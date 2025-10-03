Российские ученые нашли способ вернуть зрение при наследственных болезнях

Ученые университета «Сириус» с помощью интеинов вылечили наследственные болезни
В России ученые разработали технологию, которая поможет вернуть зрение при наследственных болезнях. Об этом говорится в исследовании представителей университета «Сириус».

«Исследователи предполагают точечно вводить в сетчатку глаза препарат со здоровым геном, восстанавливая утраченные в ходе мутации функции. Так можно наиболее эффективно предотвратить и замедлить процесс развития наследственных заболеваний зрения», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные ученых.

Ранее в России предложили увеличить финансирование на лечение болезней зрения, возникающих при диабете. Минздрав заявил о готовности доработать проект госгарантий медпомощи.

