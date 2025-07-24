Путин напомнил миру, в чьих руках сегодня главная ядерная кнопка

Президент Владимир Путин, приехав накануне Дня ВМФ в Северодвинск, показал всему миру, что Россия способна обеспечить свою безопасность благодаря ядерной составляющей. На боевое дежурство заступил новейший подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский». Кораблей такого класса нет ни у США, ни у Китая. Это, говорят эксперты, важное преимущество России и защита от прямого нападения на страну на несколько десятилетий вперед. По сути, главная «красная кнопка» в мире находится в руках РФ.
В Северодвинск президент Путин прилетел в преддверии Дня ВМФ, который будет отмечаться 27 июля. Прежде чем провести совещание по развитию подводного флота, Путин приехал на завод «Севмаш», где и производят современные подлодки.
На строительство нового корабля серии «Борей-А», который получил имя «Князь Пожарский», ушло около девяти лет. Он уже спущен на воду и прошел все испытания. Сегодня над крейсером взвился Андреевский флаг. «Сегодня мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения „Князь Пожарский“, передаем его в состав Военно-морского флота России. Поздравляю корабелов и военных моряков с этим событием.
В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности Отечества», — сказал Путин.
По словам президента, ракетоносцы проекта «Борей-А», а «Князь Пожарский» уже пятый такой крейсер, составляют «основу морских стратегических ядерных сил» страны. «С учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия», — заявил он.
После торжественной церемонии поднятия Андреевского флага президент провел в Северодвинске совещание по развитию подводного флота. По понятным причинам оно прошло в закрытом режиме. Но вступительное слово президента оказалось доступным. «Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета, — отметил Путин. –
У нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски. Поэтому повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач – мы ей придаем первостепенное значение».
С 2019 года в состав российского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подлодки проекта «Ясень-М». Ракетоносцы, подобные «Князю Пожарскому» — «одна из важнейших составляющих ядерной триады» России. Путин заявил, что в ближайшие годы планируется построить еще четыре подлодки проекта «Борей-А», которые будут вооружены баллистическими ракетами «Булава» и другим современным оружием. В стадии строительства на «Севмаше» находятся четыре многоцелевых атомных подводных крейсера проекта «Ясень-М», оснащенные крылатыми ракетами.
По словам Путина, будет продолжено и строительство неатомных подлодок проекта «677», и головной корабль «Кронштадт» принят в состав флота в 2024 году. Всего же в планах не менее девяти таких подводных лодок.
«В прошлом году мы утвердили комплексную целевую программу по созданию подводной лодки стратегического назначения нового, уже пятого поколения», — напомнил Путин.
Он назвал еще одно направление — разработка подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. В создании этого вооружения Россия должна стать мировым лидером, как и в создании подлодок.
Эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению (добровольцем ушел на СВО) Дмитрий Жаворонков рассказал URA.RU, что «Князя Пожарского» планировалось передать флоту еще до конца 2024 года. «Полугодовая задержка может быть связана с испытаниями нового, современного вооружения, — предполагает Жаворонков. — В целом, этот крейсер, как и другие крейсеры серии „Борей-А“, — это настоящее и будущее нашей ядерной „триады“. „Князь Пожарский“ и многоцелевая подлодка „Архангельск“ [проект „Ясень“] год назад проходили совместные испытания в море.
Такая координация действий стратегических подлодок и многоцелевых, которые охотятся за кораблями противника, очень важна».
По словам капитана 1 ранга в запасе, военного эксперта Василия Дандыкина, по своим техническим характеристикам «Князь Пожарский» способен выполнять свои задачи минимум до 2052 года. «Крейсер стратегического назначения может стрелять откуда угодно. Плюс это — мобильность, скорость, глубина. Это субмарина четвертого поколения. У американцев субмарины только третьего поколения, и они только начинают закладывать подлодки четвертого поколения. В 1990-е годы, когда мы договаривались об утилизации атомного военного флота американцы и не думал, что Россия сможет построить такие стратегические крейсеры.
В “стратегах” мы их обошли. И сегодня это морская часть нашей ядерной триады, это основа наших морских ядерных сил. Главная наша ударная сила на десятилетия вперед», — объяснил Дандыкин.
Морская ядерная составляющая России находится в том состоянии, которое может обеспечить безопасность России со всех направлений, отметил военный эксперт, капитан 1 ранга Сергей Горбачев. «Мы можем быть спокойны и, я бы сказал, даже горды, что очередной „бомбовоз“, как у нас, моряков, называют „стратегов“ (корабли стратегического назначения, — ред.) введен в строй. С тактико-технических характеристик этого крейсера мы говорим об обеспечении безопасности в мировых масштабах. В данном случае, Россия держит на кнопке весь мир. И это позволяет нам соответствующим образом вести СВО и диалог с нашим „партнером“ Трампом», — отметил Горбачев.
Подобных кораблей, по словам эксперта, нет ни у США, ни у Китая, ни у Франции. «Американцы несколько подзадержались, а китайцы еще не достигли такого уровня. Мы идем в авангарде. Но это не значит, что мы должны успокаиваться. С учетом китайского натиска, их энергичности, с учетом того, что Вашингтон просыпается, конкуренция растет, и нельзя упустить наше лидерство в этой сфере. Но пока мы недосягаемы», — заключил Сергей Горбачев.
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