03 октября 2025

В США 16 тысяч госслужащих рискуют попасть под увольнения

© Служба новостей «URA.RU»
Белый дом может уволить 16 тысяч чиновников
Власти США могут уволить до 16 тысяч федеральных служащих в случае приостановки работы правительства (шатдауна), об этом 3 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом доме. Уточняется, что потенциальные сокращения затронут сотрудников различных ведомств по всей стране. Кроме того, Белый дом рассматривает вариант значительного урезания государственных расходов в регионах, где власти контролируются Демократической партией. В первую очередь речь идет о приостановке финансирования инфраструктурных проектов, включая работы на сумму $2,1 млрд в Чикаго.

«В условиях шатдауна Белый дом вынужден принять экстренные меры: до 16 тысяч федеральных служащих могут быть отправлены в вынужденные отпуска, также будет сокращено финансирование в ряде демократических штатов и городов», — сообщили в эфире Fox News. Там также добавили, что эти шаги рассматриваются как часть антикризисных мер по сокращению расходов бюджета.

Ранее американские СМИ сообщали о сложностях с принятием временного бюджета в Конгрессе США. В случае отсутствия компромисса между республиканцами и демократами федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу, а часть госслужащих потеряет доступ к заработной плате до возобновления финансирования..

© Служба новостей «URA.RU»
