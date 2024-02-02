Что известно о пожаре в пермской колонии

На тушение пожара в ИК-9 в Соликамске понадобилось более четырех часов

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
С огнем боролись 45 пожарных (архивное фото) Фото:

В Соликамске Пермского края днем 2 февраля в исправительной колонии №9 вспыхнул пожар. Дым было видно за несколько километров от места ЧП. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.

  • Первые сообщения о пожаре стали появляться в социальных сетях около 14:30. Очевидцы публиковали фото и видео сильного дыма. В реальности информация о возгорании поступила около 11 часов.
  • Источник URA.RU рассказал, что горит крыша деревообрабатывающего цеха. Осужденных администрация колонии эвакуировала.
  • В региональном ГУ МЧС официально сообщили, что площадь пожара — 1200 квадратных метров. В 14:50 огонь был локализован. Никто не по погиб и не пострадал. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что на момент ЧП в помещении не проводилось никаких работ.
  • На тушение понадобилось более четырех часов. С огнем боролись 45 человек личного состава МЧС и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается. На место выехали сотрудники главного управления ФСИН по Пермскому краю.
  • Исправительная колония №9 является одной из самых крупных в регионе. Последние несколько лет к исправительному учреждению приковано внимание СМИ из-за множества скандалов.

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В Соликамске Пермского края днем 2 февраля в исправительной колонии №9 вспыхнул пожар. Дым было видно за несколько километров от места ЧП. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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