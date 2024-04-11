Путин провел переговоры с Лукашенко в Кремле: главные заявления

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко, который 11 апреля прибыл в столицу РФ с рабочим визитом. В частности была затронута тема мирного урегулирования вопросов по Украине. URA.RU собрало главные заявление встречи.
О мирном решении украинского конфликта
Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Украиной, а была склонна именно к нему. Глава государства добавил, что противники РФ самостоятельно загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, так как думали победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно.
Кроме того, президент России сказал, что при надобности мог бы обратится к Лукашенко, чтобы продолжить консультации по мирному урегулированию вопросов, касающихся конфликта. Он согласился с президентом Белоруссии, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Лукашенко выразил мнение, что мирные инициативы РФ найдут отклик у украинских военных. Он также заверил, что в деле урегулирования на Украине Минск готов вместе с Путиным "встать плечом к плечу".
О планирующейся в Швейцарии конференции
Россию и Белоруссию не пригласили на мирную конференцию в Швейцарии. При этом на Западе продолжают утверждать, что без нее переговоры невозможны. Такая ситуация являет собой паноптикум, отметил Путин. Президент Белоруссии добавил, что если проведут конференцию по Украине без Москвы и Минска, то ее участники смогут договориться только об усилении эскалации.
Об ударах по энергообъектам
Как сообщил Путин, Россия не атаковала энергетические объекты Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ. Он назвал удары по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что ВСУ сами провоцируют Москву на удары по объектам энергетики.
О ситуации на границе Белоруссии
Президент Белоруссии заявил, что на западной границе республики складывается сложная ситуация. США и ФРГ направили военных в Литву.
Он отметил также, что литовцы проводят сейчас военные учения. Белорусский лидер подчеркнул, что не понимает, зачем польскому руководству конфронтация. Лукашенко отметил, что соседи Белоруссии "десятками выбрасывают трупы" мигрантов через границу.
О конфликте России с Западом
По словам главы РФ, заявления Запада об агрессивной политике России являются чушью. Он считает, что западные страны накаляют ситуацию специально, чтобы оправдать свои расходы на помощь Украине.
Минск и Москва никогда не обсуждали планы по захвату Европы. "Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. <…> Своих проблем хватает", — сказал президент Белоруссии.
Об достижениях РФ в космосе
Президент России назвал запуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный еще одним этапом развития космической отрасли в России. А Лукашенко поблагодарил Путина за помощь в организации полета в космос первого в истории суверенной Белоруссии космонавта Марины Василевской. Он заявил, что Минск при поддержке России может направить в космос свою вторую представительницу, которая уже подготовлена к этому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.