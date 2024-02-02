Что известно о пожаре в пермской колонии

С огнем боролись 45 пожарных (архивное фото)
В Соликамске Пермского края днем 2 февраля в исправительной колонии №9 вспыхнул пожар. Дым было видно за несколько километров от места ЧП. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
- Первые сообщения о пожаре стали появляться в социальных сетях около 14:30. Очевидцы публиковали фото и видео сильного дыма. В реальности информация о возгорании поступила около 11 часов.
- Источник URA.RU рассказал, что горит крыша деревообрабатывающего цеха. Осужденных администрация колонии эвакуировала.
- В региональном ГУ МЧС официально сообщили, что площадь пожара — 1200 квадратных метров. В 14:50 огонь был локализован. Никто не по погиб и не пострадал. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что на момент ЧП в помещении не проводилось никаких работ.
- На тушение понадобилось более четырех часов. С огнем боролись 45 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На место выехали сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю.
- Исправительная колония №9 является одной из самых крупных в регионе. Последние несколько лет к исправительному учреждению приковано внимание СМИ из-за множества скандалов.
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