В какие лагеря Курганской области можно записать ребенка онлайн

Через портал Госуслуг еще есть варианты пристроить школьника на лето

01 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Важно правильно оформить заявление онлайн, иначе можно получить отказ в путевке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганцы могут онлайн подавать заявки на отправку ребенка в семь детских лагерей. URA.RU подготовило информацию, в какие лагеря и как можно записаться через портал Госуслуг. «Срок услуги — шесть рабочих дней. Результатом получения услуги является решение о предоставлении услуги», — указано на сайте Госуслуг в разделе услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время». По данным департамента образования и науки Курганской области, всего организаций для детского отдыха 288 во всем регионе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поисковой строке на портале Госуслуг напишите «Отдых детей на каникулах». Сайт направит вас на страницу услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. Выбираете пункт «Начать». Затем выбираете, кем вы являетесь — заявителем (родитель ребенка) или представителем (опекуном). Теперь нужно проверить точность и актуальность данных паспорта, а на следующих страницах — телефон и электронную почту. После этого нужно подтвердить или изменить информацию по прописке. В следующем пункте нужно указать данные о ребенке. Через сайт можно одним заявлением оформить заявку на нескольких детей. Для этого после заполнения сведений об одном ребенке нужно нажать «Добавить еще ребенка». После этого необходимо загрузить документы на сайт, чтобы прикрепить их к заявлению. Представителю потребуется постановление об опеке или другой документ, который подтверждал бы его полномочия действовать от имени заявителя, заверенный нотариусом или усиленной квалифицированной электронной подписью. Вторым документом потребуется файл с открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или нотариуса в формате SIG. Допустимо направлять файлы размером не более 100 Мб. Затем проверяем данные ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС. Указываем, где зарегистрировано рождение ребенка: в РФ или в ином государстве. Найти эту информацию можно в свидетельстве о рождении. Там же нужно будет найти реквизиты актовой записи о рождении: номер, дата и наименование организации. Многие лагеря Курганской области располагаются в сосновом бору (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Теперь нужно внести адрес прописки ребенка и выбрать, кем является заявитель: родителем или опекуном. Потом уточняем разные или одинаковые фамилии у ребенка и родителя. Если фамилии разные, то придется дать объяснение, почему так произошло и подтвердить документом. Далее выбираем категорию, под которую попадает ребенок, и переходим к выбору организации, а также периода отдыха. После выбора организации, сайт уведомит о том, что иногда необходимо предоставить ведомству оригиналы прикрепленных к заявлению документов. Об этом, по данным сайта, заявитель будет уведомлен через личный кабинет. После уведомления сайт предлагает выбрать подразделение с помощью карты или поиска. Например, выбираем «Департамент социальной политики администрации города Кургана». В следующем пункте выбираем кнопку «Подать заявление». Корреспондент URA.RU уточнил доступность подачи заявки на отдых в лагере онлайн у администрации Кургана. По информации, полученной от администрации, путевки в лагеря «Островский», «Звездный» в настоящее время через портал не распределяются. Также, корреспондент проверил, какие лагеря доступны для записи через Госуслуги на летний период. Онлайн можно записаться в ЗОЛ «Чумляк», детский санаторий «Космос», загородный лагерь «Космос», КОК «Космос», МАУ «ДОЛ «Салют», МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные орлы», МБУ СОЛКД «Лесная республика», МБУ СОЛКД «Романтика» и МБУ «Городской центр Культуры и досуга», в который входят ДОЛ «Звездный», корпус Островок, ДОЛ «Чайка», СОЛДК «им. Островского», ДОЛ «Зеркальный». Из всех перечисленных, по данным сайта, на момент проверки можно было оформить путевку в лагеря «Красные орлы» и «Лесная республика». Размещение в лагерях бывает разное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По информации сайта ГАУ КО «Содействие детскому отдыху», «Красные орлы» — сезонный лагерь, который рассчитан на 240 человек в летний период и 80 в другой. В нем два типа размещения: первый — корпуса с отоплением, где дети живут в комнатах с мебелью по 5-6 человек и общим телевизором в холле, второй — летний вариант корпусов, по 6-7 человек в комнате и удобствами на улице. Находится он в Катайском муниципальном округе, возле села Ильинское в сосновом бору. По данным сайта, особое внимание в лагере уделяется возможности отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Питание по путевке шестиразовое, также включены проживание и досуговая деятельность. Транспортные расходы по доставке детей в лагерь придется брать на себя. Как указано на сайте «Содействие детскому отдыху», лагерь «Лесная республика» работает круглый год и может принять до 130 человек. Он расположен в Каргапольском муниципальном округе, в селе Тагильское. Размещают там детей в комнатах по 4-6 человек. Включено пятиразовое питание, возможности различного досуга — спортивные площадки, культурный центр. Но в лагере не созданы условия для проживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы могут онлайн подавать заявки на отправку ребенка в семь детских лагерей. URA.RU подготовило информацию, в какие лагеря и как можно записаться через портал Госуслуг. «Срок услуги — шесть рабочих дней. Результатом получения услуги является решение о предоставлении услуги», — указано на сайте Госуслуг в разделе услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время». В поисковой строке на портале Госуслуг напишите «Отдых детей на каникулах». Сайт направит вас на страницу услуги по организации отдыха детей в каникулярное время. Выбираете пункт «Начать». Затем выбираете, кем вы являетесь — заявителем (родитель ребенка) или представителем (опекуном). Теперь нужно проверить точность и актуальность данных паспорта, а на следующих страницах — телефон и электронную почту. После этого нужно подтвердить или изменить информацию по прописке. В следующем пункте нужно указать данные о ребенке. Через сайт можно одним заявлением оформить заявку на нескольких детей. Для этого после заполнения сведений об одном ребенке нужно нажать «Добавить еще ребенка». После этого необходимо загрузить документы на сайт, чтобы прикрепить их к заявлению. Представителю потребуется постановление об опеке или другой документ, который подтверждал бы его полномочия действовать от имени заявителя, заверенный нотариусом или усиленной квалифицированной электронной подписью. Вторым документом потребуется файл с открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или нотариуса в формате SIG. Допустимо направлять файлы размером не более 100 Мб. Затем проверяем данные ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС. Указываем, где зарегистрировано рождение ребенка: в РФ или в ином государстве. Найти эту информацию можно в свидетельстве о рождении. Там же нужно будет найти реквизиты актовой записи о рождении: номер, дата и наименование организации. Теперь нужно внести адрес прописки ребенка и выбрать, кем является заявитель: родителем или опекуном. Потом уточняем разные или одинаковые фамилии у ребенка и родителя. Если фамилии разные, то придется дать объяснение, почему так произошло и подтвердить документом. Далее выбираем категорию, под которую попадает ребенок, и переходим к выбору организации, а также периода отдыха. После выбора организации, сайт уведомит о том, что иногда необходимо предоставить ведомству оригиналы прикрепленных к заявлению документов. Об этом, по данным сайта, заявитель будет уведомлен через личный кабинет. После уведомления сайт предлагает выбрать подразделение с помощью карты или поиска. Например, выбираем «Департамент социальной политики администрации города Кургана». В следующем пункте выбираем кнопку «Подать заявление». Корреспондент URA.RU уточнил доступность подачи заявки на отдых в лагере онлайн у администрации Кургана. По информации, полученной от администрации, путевки в лагеря «Островский», «Звездный» в настоящее время через портал не распределяются. Также, корреспондент проверил, какие лагеря доступны для записи через Госуслуги на летний период. Онлайн можно записаться в ЗОЛ «Чумляк», детский санаторий «Космос», загородный лагерь «Космос», КОК «Космос», МАУ «ДОЛ «Салют», МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные орлы», МБУ СОЛКД «Лесная республика», МБУ СОЛКД «Романтика» и МБУ «Городской центр Культуры и досуга», в который входят ДОЛ «Звездный», корпус Островок, ДОЛ «Чайка», СОЛДК «им. Островского», ДОЛ «Зеркальный». Из всех перечисленных, по данным сайта, на момент проверки можно было оформить путевку в лагеря «Красные орлы» и «Лесная республика». По информации сайта ГАУ КО «Содействие детскому отдыху», «Красные орлы» — сезонный лагерь, который рассчитан на 240 человек в летний период и 80 в другой. В нем два типа размещения: первый — корпуса с отоплением, где дети живут в комнатах с мебелью по 5-6 человек и общим телевизором в холле, второй — летний вариант корпусов, по 6-7 человек в комнате и удобствами на улице. Находится он в Катайском муниципальном округе, возле села Ильинское в сосновом бору. По данным сайта, особое внимание в лагере уделяется возможности отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Питание по путевке шестиразовое, также включены проживание и досуговая деятельность. Транспортные расходы по доставке детей в лагерь придется брать на себя. Как указано на сайте «Содействие детскому отдыху», лагерь «Лесная республика» работает круглый год и может принять до 130 человек. Он расположен в Каргапольском муниципальном округе, в селе Тагильское. Размещают там детей в комнатах по 4-6 человек. Включено пятиразовое питание, возможности различного досуга — спортивные площадки, культурный центр. Но в лагере не созданы условия для проживания детей с ограниченными возможностями здоровья.