Тюменские слухи: руководство Wildberries запугало работников

О кампании Моора, скандале с депутатом и банкротстве промышленного гиганта. Выпуск 1015

24 марта 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Фото: работники известного маркетплейса запуганы Фото: URA.RU В правительстве Тюменской области говорят, что губернатор Александр Моор специально не говорит о нескольких будущих крупных инвестпроектах — и на то есть веская причина. А в это время в политтусовке не устают обсуждать скандал с депутатом облдумы Виктором Рейном — ему нашли объяснение. Кроме того, в свежих «Слухах»: родители поставили на уши чиновников, ЛДПР теряет членов, руководство Wildberries запугало работников. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор «придержал» несколько крупных проектов Тюменский губернатор ждет подходящего времени, чтоб заявить об инвестпроектах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Желтом доме ходит слух, что губернатор Александр Моор специально не упоминает о некоторых крупных инвестпроектах, которые будут реализовываться в регионе с участием федеральных денег. Якобы о них будет сказано во время активной фазы предвыборной кампании за пост главы области. «Вероятно, что об этих проектах даже скажет кто-то из федеральных чиновников. По аналогии с тем, как премьер Михаил Мишутин недавно упомянул о строительстве в Тюмени межвузовского кампуса. Для имиджа Моора это несомненный плюс», — шепчутся сплетники в пиджаках и галстуках. Сотрудникам ключевого департамента Тюменской области устроили ревизию Ходит слух, что сотрудникам департамента имущественных отношений Тюменской области под руководством Андрея Киселева устроили ревизию. Якобы всех работников внепланово проверили на скрытые доходы и вынесли пару замечаний тем, кто подозрительно часто получает переводы на банковские карты от сторонних лиц. «Бюджетники должны вести прозрачную деятельность, получать зарплату на карты, выданные учреждением. А если кто вздумал левачить, тех будут наказывать по всей строгости. Но в этот раз нарушителей оказалось немного и суммы переводов совсем смешные. На первый раз простили», — рассказывают сплетники. Основной вал критики принял на себя Евгений Хромин Фото: Николай Бастриков © URA.RU Родители тюменских подростков поставили на уши чиновников Родители тюменских спортсменов, которых не стали кормить на соревнованиях по лыжным гонкам, терроризируют власти. Якобы сначала они наехали на Евгения Хромина, директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а затем пошли дальше и обвалили соцсети губернатора Александра Моора. «Родители жалуются, мол, их детей привезли на соревнования и не накормили. Грозятся скандал утроить, подключили СМИ. А надо-то до конца разобраться в ситуации, понять, в чем дело. По какой причине оставили детей голодать, и кто несет за это ответственность. А уже потом устраивать скандал с властями. Взяли только моду жаловаться», — злорадствуют сплетники. Оскандалившийся депутат облдумы обиделся на понижение в статусе В курилках облдумы вовсю обсуждают недавний скандал с депутатом Виктором Рейном, который назвал поселения малообеспеченных тюменцев «резервацией». По слухам, не самое адекватное поведение депутата, в том числе вызвано его обидой на понижение в статусе. «В прошлом созыве Рейн был вице-спикером, а в этом — он практически обычный депутат, всего лишь зампредседателя одного из комитетов. Вот от обиды и понесло на „подвиги“. Да и оторвался человек от народа — во власти уже 30 лет. Но теперь ему четко дали понять, что надо сидеть тихо и готовиться к пенсии», — злорадствуют слухмейкеры. Депутат Инна Лосева перенимает опыт молодой коллеги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат регпарламента запустила тренд для коллег В областной думе посмеиваются, что депутат Ольга Швецова невольно запустила новый тренд для своих более опытных коллег. Народная избранница активно записывает «видео-кружочки» в своем telegram-канале, что сразу переняли ее коллеги. «Вот даже и ветеран тюменской политики Инна Лосева активно использует пример Швецовой. Запустила волну, что называется», — шутят случахи. Тюменские коммунисты не пошли на переговоры с «левым» общественником В кулуарах обсуждают отношения несистемного игрока тюменской политики Владимира Осейчука и лидера КПРФ Тамары Казанцевой. Осейчук, дескать, приходил на торги к секретарю обкома, предлагая объединить усилия для достижения общих целей на выборах. «Не сошлись в цене. Осейчук попросил слишком много мандатов за свою помощь, и получил отказ. Видимо, в КПРФ его всерьез не расценивают», — поговаривают слухачи. Ряды тюменского отделения партии редеют Фото: Николай Бастриков © URA.RU Партфункционеры ЛДПР готовятся к выходу из партии Сплетники поговаривают, что в скором времени несколько партийцев из тюменского реготделения ЛДПР сдадут свои партбилеты и пойдут искать себя в других политических силах. Среди них есть видные партфункционеры из муниципалитетов. «Пока не известно, куда они пойдут. Но политическую карьеру оставлять не собираются. Видимо, ближайшие перспективы у партии весьма туманны», — сплетничают инсайдеры. Старожилов гордумы Тюмени вдохновил глава Общественной палаты Говорят, что старожилы тюменской политики горят желанием заявиться на праймериз ЕР в качестве кандидатов в депутаты гордумы Тюмени. На это их якобы вдохновил пример Геннадия Чеботарева, на этой неделе в четвертый раз подряд избранным на пост председателя региональной Общественной палаты. «И Степан Киричук, и Юрий Коновалов, и якобы уже списанный со счетов Евгений Заболотный, жаждут сохранить мандаты. И не факт, что им не дадут этого сделать», — сообщают инсайдеры. У тюменских баров будут дежурить полицейские Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские силовики усилят контроль за злачными местами Знающие люди поговаривают, что подчиненные начальника УМВД по Тюмени Андрея Кабанова усилят контроль за микрорайонами, на территории которых есть бары и рестораны с сомнительной репутацией. Причиной этому послужил рост количества преступлений среди посетителей предприятий общепита. «В некоторых барах и ресторанах увеличилось количество драк и словесных перепалок между посетителями, которые заканчиваются вызовом полиции. Для того, чтобы исключить преступления с более тяжелыми последствиями, сотрудники ППС будут дежурить недалеко от заведений. Оперативность решает», — говорят слухачи. Тюменские военкоматы покажут беспрецедентные результаты по весеннему призыву Ходят слухи, что тюменские военные комиссариаты продемонстрируют образцовую призывную кампанию этой весной. Поговаривают, что еще до начала призыва военкомы наши сотни срочников. «Неизвестно, с чем это связано, но призвать должны больше, чем в прошлые годы. Несколько сотен человек уже потенциально готовы для вручения повестки в апреле. Учитывая, что до официального призыва еще неделя — показатель более чем уверенный», — поговаривают сплетники. Жители ЛНР не сразу поверили тюменским медикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские врачи, работающие в ЛНР, испугали местных пациентов Поговаривают, что приезд тюменских врачей, командированных на Донбасс, так испугал местных, что те первое время боялись идти на осмотры и с осторожностью смотрели на заезжих врачевателей. «Горожане сначала с опаской восприняли новость о том, что их бесплатно будут обследовать врачи. Им казалось, что такого просто не может быть. Что бы кто-то просто так их посмотрел и полечил. Их буквально зазывали прийти самих и показать детей. И потом, спустя какое-то время, когда они расслабились и поняли, что никакого подвоха нет, стали валом валить и всем поселеньем бежать на осмотры», — докладывают сплетники. Бизнес-омбудсмен «топит» за неприкосновенность бизнеса Поговаривают, что тюменский бизнес-омбудсмен Павел Меньщиков всеми силами старается оградить бизнес от любых проверок и посягательств контролирующих и правоохранительных структур. Среди инспекторов разнообразных служб появился слух, что якобы Меньщиков делает все, чтобы никто не мог повлиять на местных бизнесменов. Даже если они делают что-то не так. «Учитывая, что в любой структуре сейчас можно и в документах ошибки найти, и к самим процедурам проверки придраться, очень может наступить такой момент, когда предприниматель вообще окажется неприкосновенным. Всегда найдется способ оспорить претензии властей, и Меньщиков учит бизнес этим пользоваться», — передают слухачи мысли инспекторов. Лариса Невидайло сорвала куш на рынок общепита Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-чиновница утерла нос именитым тюменским рестораторам Говорят, что бывший бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло, вернувшаяся в ресторанный бизнес после долгого перерыва, снова утерла нос конкурентам. Мол, ее новый ресторан, открытый по франшизе Аркадия Новикова, «отобрал» обеспеченных посетителей у других рестораторов. И теперь здесь собираются политики, бизнесмены и другие люди с большими кошельками. «У Ларисы Невидайло, несомненно, талант на такие вещи. В очередной раз она сделала ставку, и эта ставка сыграла. Ресторан, открытый по франшизе Новикова, буквально забрал часть клиентов у других „дорогих“ предприятий общепита. Как результат: в новом ресторане Невидайло аншлаги не только по праздникам и выходным, но и в обычные дни. А это дорогого стоит», — считают слухмейкеры. Промышленный гигант Тюмени вплотную подошел к банкротству Знающие люди поговаривают, что один из промышленных гигантов Тюмени — Тюменский ремонтно-механический завод — настолько глубоко ушел в застой, что скоро может перейти черту банкротства. Якобы промышленные аналитики увидели признаки приближающегося кризиса, проанализировав показатели предприятия. «Рентабельность у завода сейчас в два раза ниже средней по рынку, доходы в последние два года падают, а обязательств столько, что скоро по ним просто нечем будет платить. Недавно завод даже вынужден был обращаться в гарантийный фонд области за поручительством на 25 миллионов рублей. Для такого масштабного производства это явно финансовый крах», — размышляют слухачи. В Тюмени перестали покупать небольшие квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рынок жилья останется без ключевого покупателя Среди тюменских застройщиков в последние недели ходит слух, что им скоро будет некому продавать свой главный продукт — студии и однокомнатные квартиры. Якобы на неформальных встречах обсуждают, что такие квартиры постепенно становятся никому не нужны из-за высокой цены и маленькой площади. «Сейчас основной покупатель — это семья, которой нужна площадь больше и минимум две комнаты. Они понимают, что жилье у них в приоритетах под номером один. А вот одинокие люди в последнее время все чаще снимают жилье — вещей у них немного, им проще снять жилье и переехать через год-два, чем оплачивать ипотеку следующие 20 лет. Тем более если квартиру купить, то о переезде в другой город на более выгодную работу уже можно забыть», — рассуждают знающие люди. Фермерам придется попрощаться с мечтой о доходах Люди, близкие к сельскому хозяйству, предполагают, что скоро частное фермерство в Тюмени останется в прошлом. Любители слухов рассуждают, что крупные агропромышленные холдинги в ближайшие пару лет якобы вытеснят крестьянские хозяйства. Особенно часто этот слух обсуждают среди тех, кто занимается мясным животноводством. «С молоком в Тюмени давно все ясно, тут крупные игроки давненько подвинули частников. Сейчас, кажется, то же самое происходит и с мясом — крупные объемы на потоке производить проще, мясо получается дешевле, а господдержка намного серьезнее. Поэтому фермерам уже не остается места в бизнесе и начинается череда банкротств», — предполагают тюменские аграрии. Банки ужесточили требования к ипотеке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские банки стали реже выдавать ипотечные кредиты Ходят слухи, что тюменские банки значительно снизили процент одобрения ипотечных кредитов. Из-за этого жители региона вынуждены брать займы у частных лиц под огромные проценты. «Банки действительно стали значительно реже выдавать ипотечные кредиты и только при строгом соблюдении определенных условий. Это финансовое положение потенциального заемщика, наличие иждивенцев, кредитная нагрузка и т. д. Многие тюменцы, получившие отказ, вынуждены обращаться к ростовщикам. Но там совершенно другие условия и огромные процентные ставки», — резюмируют слухмейкеры. Тюменский элитный долгострой может не пройти проверку властей Ходит слух, что власти всерьез взялись за проблемный долгострой в центре Тюмени, который не может сдаться уже 17 лет. Речь идет об элитном жилом комплексе Аmmonite. По данным слухачей, в апреле его ожидает проверка от Главного управления строительства Тюменской области под руководством Павла Перевалова. И результаты этой проверки, по мнению, сплетников, могут не устроить чиновников. «Стройка продолжает идти, но очень медленно. Снаружи то все более-мене ровно, а вот внутри — „конь не валялся“. Работы еще много, а новые сроки сдачи поджимают», — злорадствуют сплетники. Директору компании-застройщика 2Men Group Сергею Киселеву придется поторопить своих рабочих. Нагоняй от властей получить некому не хочется, да и дольщики не дремлют. Руководство Wildberries запугало своих работников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники тюменских отделений Wildberries решили не участвовать в скандале Поговаривают, работники тюменских отделений Wildberries решили затаиться на время, пока идут споры вокруг компании. Якобы руководство так запугало их штрафами и выговорами, что те решили не ввязываться в конфликт и работать по старой схеме. «За закрытый пункт выдачи товаров с работников дерут баснословные штрафы. Товары должны выдаваться непрерывно — хоть потоп, хоть пожар. Они там пусть в своей Москве воюют, а нас и здесь неплохо кормят», — пожимают плечами сплетники. Тюменцы стали чаще судиться из-за сообщений в мессенджерах Ходят слухи, что жители Тюмени стали чаще обращаться в суды из-за оскорблений в «домовых», рабочих и других чатах популярных мессенджеров. По одной из версий, причиной этому послужил пример Героя России Владимира Шарпатова, который такой суд выиграл. «Шарпатов является одним из самых популярных жителей города. Поэтому его пример не остался незамеченным. Напомню, он выиграл суд против соседей по СНТ, которые оскорбили его в „дачном“ чате. Говорят, что после этого случая, тюменцы стали значительно чаще обращаться в суды с аналогичными жалобами», — уточняют слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Тюменской области говорят, что губернатор Александр Моор специально не говорит о нескольких будущих крупных инвестпроектах — и на то есть веская причина. А в это время в политтусовке не устают обсуждать скандал с депутатом облдумы Виктором Рейном — ему нашли объяснение. Кроме того, в свежих «Слухах»: родители поставили на уши чиновников, ЛДПР теряет членов, руководство Wildberries запугало работников. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор «придержал» несколько крупных проектов В Желтом доме ходит слух, что губернатор Александр Моор специально не упоминает о некоторых крупных инвестпроектах, которые будут реализовываться в регионе с участием федеральных денег. Якобы о них будет сказано во время активной фазы предвыборной кампании за пост главы области. «Вероятно, что об этих проектах даже скажет кто-то из федеральных чиновников. По аналогии с тем, как премьер Михаил Мишутин недавно упомянул о строительстве в Тюмени межвузовского кампуса. Для имиджа Моора это несомненный плюс», — шепчутся сплетники в пиджаках и галстуках. Сотрудникам ключевого департамента Тюменской области устроили ревизию Ходит слух, что сотрудникам департамента имущественных отношений Тюменской области под руководством Андрея Киселева устроили ревизию. Якобы всех работников внепланово проверили на скрытые доходы и вынесли пару замечаний тем, кто подозрительно часто получает переводы на банковские карты от сторонних лиц. «Бюджетники должны вести прозрачную деятельность, получать зарплату на карты, выданные учреждением. А если кто вздумал левачить, тех будут наказывать по всей строгости. Но в этот раз нарушителей оказалось немного и суммы переводов совсем смешные. На первый раз простили», — рассказывают сплетники. Родители тюменских подростков поставили на уши чиновников Родители тюменских спортсменов, которых не стали кормить на соревнованиях по лыжным гонкам, терроризируют власти. Якобы сначала они наехали на Евгения Хромина, директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а затем пошли дальше и обвалили соцсети губернатора Александра Моора. «Родители жалуются, мол, их детей привезли на соревнования и не накормили. Грозятся скандал утроить, подключили СМИ. А надо-то до конца разобраться в ситуации, понять, в чем дело. По какой причине оставили детей голодать, и кто несет за это ответственность. А уже потом устраивать скандал с властями. Взяли только моду жаловаться», — злорадствуют сплетники. Оскандалившийся депутат облдумы обиделся на понижение в статусе В курилках облдумы вовсю обсуждают недавний скандал с депутатом Виктором Рейном, который назвал поселения малообеспеченных тюменцев «резервацией». По слухам, не самое адекватное поведение депутата, в том числе вызвано его обидой на понижение в статусе. «В прошлом созыве Рейн был вице-спикером, а в этом — он практически обычный депутат, всего лишь зампредседателя одного из комитетов. Вот от обиды и понесло на „подвиги“. Да и оторвался человек от народа — во власти уже 30 лет. Но теперь ему четко дали понять, что надо сидеть тихо и готовиться к пенсии», — злорадствуют слухмейкеры. Депутат регпарламента запустила тренд для коллег В областной думе посмеиваются, что депутат Ольга Швецова невольно запустила новый тренд для своих более опытных коллег. Народная избранница активно записывает «видео-кружочки» в своем telegram-канале, что сразу переняли ее коллеги. «Вот даже и ветеран тюменской политики Инна Лосева активно использует пример Швецовой. Запустила волну, что называется», — шутят случахи. Тюменские коммунисты не пошли на переговоры с «левым» общественником В кулуарах обсуждают отношения несистемного игрока тюменской политики Владимира Осейчука и лидера КПРФ Тамары Казанцевой. Осейчук, дескать, приходил на торги к секретарю обкома, предлагая объединить усилия для достижения общих целей на выборах. «Не сошлись в цене. Осейчук попросил слишком много мандатов за свою помощь, и получил отказ. Видимо, в КПРФ его всерьез не расценивают», — поговаривают слухачи. Партфункционеры ЛДПР готовятся к выходу из партии Сплетники поговаривают, что в скором времени несколько партийцев из тюменского реготделения ЛДПР сдадут свои партбилеты и пойдут искать себя в других политических силах. Среди них есть видные партфункционеры из муниципалитетов. «Пока не известно, куда они пойдут. Но политическую карьеру оставлять не собираются. Видимо, ближайшие перспективы у партии весьма туманны», — сплетничают инсайдеры. Старожилов гордумы Тюмени вдохновил глава Общественной палаты Говорят, что старожилы тюменской политики горят желанием заявиться на праймериз ЕР в качестве кандидатов в депутаты гордумы Тюмени. На это их якобы вдохновил пример Геннадия Чеботарева, на этой неделе в четвертый раз подряд избранным на пост председателя региональной Общественной палаты. «И Степан Киричук, и Юрий Коновалов, и якобы уже списанный со счетов Евгений Заболотный, жаждут сохранить мандаты. И не факт, что им не дадут этого сделать», — сообщают инсайдеры. Тюменские силовики усилят контроль за злачными местами Знающие люди поговаривают, что подчиненные начальника УМВД по Тюмени Андрея Кабанова усилят контроль за микрорайонами, на территории которых есть бары и рестораны с сомнительной репутацией. Причиной этому послужил рост количества преступлений среди посетителей предприятий общепита. «В некоторых барах и ресторанах увеличилось количество драк и словесных перепалок между посетителями, которые заканчиваются вызовом полиции. Для того, чтобы исключить преступления с более тяжелыми последствиями, сотрудники ППС будут дежурить недалеко от заведений. Оперативность решает», — говорят слухачи. Тюменские военкоматы покажут беспрецедентные результаты по весеннему призыву Ходят слухи, что тюменские военные комиссариаты продемонстрируют образцовую призывную кампанию этой весной. Поговаривают, что еще до начала призыва военкомы наши сотни срочников. «Неизвестно, с чем это связано, но призвать должны больше, чем в прошлые годы. Несколько сотен человек уже потенциально готовы для вручения повестки в апреле. Учитывая, что до официального призыва еще неделя — показатель более чем уверенный», — поговаривают сплетники. Тюменские врачи, работающие в ЛНР, испугали местных пациентов Поговаривают, что приезд тюменских врачей, командированных на Донбасс, так испугал местных, что те первое время боялись идти на осмотры и с осторожностью смотрели на заезжих врачевателей. «Горожане сначала с опаской восприняли новость о том, что их бесплатно будут обследовать врачи. Им казалось, что такого просто не может быть. Что бы кто-то просто так их посмотрел и полечил. Их буквально зазывали прийти самих и показать детей. И потом, спустя какое-то время, когда они расслабились и поняли, что никакого подвоха нет, стали валом валить и всем поселеньем бежать на осмотры», — докладывают сплетники. Бизнес-омбудсмен «топит» за неприкосновенность бизнеса Поговаривают, что тюменский бизнес-омбудсмен Павел Меньщиков всеми силами старается оградить бизнес от любых проверок и посягательств контролирующих и правоохранительных структур. Среди инспекторов разнообразных служб появился слух, что якобы Меньщиков делает все, чтобы никто не мог повлиять на местных бизнесменов. Даже если они делают что-то не так. «Учитывая, что в любой структуре сейчас можно и в документах ошибки найти, и к самим процедурам проверки придраться, очень может наступить такой момент, когда предприниматель вообще окажется неприкосновенным. Всегда найдется способ оспорить претензии властей, и Меньщиков учит бизнес этим пользоваться», — передают слухачи мысли инспекторов. Экс-чиновница утерла нос именитым тюменским рестораторам Говорят, что бывший бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло, вернувшаяся в ресторанный бизнес после долгого перерыва, снова утерла нос конкурентам. Мол, ее новый ресторан, открытый по франшизе Аркадия Новикова, «отобрал» обеспеченных посетителей у других рестораторов. И теперь здесь собираются политики, бизнесмены и другие люди с большими кошельками. «У Ларисы Невидайло, несомненно, талант на такие вещи. В очередной раз она сделала ставку, и эта ставка сыграла. Ресторан, открытый по франшизе Новикова, буквально забрал часть клиентов у других „дорогих“ предприятий общепита. Как результат: в новом ресторане Невидайло аншлаги не только по праздникам и выходным, но и в обычные дни. А это дорогого стоит», — считают слухмейкеры. Промышленный гигант Тюмени вплотную подошел к банкротству Знающие люди поговаривают, что один из промышленных гигантов Тюмени — Тюменский ремонтно-механический завод — настолько глубоко ушел в застой, что скоро может перейти черту банкротства. Якобы промышленные аналитики увидели признаки приближающегося кризиса, проанализировав показатели предприятия. «Рентабельность у завода сейчас в два раза ниже средней по рынку, доходы в последние два года падают, а обязательств столько, что скоро по ним просто нечем будет платить. Недавно завод даже вынужден был обращаться в гарантийный фонд области за поручительством на 25 миллионов рублей. Для такого масштабного производства это явно финансовый крах», — размышляют слухачи. Рынок жилья останется без ключевого покупателя Среди тюменских застройщиков в последние недели ходит слух, что им скоро будет некому продавать свой главный продукт — студии и однокомнатные квартиры. Якобы на неформальных встречах обсуждают, что такие квартиры постепенно становятся никому не нужны из-за высокой цены и маленькой площади. «Сейчас основной покупатель — это семья, которой нужна площадь больше и минимум две комнаты. Они понимают, что жилье у них в приоритетах под номером один. А вот одинокие люди в последнее время все чаще снимают жилье — вещей у них немного, им проще снять жилье и переехать через год-два, чем оплачивать ипотеку следующие 20 лет. Тем более если квартиру купить, то о переезде в другой город на более выгодную работу уже можно забыть», — рассуждают знающие люди. Фермерам придется попрощаться с мечтой о доходах Люди, близкие к сельскому хозяйству, предполагают, что скоро частное фермерство в Тюмени останется в прошлом. Любители слухов рассуждают, что крупные агропромышленные холдинги в ближайшие пару лет якобы вытеснят крестьянские хозяйства. Особенно часто этот слух обсуждают среди тех, кто занимается мясным животноводством. «С молоком в Тюмени давно все ясно, тут крупные игроки давненько подвинули частников. Сейчас, кажется, то же самое происходит и с мясом — крупные объемы на потоке производить проще, мясо получается дешевле, а господдержка намного серьезнее. Поэтому фермерам уже не остается места в бизнесе и начинается череда банкротств», — предполагают тюменские аграрии. Тюменские банки стали реже выдавать ипотечные кредиты Ходят слухи, что тюменские банки значительно снизили процент одобрения ипотечных кредитов. Из-за этого жители региона вынуждены брать займы у частных лиц под огромные проценты. «Банки действительно стали значительно реже выдавать ипотечные кредиты и только при строгом соблюдении определенных условий. Это финансовое положение потенциального заемщика, наличие иждивенцев, кредитная нагрузка и т. д. Многие тюменцы, получившие отказ, вынуждены обращаться к ростовщикам. Но там совершенно другие условия и огромные процентные ставки», — резюмируют слухмейкеры. Тюменский элитный долгострой может не пройти проверку властей Ходит слух, что власти всерьез взялись за проблемный долгострой в центре Тюмени, который не может сдаться уже 17 лет. Речь идет об элитном жилом комплексе Аmmonite. По данным слухачей, в апреле его ожидает проверка от Главного управления строительства Тюменской области под руководством Павла Перевалова. И результаты этой проверки, по мнению, сплетников, могут не устроить чиновников. «Стройка продолжает идти, но очень медленно. Снаружи то все более-мене ровно, а вот внутри — „конь не валялся“. Работы еще много, а новые сроки сдачи поджимают», — злорадствуют сплетники. Директору компании-застройщика 2Men Group Сергею Киселеву придется поторопить своих рабочих. Нагоняй от властей получить некому не хочется, да и дольщики не дремлют. Сотрудники тюменских отделений Wildberries решили не участвовать в скандале Поговаривают, работники тюменских отделений Wildberries решили затаиться на время, пока идут споры вокруг компании. Якобы руководство так запугало их штрафами и выговорами, что те решили не ввязываться в конфликт и работать по старой схеме. «За закрытый пункт выдачи товаров с работников дерут баснословные штрафы. Товары должны выдаваться непрерывно — хоть потоп, хоть пожар. Они там пусть в своей Москве воюют, а нас и здесь неплохо кормят», — пожимают плечами сплетники. Тюменцы стали чаще судиться из-за сообщений в мессенджерах Ходят слухи, что жители Тюмени стали чаще обращаться в суды из-за оскорблений в «домовых», рабочих и других чатах популярных мессенджеров. По одной из версий, причиной этому послужил пример Героя России Владимира Шарпатова, который такой суд выиграл. «Шарпатов является одним из самых популярных жителей города. Поэтому его пример не остался незамеченным. Напомню, он выиграл суд против соседей по СНТ, которые оскорбили его в „дачном“ чате. Говорят, что после этого случая, тюменцы стали значительно чаще обращаться в суды с аналогичными жалобами», — уточняют слухачи. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.