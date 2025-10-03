Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата после нескольких ранений

Солдата ВСУ взяли в плен
Военнослужащие российской армии спасли украинского солдата, который получил несколько ранений. Об этом рассказал военнопленный Игорь Шевцов.
«У меня были ранения, правая нога, рука и легкое. Российские военные меня вытащили из завала и сразу начали оказывать медпомощь», — передает РИА Новости слова Шевцова.
Ранее украинские военнослужащие сдались в российский плен, чтобы выжить. В плену их накормили и оказали помощь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!