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04 мая 2017
Главные новости 
21:00  04 мая 2017 0

«Программа» Путина на выборах, интервью фигуранта «болотного дела» Гаскарова, «Тает лёд» про Навального. Самое обсуждаемое за день — в подборке «URA.RU»

Новые данные о поддержке Путина электоратом делают необходимой новую решительную программу президентаФото: Владимир Андреев/ URA.RU

И вновь вечер начинается с нашей рассылкой самого обсуждаемого за день. Такую же подборку мы можем высылать вам в почту, если оставите нам свой адрес.

И вот самое интересное к этой минуте:

Фонд Развития гражданского общества неожиданно объявил, что Владимира Путина поддерживает не 85% (версия ВЦИОМ), а 61-62% электората. Возник вопрос, что может предложить президент народу, чтобы переизбраться в 2018 году. По просьбе «URA.RU» эксперты указали на болевые точки. По сути, получился набросок будущей программы Путина.

Второй день не утихают споры: имеет ли шанс Алексей Навальный участвовать в выборах президента России после того, как вступил в силу приговор по «делу Кировлеса»? Мы спросили юристов, все дали однозначный ответ.

У врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева целых три кандидата на почетное место спарринг-партнера на будущих праймериз «Единой России». Один из них (кто займет второе место после Куйвашева) отправится в Совет Федерации России представлять интересы победителя предварительного голосования единороссов.

Наша Марина Иванова поговорила с 27-м фигурантом «болотного дела» Алексеем Гаскаровым о протесте 2012 года и уроках «Болотной». Получилось очень интересное и грустное интервью, какое мог бы дать, к примеру, герой Оруэлловского «1984».

Страшная история из Зауралья. В прошлом году пьяная компания на машине насмерть сбила 13-летнюю девочку. Суд оказался гуманным: виновный в ДТП получил 4,5 года в колонии-поселении и сможет приезжать домой на выходные. Односельчане погибшей девочки готовы вершить самосуд над виновником её гибели.

Одна новость про Навального в рассылке уже есть, но мы не можем этим не поделиться. Красноярские единороссы сняли кавер на песню «Тает лед» про Алексея Навального. Обличителями оппозиционера в видео стали пенсионеры, и на это одновременно смешно и стыдно смотреть.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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