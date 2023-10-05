Тюменские слухи: тюменцы ополчились на секс-кластер

О новых заботах Моора, коварстве Афанасьева и «намордниках» для нефтяников. Выпуск 1043

06 октября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны соседством с работницами интимной индустрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока губернатор Александр Моор пишет первый черновик списка кандидатов в следующую думу, в тюменской мэрии поражаются легкостью, с которой осужденный за крышевание проституток экс-силовик забирает госконтракты. Тем временем, в облдуме решили не тревожить по пустякам премьер-министра Михаила Мишустина, а в Росприроднадзоре наоборот готовят ему длинное и обстоятельное письмо. Также в свежих слухах: Проскурякова поразила всех игрой на пианино, владельцев дронов ждут засады, а Инстасамку — бойкот. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор достал тайный блокнотик… Александр Моор начнет подбирать кандидатов в облдуму раньше срока В курилках Желтого дома поговаривают, что губернатор Александр Моор уже всерьез задумывается над новым составом облдумы, который будет избираться в 2026 году. Он начнет формировать перечень кандидатов от «Единой России» сразу после выборов президента. «К этому вопросу он хочет подойти ответственно, чтобы не получилось, как с гордумой: кто-то снимается с выборов, у кого-то судимость. Кандидатов нужно подобрать и проверить заранее», — рассказывают инсайдеры. Лидер тюменской ЛДПР установит свои правила в УрФО Слухмейкеры утверждают, что глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев, заняв должность партийного полпреда в Уральском федеральном округе, намерен заняться реорганизацией некоторых реготделений. «В первую очередь интересы Сысоева затрагивают субъекты „тюменской матрешки“ и Свердловскую область. В ближайшее время могут последовать кадровые перестановки и изменения в работе отделений», — шепчутся осведомленные источники. В областной думе побоялись обращаться к премьер-министру В тюменской облдуме говорят, что депутаты выступили против проекта письма фракции ЛДПР к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести компенсации за подключение к газопроводам. Сейчас все издержки за прокладку трубы несут первые подключившиеся, а остальных подключают к трубе бесплатно. По слухам, против обращения выступили несколько депутатов-единороссов. Они посчитали, что письмо может быть воспринято как сигнал о проблеме газификации в регионе. «Вот и решили не выносить на думу, чтобы не получить „по шапке“ от кураторов в АП», — рассказывают слухачи. Вчера — приговор, сегодня — договор Фото: Николай Бастриков © URA.RU Крышевавший проституток силовик стал подрядчиком мэрии В стенах тюменской администрации удивляются тому, с какой легкостью получает контракты экс-полицейский, крышевавший проституток. Бизнесмен сейчас занимается охраной и содержанием городских объектов. «Громкое было дело, опытные силовики помнят его. Полицейского тогда осудили вместе с подельниками за крышевание девушек легкого поведения. Как с таким бэкграундом он стал получать контракты — непонятно», — делятся информированные собеседники. Новый спикер гордумы может «кинуть» экс-заместителя Заболотного Перед грядущим первым заседанием думы Тюмени назревает интрига. Слухачи сообщают, будто бы новый председатель Светлана Иванова может в последний момент поставить на должность своего заместителя не нынешнего вице-спикера Дмитрия Осипова, а совсем другого человека. «С Осиповым у нее отношений практически никаких нет. Зато в думе достаточно людей, с кем Иванова в ладах. Говорят, что никто еще точно не знает, какое решение примет спикер. Все раскроется только 9 октября, на заседании», — судачат инсайдеры. Депутат гордумы удивила всех игрой на фортепиано Депутат гордумы Наталья Проскурякова удивила всех умением играть на фортепиано. Она сделала это на дне учителя в одной из тюменских школ. «Села и начала играть мелодии. Не профессионал, но навык имеется. Очень разносторонний человек: и в спорте, и в творчестве!» — дивятся слухмейкеры. Тюменский военком расширит сферу влияния Поговаривают, что у нового военного комиссара Тюменской области появится сеть общественных помощников и организаций. Дескать, Сергей Чирков намерен поменять кадровую политику военкоматов и набрать на гражданские должности людей, которые будут работать на смену имиджа военной службы. В период частичной мобилизации бюрократическая работа, комплектование и обучение были налажены с помощью местных властей и бизнеса. Сейчас перед новым военкомом стоит задача сформировать структуру, которая будет работать вне военкоматов по допризывной подготовке, эффективной рекламе контрактной и срочной службы. По слухам, кандидаты в помощники военкома уже есть, но все ждут официального приказа Минобороны для вступления в должность военкома. Такси становится для тюменцев роскошью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские таксисты воспользовались транспортным коллапсом Любители слухов утверждают, что местные таксисты настолько обнаглели, что поднимают и удерживают цены на высоком уровне в любое время дня, причем только на конкретном маршруте. Из-за пробок на мосту Челюскинцев, которые круглосуточно парализуют дорогу от Зареки до центра. И цены на такси именно по этому маршруту превышают все допустимые значения, возмущаются горожане. «Над людьми натурально издеваются. Мало того, что и утром, и вечером не можешь дождаться своего автобуса, так еще и таксисты гнут цены. И ведь никакой управы на них нет. Остается ждать, когда ситуация с ремонтом дорог завершится», — страдают сплетники. В Тюмени владельцев квадрокоптеров ждут засады Говорят, тюменские силовики всерьез займутся нарушителями запрета на полеты беспилотников. Дескать, их сильно раздражает, что после введения формального запрета фрилансеры-фотографы и обычные граждане продолжают запускать свои дроны как ни в чем не бывало. Однако теперь за такие несанкционированные полеты владельцев дронов будут штрафовать. «Нелегальный полет обойдется физическому лицу в 25 тысяч рублей, а юридическому — более 100 тысяч рублей, даже если полет длился всего лишь пару минут», — судачат силовики. Мэр Тобольска отсекает случайных претендентов на должности В Тобольске не первую неделю идет закулисная борьба за одно из лакомых кресел в администрации. И, похоже, скоро из гонки выпадет львиная доля претендентов. Поскольку Максим Афанасьев, объявляя конкурс на замещение должности директора департамента образования, включил в документацию уж очень жесткие требования к кандидатам. «Они должны иметь профильное образование, стаж и соответствующие компетенции. Для большинства претендентов это все — ужас-ужас», — делятся сплетники. Слухачи также рассказывают, что это было сделано специально для того, чтобы отсечь лоббистов кандидатур чиновников, которые не имеют отношения к сфере образования, но хотят попасть во власть. Такая практика будет распространена и на другие конкурсы, поскольку Афанасьев намерен формировать управленческую вертикаль только из компетентных в своих сферах специалистов. Как работать, если начальник — душнила? Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство главного поставщика канцелярии ударилось в «душное управление» Ходит слух, что руководство компании «Комус» (главного поставщика канцелярии в тюменские офисы, — прим. URA.RU) предлагает своим сотрудникам в обмен на ценную информацию о коллегах золотые горы и особое расположение начальства. Нежелающим играть по этим правилам ставят невыполнимые задачи. «В компании стало невыносимо работать. Если отказываешься стучать на коллег, тут же попадаешь в немилость. Самодурство страшное», — негодуют сплетники. Тюменские силовики засекретили данные о преступлениях против детей Ходят слухи, что в региональном управлении СК по Тюменской области отказываются раскрывать информацию о количестве тяжелых преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. По данным источников агентства, это связано с тем, что показатели работы ведомства в этом направлении сложно назвать хорошими. «Информация о нераскрытых преступлениях против детей, по сути, закрыта от журналистов и общественности. И этот факт не может не вызывать вопросов среди представителей СМИ и жителей региона. Однако не стоит забывать, что очень часто такие данные становятся достоянием общественности после приезда какой-нибудь высокой комиссии из Москвы. Что ж, будем ждать», — резюмируют слухмейкеры. Тюменцы впали в истерику из-за «воздушной тревоги» Говорят, что пожилые жители Тюменской области, которые не пользуются интернетом и редко читают новости онлайн, были изрядно напуганы проверкой систем оповещения, которая прошла на территории региона 4 октября. По словам инсайдеров, многие подумали, что это настоящая воздушная тревога и начали прятаться в магазинах и подъездах. «Понятно, что предупредить каждого о готовящейся проверке систем оповещения просто невозможно. Кто-то не читает новостей, кто-то — не смотрит телевизор. Однако общий уровень тревожности явно повышен», — печально констатируют слухачи. Где обществу радость, там бизнесу — боль Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени стали чаще закрываться «наливайки» Поговаривают, что в Тюмени стали чаще закрываться магазины разливных напитков, которые находятся во дворах жилых многоэтажек. В народе их называют «наливайки». По мнению слухачей, это произошло из-за перенасыщения рынка: торговых точек по продаже разливных напитков в городе стало слишком много. «Мелкие предприниматели, которые торгуют „горючим“ самостоятельно, без поддержки крупных сетей, не выдерживают конкуренции. Но для Тюмени это даже хорошо, а то в городе стало слишком много „наливаек“». — отмечают слухмейкеры. Работников тюменской «нефтянки» заставят скрыть лица В офисах крупных тюменских компаний шепчутся о возможном возвращении на производства масочного режима. Якобы «Сургутнефтегаз» уже ввел эту меру для одного из своих управлений, а теперь о возрождении традиции носить медицинские маски задумались в местной дочке «Роснефти» и на объектах «Транснефть — Сибири». «В этот раз дело не в коронавирусе, а в целом в сложной эпидситуации. Болеют многие, сезон такой. На промышленных объектах эпидемия слишком легко начинается — закрытая территория и постоянный контакт друг с другом делают свое дело», — размышляют источники URA.RU. Тюменцы попросят правительство ослабить мораторий на проверки Поговаривают, что в недрах тюменского Россельхознадзора готовят обращение к российскому премьеру Михаилу Мишустину. Якобы, целью обращения будет просьба о послаблениях в моратории на проверки бизнеса. «Инспекторы сейчас проверки могут только по документам да по информационным системам проводить. Нарушений они в этом году находят очень много, а из мер воздействия есть только предписания и предостережения. Вот и хотят попросить вернуть хотя бы какие-то реальные рычаги давления на расшалившийся бизнес», — рассуждают любители сплетен. Агропромышленный гигант сможет обойти санкции После запуска первой очереди завода «Протеинсиб», который будет производить белок растительного происхождения, в бизнес-среде поползли слухи, что владельцы завода нашли способ обхода европейских санкций. «Когда завод только проектировали, пути в Европу для наших товаров были открыты, а ведь именно там львиная доля потребителей горохового белка. Несмотря на это директор нового производства Сергея Мамонтов уж очень оптимистично настроен — похоже, знает какой-то хитрый способ продать свой товар на Запад», — перешептываются слухачи. Магазины начнут экономить копейки на покупателях Фото: Размик Закарян © URA.RU Крупный ритейлер сделает программу лояльности невыгодной Знающие люди рассуждают, что крупнейший федеральный ритейлер X5 Group экспериментирует со своей программой лояльности, пытаясь сделать ее менее затратной для своих торговых сетей. Источники URA.RU предполагают, что именно с этим связаны масштабные сбои со списанием баллов с бонусных карт «Пятерочка», «Перекресток» и X5. «Сейчас через день в приложениях ритейлера появляются уведомления о том, что баллы списать невозможно. На кассах тоже не всегда получается воспользоваться накоплениями. А недавно предупредили, что у баллов появился срок годности, и они будут со временем сгорать. Интересно, не собирается ли компания эти баллы вовсе обнулить?» — задаются вопросом собеседники агентства. Тюменских учителей заставляют переходить на «Сферум» Говорят, что по указанию директора департамента образования Тюменской области Дины Горковец, школьным учителям настоятельно рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров в пользу российской программы «Сферум». По словам слухачей, педагогам, в частности, запретили пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. «Через иностранные мессенджеры запрещено пересылать любые служебные документы и информацию, содержащую персональные и личные данные. За это предусмотрена дисциплинарная ответственность», — сообщают инсайдеры агентства. Тюменские аптекари прогнозируют очередную волну дефицита лекарств В околомедицинской тусовке шепчутся, что с приходом в регион нового штамма ковида Пирола в Тюменской области случится очередной лекарственный коллапс. «Сейчас департамент здравоохранения даст рекомендации врачам, какие препараты выписывать, и начнется массовая истерия среди особо тревожных граждан. И опять противовирусные, жаропонижающие, витамины будут в дефиците. А провизоры как всегда крайние», — пожимают плечами сплетники. Только от больных ОРВИ отбились, теперь вот коронавирусных ждут, добавляют слухачи. Девчата не дают мирным гражданам спать по ночам Фото: Александр Мамаев © URA.RU На первый пабликхаус в Тюмени жалуются соседи Говорят, в Тюмени назревает моралистский скандал вокруг самого масштабного в истории города борделя. Дескать, настоящий ажиотаж из подъезжающих клиентов, шум и веселье до утра сильно мешают мирным гражданам дома в центре Тюмени. Дамы с низкой социальной ответственностью облюбовали здание на улице 50 лет ВЛКСМ и принимают клиентов в квартирах, как в номерах. Раньше целый подъезд многоэтажки был отдан под гостиницу, теперь там есть офисы и несколько квартир, которые используются под прием клиентов «на часок» или больше. «Жители многоэтажки развесили объявления на подъездах и в лифтах, чтобы работницы любовного фронта и их клиенты вели себя тише. Но это не помогает, как и обращения в полицию — формально правонарушений нет», — говорят вынужденные соседи секс-кластера. Тюменцы готовят петицию против концерта Инстасамки Знающие люди поговаривают, что инициативная группа жителей Тюмени планирует обратиться к властям с петицией против проведения концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой), который запланирован на март 2024 года. По мнению слухмейкеров, они считают, что творчество артистки негативно влияет на детей и молодежь. К тому же, многим не понравилось, что в 2022 году певица переехала в ОАЭ, а зарабатывать решила по-прежнему в России. «Инстасамка планирует приехать в Тюмень в рамках концертного тура по России. Пока петиция против ее выступления не подана. Активисты планируют обратиться к властям в начале следующего года», — отмечают слухмейкеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор Александр Моор пишет первый черновик списка кандидатов в следующую думу, в тюменской мэрии поражаются легкостью, с которой осужденный за крышевание проституток экс-силовик забирает госконтракты. Тем временем, в облдуме решили не тревожить по пустякам премьер-министра Михаила Мишустина, а в Росприроднадзоре наоборот готовят ему длинное и обстоятельное письмо. Также в свежих слухах: Проскурякова поразила всех игрой на пианино, владельцев дронов ждут засады, а Инстасамку — бойкот. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Александр Моор начнет подбирать кандидатов в облдуму раньше срока В курилках Желтого дома поговаривают, что губернатор Александр Моор уже всерьез задумывается над новым составом облдумы, который будет избираться в 2026 году. Он начнет формировать перечень кандидатов от «Единой России» сразу после выборов президента. «К этому вопросу он хочет подойти ответственно, чтобы не получилось, как с гордумой: кто-то снимается с выборов, у кого-то судимость. Кандидатов нужно подобрать и проверить заранее», — рассказывают инсайдеры. Лидер тюменской ЛДПР установит свои правила в УрФО Слухмейкеры утверждают, что глава тюменского отделения ЛДПР Владимир Сысоев, заняв должность партийного полпреда в Уральском федеральном округе, намерен заняться реорганизацией некоторых реготделений. «В первую очередь интересы Сысоева затрагивают субъекты „тюменской матрешки“ и Свердловскую область. В ближайшее время могут последовать кадровые перестановки и изменения в работе отделений», — шепчутся осведомленные источники. В областной думе побоялись обращаться к премьер-министру В тюменской облдуме говорят, что депутаты выступили против проекта письма фракции ЛДПР к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести компенсации за подключение к газопроводам. Сейчас все издержки за прокладку трубы несут первые подключившиеся, а остальных подключают к трубе бесплатно. По слухам, против обращения выступили несколько депутатов-единороссов. Они посчитали, что письмо может быть воспринято как сигнал о проблеме газификации в регионе. «Вот и решили не выносить на думу, чтобы не получить „по шапке“ от кураторов в АП», — рассказывают слухачи. Крышевавший проституток силовик стал подрядчиком мэрии В стенах тюменской администрации удивляются тому, с какой легкостью получает контракты экс-полицейский, крышевавший проституток. Бизнесмен сейчас занимается охраной и содержанием городских объектов. «Громкое было дело, опытные силовики помнят его. Полицейского тогда осудили вместе с подельниками за крышевание девушек легкого поведения. Как с таким бэкграундом он стал получать контракты — непонятно», — делятся информированные собеседники. Новый спикер гордумы может «кинуть» экс-заместителя Заболотного Перед грядущим первым заседанием думы Тюмени назревает интрига. Слухачи сообщают, будто бы новый председатель Светлана Иванова может в последний момент поставить на должность своего заместителя не нынешнего вице-спикера Дмитрия Осипова, а совсем другого человека. «С Осиповым у нее отношений практически никаких нет. Зато в думе достаточно людей, с кем Иванова в ладах. Говорят, что никто еще точно не знает, какое решение примет спикер. Все раскроется только 9 октября, на заседании», — судачат инсайдеры. Депутат гордумы удивила всех игрой на фортепиано Депутат гордумы Наталья Проскурякова удивила всех умением играть на фортепиано. Она сделала это на дне учителя в одной из тюменских школ. «Села и начала играть мелодии. Не профессионал, но навык имеется. Очень разносторонний человек: и в спорте, и в творчестве!» — дивятся слухмейкеры. Тюменский военком расширит сферу влияния Поговаривают, что у нового военного комиссара Тюменской области появится сеть общественных помощников и организаций. Дескать, Сергей Чирков намерен поменять кадровую политику военкоматов и набрать на гражданские должности людей, которые будут работать на смену имиджа военной службы. В период частичной мобилизации бюрократическая работа, комплектование и обучение были налажены с помощью местных властей и бизнеса. Сейчас перед новым военкомом стоит задача сформировать структуру, которая будет работать вне военкоматов по допризывной подготовке, эффективной рекламе контрактной и срочной службы. По слухам, кандидаты в помощники военкома уже есть, но все ждут официального приказа Минобороны для вступления в должность военкома. Тюменские таксисты воспользовались транспортным коллапсом Любители слухов утверждают, что местные таксисты настолько обнаглели, что поднимают и удерживают цены на высоком уровне в любое время дня, причем только на конкретном маршруте. Из-за пробок на мосту Челюскинцев, которые круглосуточно парализуют дорогу от Зареки до центра. И цены на такси именно по этому маршруту превышают все допустимые значения, возмущаются горожане. «Над людьми натурально издеваются. Мало того, что и утром, и вечером не можешь дождаться своего автобуса, так еще и таксисты гнут цены. И ведь никакой управы на них нет. Остается ждать, когда ситуация с ремонтом дорог завершится», — страдают сплетники. В Тюмени владельцев квадрокоптеров ждут засады Говорят, тюменские силовики всерьез займутся нарушителями запрета на полеты беспилотников. Дескать, их сильно раздражает, что после введения формального запрета фрилансеры-фотографы и обычные граждане продолжают запускать свои дроны как ни в чем не бывало. Однако теперь за такие несанкционированные полеты владельцев дронов будут штрафовать. «Нелегальный полет обойдется физическому лицу в 25 тысяч рублей, а юридическому — более 100 тысяч рублей, даже если полет длился всего лишь пару минут», — судачат силовики. Мэр Тобольска отсекает случайных претендентов на должности В Тобольске не первую неделю идет закулисная борьба за одно из лакомых кресел в администрации. И, похоже, скоро из гонки выпадет львиная доля претендентов. Поскольку Максим Афанасьев, объявляя конкурс на замещение должности директора департамента образования, включил в документацию уж очень жесткие требования к кандидатам. «Они должны иметь профильное образование, стаж и соответствующие компетенции. Для большинства претендентов это все — ужас-ужас», — делятся сплетники. Слухачи также рассказывают, что это было сделано специально для того, чтобы отсечь лоббистов кандидатур чиновников, которые не имеют отношения к сфере образования, но хотят попасть во власть. Такая практика будет распространена и на другие конкурсы, поскольку Афанасьев намерен формировать управленческую вертикаль только из компетентных в своих сферах специалистов. Руководство главного поставщика канцелярии ударилось в «душное управление» Ходит слух, что руководство компании «Комус» (главного поставщика канцелярии в тюменские офисы, — прим. URA.RU) предлагает своим сотрудникам в обмен на ценную информацию о коллегах золотые горы и особое расположение начальства. Нежелающим играть по этим правилам ставят невыполнимые задачи. «В компании стало невыносимо работать. Если отказываешься стучать на коллег, тут же попадаешь в немилость. Самодурство страшное», — негодуют сплетники. Тюменские силовики засекретили данные о преступлениях против детей Ходят слухи, что в региональном управлении СК по Тюменской области отказываются раскрывать информацию о количестве тяжелых преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. По данным источников агентства, это связано с тем, что показатели работы ведомства в этом направлении сложно назвать хорошими. «Информация о нераскрытых преступлениях против детей, по сути, закрыта от журналистов и общественности. И этот факт не может не вызывать вопросов среди представителей СМИ и жителей региона. Однако не стоит забывать, что очень часто такие данные становятся достоянием общественности после приезда какой-нибудь высокой комиссии из Москвы. Что ж, будем ждать», — резюмируют слухмейкеры. Тюменцы впали в истерику из-за «воздушной тревоги» Говорят, что пожилые жители Тюменской области, которые не пользуются интернетом и редко читают новости онлайн, были изрядно напуганы проверкой систем оповещения, которая прошла на территории региона 4 октября. По словам инсайдеров, многие подумали, что это настоящая воздушная тревога и начали прятаться в магазинах и подъездах. «Понятно, что предупредить каждого о готовящейся проверке систем оповещения просто невозможно. Кто-то не читает новостей, кто-то — не смотрит телевизор. Однако общий уровень тревожности явно повышен», — печально констатируют слухачи. В Тюмени стали чаще закрываться «наливайки» Поговаривают, что в Тюмени стали чаще закрываться магазины разливных напитков, которые находятся во дворах жилых многоэтажек. В народе их называют «наливайки». По мнению слухачей, это произошло из-за перенасыщения рынка: торговых точек по продаже разливных напитков в городе стало слишком много. «Мелкие предприниматели, которые торгуют „горючим“ самостоятельно, без поддержки крупных сетей, не выдерживают конкуренции. Но для Тюмени это даже хорошо, а то в городе стало слишком много „наливаек“». — отмечают слухмейкеры. Работников тюменской «нефтянки» заставят скрыть лица В офисах крупных тюменских компаний шепчутся о возможном возвращении на производства масочного режима. Якобы «Сургутнефтегаз» уже ввел эту меру для одного из своих управлений, а теперь о возрождении традиции носить медицинские маски задумались в местной дочке «Роснефти» и на объектах «Транснефть — Сибири». «В этот раз дело не в коронавирусе, а в целом в сложной эпидситуации. Болеют многие, сезон такой. На промышленных объектах эпидемия слишком легко начинается — закрытая территория и постоянный контакт друг с другом делают свое дело», — размышляют источники URA.RU. Тюменцы попросят правительство ослабить мораторий на проверки Поговаривают, что в недрах тюменского Россельхознадзора готовят обращение к российскому премьеру Михаилу Мишустину. Якобы, целью обращения будет просьба о послаблениях в моратории на проверки бизнеса. «Инспекторы сейчас проверки могут только по документам да по информационным системам проводить. Нарушений они в этом году находят очень много, а из мер воздействия есть только предписания и предостережения. Вот и хотят попросить вернуть хотя бы какие-то реальные рычаги давления на расшалившийся бизнес», — рассуждают любители сплетен. Агропромышленный гигант сможет обойти санкции После запуска первой очереди завода «Протеинсиб», который будет производить белок растительного происхождения, в бизнес-среде поползли слухи, что владельцы завода нашли способ обхода европейских санкций. «Когда завод только проектировали, пути в Европу для наших товаров были открыты, а ведь именно там львиная доля потребителей горохового белка. Несмотря на это директор нового производства Сергея Мамонтов уж очень оптимистично настроен — похоже, знает какой-то хитрый способ продать свой товар на Запад», — перешептываются слухачи. Крупный ритейлер сделает программу лояльности невыгодной Знающие люди рассуждают, что крупнейший федеральный ритейлер X5 Group экспериментирует со своей программой лояльности, пытаясь сделать ее менее затратной для своих торговых сетей. Источники URA.RU предполагают, что именно с этим связаны масштабные сбои со списанием баллов с бонусных карт «Пятерочка», «Перекресток» и X5. «Сейчас через день в приложениях ритейлера появляются уведомления о том, что баллы списать невозможно. На кассах тоже не всегда получается воспользоваться накоплениями. А недавно предупредили, что у баллов появился срок годности, и они будут со временем сгорать. Интересно, не собирается ли компания эти баллы вовсе обнулить?» — задаются вопросом собеседники агентства. Тюменских учителей заставляют переходить на «Сферум» Говорят, что по указанию директора департамента образования Тюменской области Дины Горковец, школьным учителям настоятельно рекомендовали отказаться от использования иностранных мессенджеров в пользу российской программы «Сферум». По словам слухачей, педагогам, в частности, запретили пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. «Через иностранные мессенджеры запрещено пересылать любые служебные документы и информацию, содержащую персональные и личные данные. За это предусмотрена дисциплинарная ответственность», — сообщают инсайдеры агентства. Тюменские аптекари прогнозируют очередную волну дефицита лекарств В околомедицинской тусовке шепчутся, что с приходом в регион нового штамма ковида Пирола в Тюменской области случится очередной лекарственный коллапс. «Сейчас департамент здравоохранения даст рекомендации врачам, какие препараты выписывать, и начнется массовая истерия среди особо тревожных граждан. И опять противовирусные, жаропонижающие, витамины будут в дефиците. А провизоры как всегда крайние», — пожимают плечами сплетники. Только от больных ОРВИ отбились, теперь вот коронавирусных ждут, добавляют слухачи. На первый пабликхаус в Тюмени жалуются соседи Говорят, в Тюмени назревает моралистский скандал вокруг самого масштабного в истории города борделя. Дескать, настоящий ажиотаж из подъезжающих клиентов, шум и веселье до утра сильно мешают мирным гражданам дома в центре Тюмени. Дамы с низкой социальной ответственностью облюбовали здание на улице 50 лет ВЛКСМ и принимают клиентов в квартирах, как в номерах. Раньше целый подъезд многоэтажки был отдан под гостиницу, теперь там есть офисы и несколько квартир, которые используются под прием клиентов «на часок» или больше. «Жители многоэтажки развесили объявления на подъездах и в лифтах, чтобы работницы любовного фронта и их клиенты вели себя тише. Но это не помогает, как и обращения в полицию — формально правонарушений нет», — говорят вынужденные соседи секс-кластера. Тюменцы готовят петицию против концерта Инстасамки Знающие люди поговаривают, что инициативная группа жителей Тюмени планирует обратиться к властям с петицией против проведения концерта певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой), который запланирован на март 2024 года. По мнению слухмейкеров, они считают, что творчество артистки негативно влияет на детей и молодежь. К тому же, многим не понравилось, что в 2022 году певица переехала в ОАЭ, а зарабатывать решила по-прежнему в России. «Инстасамка планирует приехать в Тюмень в рамках концертного тура по России. Пока петиция против ее выступления не подана. Активисты планируют обратиться к властям в начале следующего года», — отмечают слухмейкеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.