка ожидают, чем закончится история с судом над предпринимателем Павлом Кузнецовым, которого обвиняют в поставке некачественного противопожарного оборудования по госконтракту. Оно якобы было установлено в ряде курганских детсадов, вузе и жилом доме. Собеседники URA.RU уверены, что от приговора зависит вся дальнейшая работа в сфере пожарной безопасности. Редакция URA.RU обратилась с запросом в региональное ГУ МЧС. В чрезвычайном ведомстве ответили, что периодичность проведения проверок сотрудниками федерального пожарного надзора зависит от присвоенной категории риска объекта. Информацию о проводимых проверках в Курганской области можно получить на сайте proverki.gov.ru.