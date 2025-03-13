Слуцкий предложил запретить въезд мигрантов в Россию

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Количество мигрантов в России достигло «критической массы» заявил Слуцкий
Количество мигрантов в России достигло «критической массы» заявил Слуцкий Фото:

Необходимо запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2025 года с целью обеспечения безопасности граждан. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что количество мигрантов в стране достигло «критической массы», и высказался о необходимости четкой миграционной политики, которая учитывала бы интересы россиян.

Слуцкий подчеркнул, что если экономике нужны мигранты, их следует пускать лишь временно и без возможности получения гражданства или социальных льгот. Он также выразил опасение, что ситуация с мигрантами может привести к тому, что местные жители начнут остерегаться определенных районов, как происходит в некоторых западных странах. 

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Необходимо запретить въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2025 года с целью обеспечения безопасности граждан. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что количество мигрантов в стране достигло «критической массы», и высказался о необходимости четкой миграционной политики, которая учитывала бы интересы россиян. Слуцкий подчеркнул, что если экономике нужны мигранты, их следует пускать лишь временно и без возможности получения гражданства или социальных льгот. Он также выразил опасение, что ситуация с мигрантами может привести к тому, что местные жители начнут остерегаться определенных районов, как происходит в некоторых западных странах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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