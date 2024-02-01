Тюменца наградили орденом Мужества за спасение 20 человек на СВО

Он вытаскивал бойцов с поля боя и пережил «репетицию» контрнаступа ВСУ под Херсоном

01 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Павел Кухаронак под плотным вражеским огнем вытаскивал сослуживцев с поля боя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Павел Кухаронак стал одним из первых добровольцев специальной военной операции из Тюменской области: на фронт он попал в июле 2022 года. И сразу — на Херсонское направление. Механик-водитель боевой машины десанта (БМД-2) помог отразить два больших наступления ВСУ. Во время одной из украинских атак тюменец спас жизни двадцати сослуживцев, которых он вытаскивал с поля боя под плотным огнем противника. За этот подвиг Кухаронак был награжден орденом Мужества. Первые дни на СВО Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Павел Кухаронак подписал контракт с Минобороны РФ 29 июня 2022 года. На тот момент ему было 49 лет и он считался одним из самых возрастных добровольцев, поэтому получил позывной «Старый». Попал в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовая бригаду (ОГДШБ) и был отправлен в зону проведения СВО — на Херсонское направление. Перед этим контрактник прошел два курса обучения. «Нас привезли на правый берег Херсона. Я сам десантник, но вызвался в мехводы, потому что желающих не было от слова совсем. Дело в том, что механик-водитель — очень опасная, так сказать, профессия: противник всегда старается уничтожить сначала технику, а потом пехоту. Ну, ничего. Сел, научился, начал работать», — делится Павел Кухаронак. Первые дни, вспоминает Кухаронак, приходилось заниматься обычной фронтовой работой: военные рыли окопы, обустраивали быт, занимались подвозом продовольствия и боеприпасов. Ходили слухи, что у противника не хватает людей и проблемы с боеприпасами, поэтому жизнь «у ленточки» была относительно спокойной. Но затишье под Херсоном продлилось недолго. 29 августа 2022 года ВСУ ударили «Хаймарсами» по зданию администрации села Высокополья, в подвале которого находился штаб наших военных. Затем — пошли в наступление по другим направлениям. Чтобы не вести боевые действия в населенном пункте, подразделение Кухаронака откатилось на заранее подготовленные позиции. И начали готовиться к встрече с противником. Который, опять же по слухам, подтянул к Херсону группировку в количестве 60 тыс. человек. Первый бой На СВО Павел Кухаронак выбрал профессию водителя боевой машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 12 сентября 2022 года на позиции российских войск вышла совместная бронегруппа ВСУ и нацбатальона «Правый сектор» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), состоящая из четырех танков, БМД и машины разминирования. Последняя была подбита в первые минуты боя и начала дымить. Гвардии сержант Кухаронак «спрятался» на своей БМД за выведенной из строя техникой и открыл огонь по противнику. «Перед этим мы помогли перебросить десант с другой позиции. У нас в составе всего одна БМД была, поэтому я занимался и доставкой подкрепления, и, непосредственно, вел огонь. Я получил команду на эвакуацию» — добавил тюменский доброволец. Эвакуация сослуживцев с поля боя началась с ранения наводчика, который работал на БМД вместе с Кухаронаком. Когда военный спрыгнул с машины, в него попал осколок от снаряда. Тюменец вывез его с поля боя к месту эвакуации и вернулся за остальными военнослужащими. «По дороге я хватал ребят, которые находились рядом, чтобы они помогали мне с эвакуацией. Она шла тяжело. На поле боя была суматоха, но медлить ни в коем случае было нельзя. Работали слаженно и быстро. Можно сказать, не обращая внимания на то, что происходило вокруг», — вспоминает тюменский доброволец. В тот день он вытащил с поля боя 20 человек. За 20 спасенных жизней военный впоследствии был награжден орденом Мужества. Следующая большая битва с украинской армией состоялась через месяц. Все на том же, Херсонском направлении. Проваленная «репетиция» контрнаступления 19 октября 2022 года украинская армия устроила под Херсоном «репетицию» контрнаступления Фото: Денис Моргунов © URA.RU После первого боя под Херсоном российские военные начали готовиться к новым боестолкновениям с ВСУ, которые не заставили себя долго ждать. По словам Павла Кухаронака. Противник решил устроить «репетицию» широко разрекламированного контрнаступления украинской армии, которое уже тогда широко анонсировалось властями соседней страны. Битва началась 19 октября 2022 года. «Они пошли на нас огромными силами, но просчитались. Комбат сказал нам перед боем: будет сложно. Пропускайте их технику на наши позиции и работайте. Наш план сработал: за пять часов, что длился бой, противник потерял порядка 11 танков и порядка 200 единиц личного состава. Наших ребят погибло семь человек. Нас тогда очень удивило, что они шли на нас в полный рост, несмотря на плотный огонь. Кто-то сразу умирал, кто-то — доходил до наших окопов, падал и сразу сдавался», — вспоминает сержант Кухаронак. После боя тюменский доброволец вывез с поля брани тела погибших россиян. Украинцы, по его словам, своих забирать не стали. Демобилизация После демобилизации Павел Кухаронак продолжает помогать фронту, но уже как волонтер Фото: Денис Моргунов © URA.RU После Херсона Павла Кухаронака перевели на службу в артиллерию, где он сменил БМД-2 на самоходную установку «Нона». Помимо боевых действий, занимался ремонтом и обслуживанием тяжелой техники в Энергодаре, затем — воевал под Бахмутом. Незадолго до завершения контракта тюменец получил травму при разгрузке боеприпасов и покинул зону проведения специальной военной операции, попав в госпиталь. «В июле уже меня эвакуировали через Луганск. Мне как раз 21 июня 50 лет исполнилось, я попал под увольнение: по достижению предельного возраста и с окончанием контракта. Долго лечился, и уволился в итоге, получается, 9 ноября», — говорит Павел Кухаронак. В тюменском отделении фонда «Защитники Отечества» военному пообещали помочь с реабилитацией. Центр занимается вопросами поддержки бывших участников СВО. Но, по словам бывшего военного, ему пока не до этого. Несмотря на то, что Павел Кухаронак покинул зону проведения специальной военной операции, он продолжает ее посещать, но уже в качестве волонтера: возит россиянам продукты, гуманитарную помощь и другие вещи, необходимые на фронте. И не жалеет о том, что когда-то принял решение пойти добровольцем на СВО. «Если бы я не верил в победу, то не пошел бы на фронт. Во-первых, я считаю, что мы правы. Во-вторых, я понимаю, что победа будет за нами, по-другому никак. Если я спас жизнь хотя бы одного человека, принес пользу, то я уже пошел туда не зря. Победа точно будет за нами», — сказал в завершении беседы Павел Кухаронак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Павел Кухаронак стал одним из первых добровольцев специальной военной операции из Тюменской области: на фронт он попал в июле 2022 года. И сразу — на Херсонское направление. Механик-водитель боевой машины десанта (БМД-2) помог отразить два больших наступления ВСУ. Во время одной из украинских атак тюменец спас жизни двадцати сослуживцев, которых он вытаскивал с поля боя под плотным огнем противника. За этот подвиг Кухаронак был награжден орденом Мужества. Первые дни на СВО Павел Кухаронак подписал контракт с Минобороны РФ 29 июня 2022 года. На тот момент ему было 49 лет и он считался одним из самых возрастных добровольцев, поэтому получил позывной «Старый». Попал в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовая бригаду (ОГДШБ) и был отправлен в зону проведения СВО — на Херсонское направление. Перед этим контрактник прошел два курса обучения. «Нас привезли на правый берег Херсона. Я сам десантник, но вызвался в мехводы, потому что желающих не было от слова совсем. Дело в том, что механик-водитель — очень опасная, так сказать, профессия: противник всегда старается уничтожить сначала технику, а потом пехоту. Ну, ничего. Сел, научился, начал работать», — делится Павел Кухаронак. Первые дни, вспоминает Кухаронак, приходилось заниматься обычной фронтовой работой: военные рыли окопы, обустраивали быт, занимались подвозом продовольствия и боеприпасов. Ходили слухи, что у противника не хватает людей и проблемы с боеприпасами, поэтому жизнь «у ленточки» была относительно спокойной. Но затишье под Херсоном продлилось недолго. 29 августа 2022 года ВСУ ударили «Хаймарсами» по зданию администрации села Высокополья, в подвале которого находился штаб наших военных. Затем — пошли в наступление по другим направлениям. Чтобы не вести боевые действия в населенном пункте, подразделение Кухаронака откатилось на заранее подготовленные позиции. И начали готовиться к встрече с противником. Который, опять же по слухам, подтянул к Херсону группировку в количестве 60 тыс. человек. Первый бой 12 сентября 2022 года на позиции российских войск вышла совместная бронегруппа ВСУ и нацбатальона «Правый сектор» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), состоящая из четырех танков, БМД и машины разминирования. Последняя была подбита в первые минуты боя и начала дымить. Гвардии сержант Кухаронак «спрятался» на своей БМД за выведенной из строя техникой и открыл огонь по противнику. «Перед этим мы помогли перебросить десант с другой позиции. У нас в составе всего одна БМД была, поэтому я занимался и доставкой подкрепления, и, непосредственно, вел огонь. Я получил команду на эвакуацию» — добавил тюменский доброволец. Эвакуация сослуживцев с поля боя началась с ранения наводчика, который работал на БМД вместе с Кухаронаком. Когда военный спрыгнул с машины, в него попал осколок от снаряда. Тюменец вывез его с поля боя к месту эвакуации и вернулся за остальными военнослужащими. «По дороге я хватал ребят, которые находились рядом, чтобы они помогали мне с эвакуацией. Она шла тяжело. На поле боя была суматоха, но медлить ни в коем случае было нельзя. Работали слаженно и быстро. Можно сказать, не обращая внимания на то, что происходило вокруг», — вспоминает тюменский доброволец. В тот день он вытащил с поля боя 20 человек. За 20 спасенных жизней военный впоследствии был награжден орденом Мужества. Следующая большая битва с украинской армией состоялась через месяц. Все на том же, Херсонском направлении. Проваленная «репетиция» контрнаступления После первого боя под Херсоном российские военные начали готовиться к новым боестолкновениям с ВСУ, которые не заставили себя долго ждать. По словам Павла Кухаронака. Противник решил устроить «репетицию» широко разрекламированного контрнаступления украинской армии, которое уже тогда широко анонсировалось властями соседней страны. Битва началась 19 октября 2022 года. «Они пошли на нас огромными силами, но просчитались. Комбат сказал нам перед боем: будет сложно. Пропускайте их технику на наши позиции и работайте. Наш план сработал: за пять часов, что длился бой, противник потерял порядка 11 танков и порядка 200 единиц личного состава. Наших ребят погибло семь человек. Нас тогда очень удивило, что они шли на нас в полный рост, несмотря на плотный огонь. Кто-то сразу умирал, кто-то — доходил до наших окопов, падал и сразу сдавался», — вспоминает сержант Кухаронак. После боя тюменский доброволец вывез с поля брани тела погибших россиян. Украинцы, по его словам, своих забирать не стали. Демобилизация После Херсона Павла Кухаронака перевели на службу в артиллерию, где он сменил БМД-2 на самоходную установку «Нона». Помимо боевых действий, занимался ремонтом и обслуживанием тяжелой техники в Энергодаре, затем — воевал под Бахмутом. Незадолго до завершения контракта тюменец получил травму при разгрузке боеприпасов и покинул зону проведения специальной военной операции, попав в госпиталь. «В июле уже меня эвакуировали через Луганск. Мне как раз 21 июня 50 лет исполнилось, я попал под увольнение: по достижению предельного возраста и с окончанием контракта. Долго лечился, и уволился в итоге, получается, 9 ноября», — говорит Павел Кухаронак. В тюменском отделении фонда «Защитники Отечества» военному пообещали помочь с реабилитацией. Центр занимается вопросами поддержки бывших участников СВО. Но, по словам бывшего военного, ему пока не до этого. Несмотря на то, что Павел Кухаронак покинул зону проведения специальной военной операции, он продолжает ее посещать, но уже в качестве волонтера: возит россиянам продукты, гуманитарную помощь и другие вещи, необходимые на фронте. И не жалеет о том, что когда-то принял решение пойти добровольцем на СВО.