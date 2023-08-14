Пресс-конференция губернатора Моора в цитатах: главное

Глава региона рассказал о «шоковой» пятилетке, коснувшейся Тюменской области

14 августа 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

10 главных цитат Александра Моора с пресс-конференции Фото: Денис Моргунов © URA.RU 14 августа губернатор Александр Моор провел пресс-конференцию, посвященную 79-летию образования Тюменской области. Глава региона ответил на актуальные вопросы, волнующие тюменцев, и подвел итоги своего пятилетнего срока на посту губернатора. В материале URA.RU — главные тезисы из выступления Моора в цитатах. 1. «Бюджет 2023 года мы формировали в условиях высокой неопределенности» Планирование бюджета на 2023 год было сложным процессом из-за периода нестабильности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одним из главных вопросов конференции был бюджет-2023. Напомним, его приняли с дефицитом в 35 млрд рублей. Губернатор Моор пояснил, что из-за нестабильности в экономике планирование было крайне сложным. Власти подходили к оценке доходов предельно консервативно, отсюда и вытек столь серьезный дефицит. Глава региона добавил, что, по факту, ситуация скорее позитивная, ведь финансовые итоги первого полугодия оказались выше ожидаемых: 161 млрд доходов, из которых 151 млрд — доходы налоговые. В итоге регион пока не прибегал к заимствованиям, а в бюджете даже образовался небольшой профицит. 2. «На троих мы сообразили, что договор „Сотрудничества“ можно продлить на 10 лет» Отношения субъектов внутри «Тюменской матрешки» — традиционно горячий вопрос. Власти юга Тюменской области, Югры и Ямала регулярно продлевают договор «Сотрудничества» (программы, которая диктует финансовые и организационные отношения в большом субъекте на следующие пять лет). В этом же году переподписание прошло нетипично: договор продлили не на пять, как обычно, а сразу на десять лет: новый договор продлит «Сотрудничество» до 2035 года. Моор объяснил такое отхождение от правил нетипичной ситуацией с версткой бюджета по договору и отметил по-прежнему равноправные и доверительные отношения между субъектами. 3. «Общение с жителями Краснодона для наших ребят — это прививка адекватности» В 2022 году Тюменская область взяла шефство над городом Краснодоном (ЛНР). Регион помогал восстанавливать разрушенные объекты и инфраструктуру пострадавшего города. Отправлял специалистов социальных служб: врачей, учителей, сотрудников МЧС. На вопрос жительницы города, чему могла бы Тюмень научиться у ее подшефного города, глава Тюменской области отметил, что тюменцы могут поучиться у краснодонцев настоящему патриотизму. Моор добавил, что, учитывая состояние подшефного региона, ему нельзя было не помочь. Губернатор Моор назвал общение с краснодонцами «таблеткой адекватности» Фото: Денис Моргунов © URA.RU 4. «Есть объекты, которые 5 лет назад планировали построить, но не смогли. Но все, что было обещано нашим землякам, остается в наших обязательствах» Окинув взглядом свой пятилетний срок, глава Тюменской области пришел к выводу, что обстоятельства играли против развития региона. Действительно, год за годом на регион и страну сыпались напасти: это коронавирус 2020 года, сильные пожары 2021 года, 2022-й год был и санкционный, и мобилизационный. Однако глава региона заверил, что все обязательства будут выполнены. В частности, будет непременно построена уникальная детская больница в Тюмени, о строительстве которой говорили до пандемии. Ждет своего часа и строительство онкоцентра. Из новых проектов в медицине Моор отметил скорую реконструкцию второй городской больницы Тюмени: среди прочего там планируют полностью перестроить приемное отделение. 5. «Перед нами стоит задача сформировать транспортно-дорожный каркас Тюмени с учетом вновь развивающихся микрорайонов» Один из векторов работы Моора в новом губернаторском сроке — формирование дорожно-транспортного каркаса Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Традиционный вопрос для быстрорастущей Тюмени — строительство новых дорог. Александр Моор рассказал, что в планах правительства связать воедино федеральные трассы, городские магистрали, сделать их удобными для растущего автомобильного потока. Моор развеял надежды на формирование трамвайной сети в Тюмени, однако предположил, что могут появиться и другие формы быстрого перемещения по городу. Например, скоростная сеть автобусов для надежной связи микрорайонов с центром города. О сроках и стоимости проекта Моор не сообщил. 6. «Мы с этими рисками справляемся» Так губернатор Моор ответил на действительно острый для тюменцев вопрос о снижении уровня воды в Туре. Уровень реки в последние три года бьет рекорды: вода опускалась до -81 см от нормы. Глава региона, цитируя гидрологов, заявил, что падение уровня Туры связано с цикличностью динамики воды в реке, и вода непременно вернется. Он припомнил быстро забытый общественностью 2016 год, когда паводок был на пике. Губернатор также рассказал, как решается вопрос водозабора для нужд жителей областной столицы. По словам Моора, воды тюменцам хватит, переживать не о чем. В случае же, если обмеление главной тюменской реки будет продолжаться, Моор допустил строительство дамбы на Туре. 7. «У меня мурашки по коже» Александр Моор: «у меня мурашки по коже» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Острая для тюменцев тема в последние жаркие и засушливые летние сезоны — природные пожары. Александр Моор вспомнил визит в Успенку, наиболее пострадавшую от ландшафтных пожаров в Тюменской области летом 2023 года. Огонь уничтожил десятки домов, а жителей пришлось эвакуировать. Благодаря слаженным действиям служб удалось избежать жертв, однако вероятность трагедии была невероятно высока. Глава региона отметил, что у него «мурашки по коже» при мысли о том, чем мог кончится тот самый пожар в Успенке случись он глухой ночью. В регионе продолжится работа по закупке техники для тушения пожаров и мониторинга, а также профилактика. Однако главным в деле предотвращения трагедий остается здравый смысл тюменцев. 8. «Мы не живодеры» Ранее Госдума приняла поправки к законопроекту, которые позволили региональным властям самостоятельно решать судьбу бездомных животных. Губернатора спросили, как будет реализовано это право в нашем регионе. По его словам, в Тюменской области действует правило: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». И оно будет действовать и дальше. Единственно эффективным вариантом решения проблемы губернатор считает законодательно воздействовать на хозяев животных. Важно не то, как поступить с бездомным животным, а то — как не допустить появление хвостатого беспризорника на улице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

14 августа губернатор Александр Моор провел пресс-конференцию, посвященную 79-летию образования Тюменской области. Глава региона ответил на актуальные вопросы, волнующие тюменцев, и подвел итоги своего пятилетнего срока на посту губернатора. В материале URA.RU — главные тезисы из выступления Моора в цитатах. Одним из главных вопросов конференции был бюджет-2023. Напомним, его приняли с дефицитом в 35 млрд рублей. Губернатор Моор пояснил, что из-за нестабильности в экономике планирование было крайне сложным. Власти подходили к оценке доходов предельно консервативно, отсюда и вытек столь серьезный дефицит. Глава региона добавил, что, по факту, ситуация скорее позитивная, ведь финансовые итоги первого полугодия оказались выше ожидаемых: 161 млрд доходов, из которых 151 млрд — доходы налоговые. В итоге регион пока не прибегал к заимствованиям, а в бюджете даже образовался небольшой профицит. Отношения субъектов внутри «Тюменской матрешки» — традиционно горячий вопрос. Власти юга Тюменской области, Югры и Ямала регулярно продлевают договор «Сотрудничества» (программы, которая диктует финансовые и организационные отношения в большом субъекте на следующие пять лет). В этом же году переподписание прошло нетипично: договор продлили не на пять, как обычно, а сразу на десять лет: новый договор продлит «Сотрудничество» до 2035 года. Моор объяснил такое отхождение от правил нетипичной ситуацией с версткой бюджета по договору и отметил по-прежнему равноправные и доверительные отношения между субъектами. В 2022 году Тюменская область взяла шефство над городом Краснодоном (ЛНР). Регион помогал восстанавливать разрушенные объекты и инфраструктуру пострадавшего города. Отправлял специалистов социальных служб: врачей, учителей, сотрудников МЧС. На вопрос жительницы города, чему могла бы Тюмень научиться у ее подшефного города, глава Тюменской области отметил, что тюменцы могут поучиться у краснодонцев настоящему патриотизму. Моор добавил, что, учитывая состояние подшефного региона, ему нельзя было не помочь. Окинув взглядом свой пятилетний срок, глава Тюменской области пришел к выводу, что обстоятельства играли против развития региона. Действительно, год за годом на регион и страну сыпались напасти: это коронавирус 2020 года, сильные пожары 2021 года, 2022-й год был и санкционный, и мобилизационный. Однако глава региона заверил, что все обязательства будут выполнены. В частности, будет непременно построена уникальная детская больница в Тюмени, о строительстве которой говорили до пандемии. Ждет своего часа и строительство онкоцентра. Из новых проектов в медицине Моор отметил скорую реконструкцию второй городской больницы Тюмени: среди прочего там планируют полностью перестроить приемное отделение. Традиционный вопрос для быстрорастущей Тюмени — строительство новых дорог. Александр Моор рассказал, что в планах правительства связать воедино федеральные трассы, городские магистрали, сделать их удобными для растущего автомобильного потока. Моор развеял надежды на формирование трамвайной сети в Тюмени, однако предположил, что могут появиться и другие формы быстрого перемещения по городу. Например, скоростная сеть автобусов для надежной связи микрорайонов с центром города. О сроках и стоимости проекта Моор не сообщил. Так губернатор Моор ответил на действительно острый для тюменцев вопрос о снижении уровня воды в Туре. Уровень реки в последние три года бьет рекорды: вода опускалась до -81 см от нормы. Глава региона, цитируя гидрологов, заявил, что падение уровня Туры связано с цикличностью динамики воды в реке, и вода непременно вернется. Он припомнил быстро забытый общественностью 2016 год, когда паводок был на пике. Губернатор также рассказал, как решается вопрос водозабора для нужд жителей областной столицы. По словам Моора, воды тюменцам хватит, переживать не о чем. В случае же, если обмеление главной тюменской реки будет продолжаться, Моор допустил строительство дамбы на Туре. Острая для тюменцев тема в последние жаркие и засушливые летние сезоны — природные пожары. Александр Моор вспомнил визит в Успенку, наиболее пострадавшую от ландшафтных пожаров в Тюменской области летом 2023 года. Огонь уничтожил десятки домов, а жителей пришлось эвакуировать. Благодаря слаженным действиям служб удалось избежать жертв, однако вероятность трагедии была невероятно высока. Глава региона отметил, что у него «мурашки по коже» при мысли о том, чем мог кончится тот самый пожар в Успенке случись он глухой ночью. В регионе продолжится работа по закупке техники для тушения пожаров и мониторинга, а также профилактика. Однако главным в деле предотвращения трагедий остается здравый смысл тюменцев. Ранее Госдума приняла поправки к законопроекту, которые позволили региональным властям самостоятельно решать судьбу бездомных животных. Губернатора спросили, как будет реализовано это право в нашем регионе. По его словам, в Тюменской области действует правило: «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». И оно будет действовать и дальше. Единственно эффективным вариантом решения проблемы губернатор считает законодательно воздействовать на хозяев животных. Важно не то, как поступить с бездомным животным, а то — как не допустить появление хвостатого беспризорника на улице.