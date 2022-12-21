21 декабря 2022

Губернатор Махонин в Кремле пообещал исполнить желания трех детей. Видео

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин в Кремле вытянул письма с детскими желаниями (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечты трех детей. В Кремле он вытянул письма от них, передает корреспондент URA.RU. Как рассказал глава Прикамья, 11-летний Павел из Пермского края попросил на Новый год смартфон, 5-летняя Ева хочет куклу, а 8-летний Дмитрий из ДНР мечтает о машинке на пульте управления.

«Вернусь в Пермь, купим подарки, отправим. Сам лично проконтролирую, это очень важно», — сказал Махонин.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится по всей России. Традиции уже четвертый год.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках акции «Елка желаний» исполнит мечты трех детей. В Кремле он вытянул письма от них, передает корреспондент URA.RU. Как рассказал глава Прикамья, 11-летний Павел из Пермского края попросил на Новый год смартфон, 5-летняя Ева хочет куклу, а 8-летний Дмитрий из ДНР мечтает о машинке на пульте управления. «Вернусь в Пермь, купим подарки, отправим. Сам лично проконтролирую, это очень важно», — сказал Махонин. Благотворительная акция «Елка желаний» проводится по всей России. Традиции уже четвертый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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