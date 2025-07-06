В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о новом вирусе в Таиланде

Роспотребнадзор дал комментарий по поводу вспышки нового вируса в Таиланде. По словам ведомства, они держат на контроле сообщения о нем.
«Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. Количество заболевших не уточняется», — прокомментировало ведомство. Также сообщается, что данное кожное заболевание встречается в сезон дождей.
Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики инфекций обязательно нужно мыть руки после возвращения из общественных мест, после посещения туалета и перед едой, а для питья использовать только бутилированную или кипяченную воду.
Розовый лишай Жибера — это дерматологическое заболевание, которое, чаще всего выявляют у лиц в возрасте от 10 до 35 лет. Предполагается, что развитие болезни связано с вирусной инфекцией. Заболевание не считается заразным и, как правило, самостоятельно проходит в течение 6–8 недель.
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