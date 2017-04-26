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22 апреля 2017
12:56  26 апреля 2017 1

На Ямале в магазине во время потопа покупатели ходили с зонтами. ФОТО, ВИДЕО

В магазине "Райт" протекает крыша, вода льется на все товарыФото: Происшествия Ноябрьск

В магазине «Райт» в Ноябрьске посетителям пришлось совершать покупки под потоками воды с крыши, некоторые при этом воспользовались зонтами. ЧП зафиксировали покупатели во вторник, 25 апреля. Видео и фото опубликовано в Сети.

Пользователи сообщества предположили, что причиной потопа стал снег, который не убрали с крыши.

Получить комментарии у сотрудников магазина не удалось.

фото — происшествия Ноябрьск

Юлия Фролова
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