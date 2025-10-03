03 октября 2025

В аэропорту Калуги введены ограничения

В калужском аэропорту введены временные ограничения
В аэропорту Калуги (Грабцево) с 3 октября 2025 года действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Мера введена для всех авиакомпаний и распространяется на все рейсы, следующих в Калугу и из Калуги.

Ограничения связаны с вопросами обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в официальном сообщении Росавиации.

В ведомстве не уточнили, сколько времени продлятся ограничения и с чем именно связаны возможные риски для пассажиров и экипажей. Пассажирам, чьи рейсы были запланированы через Калугу, рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание и возможные изменения у авиаперевозчиков.

