Слуцкий предложил запретить въезд мигрантов в Россию

Необходимо запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2025 года с целью обеспечения безопасности граждан. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что количество мигрантов в стране достигло «критической массы», и высказался о необходимости четкой миграционной политики, которая учитывала бы интересы россиян.
Слуцкий подчеркнул, что если экономике нужны мигранты, их следует пускать лишь временно и без возможности получения гражданства или социальных льгот. Он также выразил опасение, что ситуация с мигрантами может привести к тому, что местные жители начнут остерегаться определенных районов, как происходит в некоторых западных странах.
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