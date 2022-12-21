Дмитрий Махонин в Кремле вытянул письма с детскими желаниями (архивное фото)
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечты трех детей. В Кремле он вытянул письма от них, передает корреспондент URA.RU. Как рассказал глава Прикамья, 11-летний Павел из Пермского края попросил на Новый год смартфон, 5-летняя Ева хочет куклу, а 8-летний Дмитрий из ДНР мечтает о машинке на пульте управления.
«Вернусь в Пермь, купим подарки, отправим. Сам лично проконтролирую, это очень важно», — сказал Махонин.
Благотворительная акция «Елка желаний» проводится по всей России. Традиции уже четвертый год.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.