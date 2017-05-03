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03 мая 2017
02 мая 2017
09:50  03 мая 2017 0

Зеленка помогла стать популярнее. О Навальном стали говорить в СМИ в пять раз чаще

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
СМИ стали говорить об Алексее Навальном с подачи МедведеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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Упоминаемость оппозиционера Алексея Навального в СМИ в 2017 году выросла почти в пять раз. Таковы данные компании «Медиалогия».

Компания отмечает, что если в декабре прошлого года, когда Навальный заявил о своем желании выдвинуться в президенты РФ, его имя упоминали в прессе 6 908 раз, то в марте—апреле 2017 года после скандального фильма о премьере Дмитрии Медведеве, акций протеста, ролике-сравнении с Гитлером и нападений на оппозиционера, в СМИ было уже 32 207 упоминаний. Как пишет газета «Ведомости», по суммарной упоминаемости за март — апрель Навальный занял шестую строчку, уступив президентам России и США, премьеру России, пресс-секретарю президента РФ и президенту Украины.

Эксперты отмечают, что позитивные новости о Навальном были связаны с присуждением компенсации в ЕСПЧ, открытие штабов в регионах, выход фильма «Он вам не Димон» и антикоррупционные митинги 26 марта. Негативно на образе оппозиционного политика сказались новости о подтверждение приговора по делу «Кировлеса», отказу брату в УДО, арест после митинга 26 марта на 15 суток, инциденты с обливанием зеленкой, а также видеоролик о сравнении Навального с Гитлером.

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В штабе Алексея Навального отмечают, что будут поддерживать медиактивность лидера. Как заявил руководитель штаба Леонид Волков, ролик с Гитлером стал «глупой ошибкой Кремля». «Они вложили в продвижение много денег и получили кучу негатива, попав в молодежную аудиторию, которая понимает, что это чушь», — считает помощник оппозиционера. Собеседник газеты, близкий к Кремлю, уверяет, что внутриполитический блок администрации президента не имеет отношения к этим роликам.

Бывший федеральный чиновник считает, что текущий рекордный уровень упоминаемости в СМИ Навального определяется тем, что о нем стали говорить традиционные топ-ньюсмейкеры, например, премьер министр страны. «Именно они создавали Навальному не только основной поток упоминаний, но и таким образом одобряли возможность такого упоминания для многих СМИ», — предположил собеседник газеты.

Политологи говорят, что цель Навального состоит в том, чтобы получить узнаваемость на международном уровне. «Нужно чтобы, к примеру, Трамп знал не только Путина, но и Навального», — отмечает политолог Михаил Виноградов. Его коллега Константин Костин говорит о том, что Навальному для узнаваемости нужны более содержательные инфоповоды. «Его образ односторонний — это борьба с коррупцией. А эта тема среди интересов россиян не поднимается выше 5-го места», — считает эксперт. При этом специалисты отдают должное оппозиционеру, отмечая, что стратегически и тактически он выступает блестяще.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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