03 октября 2025

Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата после нескольких ранений

Солдата ВСУ взяли в плен
Солдата ВСУ взяли в плен Фото:

Военнослужащие российской армии спасли украинского солдата, который получил несколько ранений. Об этом рассказал военнопленный Игорь Шевцов.

«У меня были ранения, правая нога, рука и легкое. Российские военные меня вытащили из завала и сразу начали оказывать медпомощь», — передает РИА Новости слова Шевцова.

Ранее украинские военнослужащие сдались в российский плен, чтобы выжить. В плену их накормили и оказали помощь.

