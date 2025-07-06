В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о новом вирусе в Таиланде

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лишая в Таиланде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде, сообщили в ведомстве
Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде, сообщили в ведомстве Фото:

Роспотребнадзор дал комментарий по поводу вспышки нового вируса в Таиланде. По словам ведомства, они держат на контроле сообщения о нем.

«Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. Количество заболевших не уточняется», — прокомментировало ведомство. Также сообщается, что данное кожное заболевание встречается в сезон дождей.

Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики инфекций обязательно нужно мыть руки после возвращения из общественных мест, после посещения туалета и перед едой, а для питья использовать только бутилированную или кипяченную воду.

Розовый лишай Жибера — это дерматологическое заболевание, которое, чаще всего выявляют у лиц в возрасте от 10 до 35 лет. Предполагается, что развитие болезни связано с вирусной инфекцией. Заболевание не считается заразным и, как правило, самостоятельно проходит в течение 6–8 недель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор дал комментарий по поводу вспышки нового вируса в Таиланде. По словам ведомства, они держат на контроле сообщения о нем. «Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. Количество заболевших не уточняется», — прокомментировало ведомство. Также сообщается, что данное кожное заболевание встречается в сезон дождей. Роспотребнадзор напомнил, что для профилактики инфекций обязательно нужно мыть руки после возвращения из общественных мест, после посещения туалета и перед едой, а для питья использовать только бутилированную или кипяченную воду. Розовый лишай Жибера — это дерматологическое заболевание, которое, чаще всего выявляют у лиц в возрасте от 10 до 35 лет. Предполагается, что развитие болезни связано с вирусной инфекцией. Заболевание не считается заразным и, как правило, самостоятельно проходит в течение 6–8 недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...