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10 мая 2017
12:53  10 мая 2017 0

Столов не хватает, вилки сломаны. В Екатеринбурге устроили рейд по вузовским столовым

Заксобрание. Столовая. Челябинск, столовая, обед
Серьезных нареканий, впрочем, к столовым нетФото: Сергей Леонов © URA.RU

Екатеринбургское отделение общественной организации «Молодая гвардия» в рамках проекта «Студфонд» провело проверку студенческих столовых по нормам СанПиНа. Толчком к проверке послужили обращения студентов.

Общественники проверили столовые УрФУ, УрГПУ, РГППУ, СОМК, УГГУ, Колледж им. Ползунова, УИУ РАНХиГС и УрГЭУ.

По итогам рейда ревизоры заключили: УрФУ не хватает столов, оперативно работают сотрудники столовой УИУ РАНХиГС (здесь время прохождения очереди в среднем меньше, чем в других вузах). УрФУ, как и УрГЭУ, и УГГУ нуждается в новых столовых принадлежностях — есть много поврежденных.

«По итогам нашей проверки можно сказать, что серьезных нарушений не выявлено, но есть некоторые недоработки, которые необходимо устранить. Мы и впредь будем проверять студенческий общепит и делать все для того, чтобы права студентов соблюдались.», — сообщил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Николаев.

Семен Гринберг
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