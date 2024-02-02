Что известно о пожаре в пермской колонии

На тушение пожара в ИК-9 в Соликамске понадобилось более четырех часов

02 февраля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

С огнем боролись 45 пожарных (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Соликамске Пермского края днем 2 февраля в исправительной колонии №9 вспыхнул пожар. Дым было видно за несколько километров от места ЧП. Что известно на данный момент — в материале URA.RU. Первые сообщения о пожаре стали появляться в социальных сетях около 14:30. Очевидцы публиковали фото и видео сильного дыма. В реальности информация о возгорании поступила около 11 часов.

Источник URA.RU рассказал, что горит крыша деревообрабатывающего цеха. Осужденных администрация колонии эвакуировала.

В региональном ГУ МЧС официально сообщили, что площадь пожара — 1200 квадратных метров. В 14:50 огонь был локализован. Никто не по погиб и не пострадал. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что на момент ЧП в помещении не проводилось никаких работ.

На тушение понадобилось более четырех часов. С огнем боролись 45 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На место выехали сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю.

Исправительная колония №9 является одной из самых крупных в регионе. Последние несколько лет к исправительному учреждению приковано внимание СМИ из-за множества скандалов.

В Соликамске Пермского края днем 2 февраля в исправительной колонии №9 вспыхнул пожар. Дым было видно за несколько километров от места ЧП. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.