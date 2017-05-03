{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,09
Динамика за 2 недели
Евро 62,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 мая 2017
02 мая 2017
01 мая 2017
29 апреля 2017
Главные новости Ямала
17:33  03 мая 2017 0

Жители Надыма после гибели ребенка решили сами заварить ворота брошенного завода. ФОТО

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, заброшенное здание, город надым, надымский завод крупнопанельного домостроения
У надымчан лопнуло терпение, и они сами решили обезопасить заброшенный завод (архивное фото)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма устали ждать действий и решили сами заколотить двери и окна заброшенного завода крупнопанельного домостроения, об опасности которого говорили последние несколько лет. Последней каплей стала трагическая гибель девятилетнего мальчика, который разбился при падении с высоты, когда играл на развалинах завода.

Инициаторами действий стали общественники из поискового отряда «Лиза Алерт». «Начались работы по ограничению доступа на территорию НЗКПД. Принимают участие много неравнодушных граждан и многие организации города. Спасибо всем, кто помогает! Фронт работы огромен, но вместе мы справимся!» — написали ребята в своей группе в соцсети.

Сообщение они подкрепили фотографиями процесса. На фото видно, что горожане заварили металлические ворота завода, спилили пожарные лестницы, ведущие на крышу заброшенного здания. Работает техника. В акции, судя по фото, участвуют казаки, представители МЧС.

1/7
Фото из группы «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Ямал» во «ВКонтакте»

В администрации Надымского района пояснили, что к действу присоединились организации, работающие на территории города. Там не стали уточнять, есть ли среди них муниципальные предприятия.

«Волонтеры ничего не заваривают, это организации города, которые вышли. У волонтеров ничего нет, ни автокранов, ни спецтехники», — сказал замглавы района Виктор Адвахов. Он добавил, что власти собираются направлять собственникам объекта письма и представления, чтобы обязать принять меры безопасности. Раньше сообщалось, что эти вопросы обсуждались еще в конце марта и до 1 мая владельцы площадей должны были принять меры, но этого не произошло. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, кто должен отвечать за безопасность на объекте.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров