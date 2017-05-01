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01 мая 2017
30 апреля 2017
12:31  01 мая 2017 0

Кремль поручил губернаторам защитить оппозиционеров от зеленки

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
В Кремле считают, что обливание активистов зеленкой только повышает их узнаваемостьФото: Николай Бастриков © URA.RU

Москва потребовала от региональных властей жестко пресекать нападения на оппозиционеров. В Кремле считают, что обливание активистов зеленкой только повышает их узнаваемость.

Последней жертвой атаки на оппозицию стал Алексей Навальный, который получил химический ожог глаза после того, как неизвестные прыснули ему в лицо зеленкой во время открытия его предвыборного штаба в Барнауле. Политик обвинил Кремль в организации этого нападения. В Москве эти обвинения отвергают.

По информации источника «Газеты.ru», в Кремле регионалам могли давать некоторые общие установки — «показать оппозиционерам, чтобы они поняли». Однако конкретных указаний обливать зеленкой не было — скорее всего, это инициатива местных активистов. Сейчас же федеральные власти потребовали от регионалов жестко пресекать нападения на представителей оппозиции, потому что такие действия только повышают узнаваемость лидеров протеста.

Последней каплей, как сообщает источник, стало нападение в Ставрополе на блогера Илью Варламова, которого нельзя отнести к представителям несистемной оппозиции. Полиция уже установила всех участников этой атаки. Пятеро уже доставлены в полицию.

Анна Белкина
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