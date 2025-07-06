Армения дала жесткий ответ Киеву по поводу сообщений о российской военной базе

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Армения заявила о невозможности использования ее территории как плацдарма для военных ударов
Армения заявила о невозможности использования ее территории как плацдарма для военных ударов Фото:

МИД Армении отверг все сведения об использовании территории республики для ударов по соседним государствам. Таким образом армянское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщения украинских СМИ о возможном расширении российского военного присутствия в стране.

«Территория республики не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против какого-либо из соседних государств», — говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в официальном telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что распространившиеся в прессе сведения не соответствуют действительности и назвали их вымышленными.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов сообщил украинскому изданию, что российская сторона якобы увеличивает свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. По его словам, Россия якобы набирает личный состав для размещения на армянской территории из числа военнослужащих Ростовской и Волгоградской областей, Крыма, а также ищет добровольцев в Северной Осетии и Адыгее.

Российские военные размещены в Армении на 102-й базе в Гюмри в соответствии с межгосударственным соглашением 1995 года, срок которого продлен до 2044 года. В июне премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Ереван не планирует полного вывода российских войск, несмотря на углубление контактов с Евросоюзом.

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МИД Армении отверг все сведения об использовании территории республики для ударов по соседним государствам. Таким образом армянское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщения украинских СМИ о возможном расширении российского военного присутствия в стране. «Территория республики не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против какого-либо из соседних государств», — говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в официальном telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что распространившиеся в прессе сведения не соответствуют действительности и назвали их вымышленными. Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов сообщил украинскому изданию, что российская сторона якобы увеличивает свое военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений между Москвой и Баку. По его словам, Россия якобы набирает личный состав для размещения на армянской территории из числа военнослужащих Ростовской и Волгоградской областей, Крыма, а также ищет добровольцев в Северной Осетии и Адыгее. Российские военные размещены в Армении на 102-й базе в Гюмри в соответствии с межгосударственным соглашением 1995 года, срок которого продлен до 2044 года. В июне премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что Ереван не планирует полного вывода российских войск, несмотря на углубление контактов с Евросоюзом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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