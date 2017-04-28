{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
Главные новости Курганской области
15:17  28 апреля 2017 1

В выходной в центре Кургана выключат воду

Вода из крана. Курган, раковина, вода из крана
Водой лучше запастись заранееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 29 апреля, будет приостановлено холодное водоснабжение в центре Кургана. Это необходимо для замены задвижки на сетях холодного водоснабжения по ул. Ленина, сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Воды не будет с 9:00 до 21:00 в административных зданиях и жилых домах, расположенных по адресам:

— ул. Гоголя, № 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87б, 103, 103а, 103б, 105, 107, 107а (школа №38), 109, 109а.

— ул. Ленина, № 6, 13, 14, 17, 19, 21, 21 ст. 1, 23ст.3 (кафе «Ялта»), 23а, 30, 32, 34, 36.

— ул. Пушкина, № 120.

— ул. К. Маркса, № 52 (гимназия №32), 58 (ресторан «Сокол»), 58/1, 58б, 60, 87, 107.

— ул. М. Горького, № 79 (гимназия №32), 95.

— ул. Комсомольская, № 30, 37, 39.

— Теплопункты № 8 (Гоголя, 103б,), 19 (К. Маркса, 60а).

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров