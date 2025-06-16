«Ядовитое и с человеческими останками»: как журналист URA.RU изучила мифическое челябинское озеро

Журналист URA.RU прошла летний маршрут вокруг озера Малый Теренкуль

17 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Озеро Малый Теренкуль в Чебаркульском районе Фото: Мария Чернышова © URA.RU новость из сюжета Проверено на себе После выхода на URA.RU материала об озере Еловое в Челябинской области читатели посоветовали нам обратить внимание на озеро Малый Теренкуль, которое также находится в Чебаркульском районе. История озера полна мифов и загадок. Купаться в нем категорически нельзя, а вот на лодке прокатиться можно, разрешается даже рыбачить. Озеро также можно обойти пешком, и мы с семьей (в составе которой я, муж и двое детей семи и 11 лет) решили сначала изучить водоем с берега. Готова рассказать, что из этого получилось. Маршрут проходит через санаторий «Кисегач» Фото: Мария Чернышова © URA.RU Расположение Озеро Малый Теренкуль находится в Чебаркульском районе Челябинской области. На берегу расположились санатории «Утес» и «Кисегач». Но купаться в озере категорически запрещено. Мифов и страшилок вокруг причин предостаточно. И в них легко можно поверить, если хотя бы один раз увидеть воду Малого Теренкуля — она мутная и по цвету напоминает чай с молоком. Не знаю таких, кто бы рвался там искупаться. И не знаю тех, кто осмелился бы на это. Во время прогулки мы заметили семейную пару, которая кидала своей собаке палку в воду озера и животное за ней бежало. Каждый, безусловно, сам решает, но я бы побрезговала. Ядовитое и с человеческими останками… Мифы нам говорят, что в озере Малый Теренкуль якобы растут ядовитые водоросли, поэтому купаться там запрещено. Еще один миф повествует о том, что во время Второй мировой войны в Теренкуль сбрасывали человеческие останки. В годы войны в Чебаркуле действительно были открыты четыре госпиталя, один из которых — в санатории «Кисегач». В него направляли воинов с проникающими ранениями в области грудной клетки. Здесь же проводили сложнейшие по тем временам операции. Третья жуткая байка — в Малом Теренкуле двойное дно. Такие озера могут быть опасны для купания, так как в подводных пещерах возможны сильные течения и обвалы. Кто рискнет тут купаться? Фото: Мария Чернышова © URA.RU …, а на самом деле Вода в Малом Теренкуле содержит большое количество органических остатков рыб и водорослей. Показатели превышают допустимые значения, что доказали лабораторные исследования, которые в прошлом году проводили по инициативе санатория «Утес». Говоря простым языком, в озеро сливали хозяйственно-бытовые стоки (канализацию, то есть) с территории санатория «Кисегач». Этот факт доподлинно известен — сброс проводился с 1929 по 1953 годы. С 1953 года сброс канализации перевели на соседнее озеро Табанкуль, а в 1980-х годах установили очистные сооружения. Тропинка для прогулки комфортная даже для детей Фото: Мария Чернышова © URA.RU Маршрут выходного дня вокруг челябинского озера Все эти истории никак не мешают изучить озеро с берега и обойти его по кругу. Тем более, что здесь для такой прогулки созданы, пожалуй, все условия. Запаха на побережье от канализации нет вообще никакого. Зато качество дороги для прогулки просто прекрасное. Мы припарковались около санатория «Кисегач» недалеко от остановки «Магазин». На этот раз я не забыла включить смарт-часы, поэтому маршрут записан полностью. От остановки до входа в сам санаторий нужно пройти несколько метров по хорошей дорожке. Здесь один недостаток — летом много отдыхающих и машин, которые пытаются проехать к санаторию. Поваленные деревья на берегу Фото: Мария Чернышова © URA.RU На территорию самого санатория проезд для машин запрещен, на велосипедах и самокатах кататься также нельзя. При этом дорога асфальтированная и гулять по ней одно удовольствие. В санатории летом работают несколько кафе и магазинчиков, в которых можно купить еду или воду. Нам нужно двигаться по центральной аллее. Озеро Теренкуль будет слева, Кисегач — справа. Асфальтированная дорога заканчивается уже в лесу и дальше начинается просека. Идти по ней даже с детьми вполне комфортно. С запада озеро граничит с Ильменским заповедником. Это значит, что шуметь, разжигать костры, собирать грибы, ягоды или растения нельзя. Об этом, кстати, на самом маршруте не сказано вообще нигде. Маршрут вокруг озера Малый Теренкуль Фото: Мария Чернышова © URA.RU Детали маршрута Протяженность маршрута у меня составила 5,78 километра или 8300 шагов. Он в меру спортивный. Подходит даже детям с семи лет. На пути также попадались пожилые мужчины и женщины. По времени прогулка заняла один час 46 минут с остановками. По маршруту можно гулять в любое время года. Подход к озеру в некоторых местах болотистый. Можно встретить участки, где в воде лежат упавшие вместе с корнями деревья. Мы с семьей предположили, что прибывающая вода в озере подмыла корни, и деревья упали. Жуткое зрелище, если честно. Нет ничего сильнее и масштабнее природы. На другом участке росли кувшинки. Они, кстати, считаются своеобразным индикатором: в том водоеме, где они хорошо себя чувствуют, чистая вода. По пути можно встретить уток. Местами подход к озеру попадается очень комфортный, но вода такая мутная, что подходить к ней не охота. Часть пути проходит по дороге Фото: Мария Чернышова © URA.RU Недостатки маршрута Мы один нашли. Небольшая часть маршрута проходит по проезжей части. Напротив санатория «Утес» нужно выйти на дорогу. Это почти конец маршрута и выбор тут небольшой: идти по дороге или возвращаться обратно. Водители в курсе, что на участке могут быть гуляющие. Но от этого не легче. Все-таки идти по дороге, которая еще и поворачивает, вместе с детьми, так себе удовольствие. Но спустя пару минут снова есть возможность свернуть в лес и пройти через территорию санатория. Поблагодарим их, что они не закрывают проход, иначе идти вдоль дороги пришлось бы раз в пять дольше. Уточки приветствуют гуляющих Фото: Мария Чернышова © URA.RU Финишировали мы также у магазина и недалеко от пляжа озера Кисегач. Утром был дождь, но к обеду распогодилось и после длительной прогулки решено было еще и пойти купаться. Поездка на лодке по озеру Малый Теренкуль Пожалуй, я не рискну кататься по озеру Малый Теренкуль на лодке. Мутная вода и глубина озера до 18 метров (а может и больше, вдруг там правда есть второе дно и останки людей) вызывают во мне дикий животный страх. С воды наверняка открывается потрясающий вид на белоснежную ротонду и санатории. Но нет, мне жутко кататься по такой мутной воде. Разрешите обратиться Если вы знаете, на каких озерах в Челябинской области еще классно плавать на лодке и готовы поделиться локацией, то пишите мне. Обязательно расскажу о своем путешествии, а вас, при вашем согласии, упомяну как автора идеи! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода на URA.RU материала об озере Еловое в Челябинской области читатели посоветовали нам обратить внимание на озеро Малый Теренкуль, которое также находится в Чебаркульском районе. История озера полна мифов и загадок. Купаться в нем категорически нельзя, а вот на лодке прокатиться можно, разрешается даже рыбачить. Озеро также можно обойти пешком, и мы с семьей (в составе которой я, муж и двое детей семи и 11 лет) решили сначала изучить водоем с берега. Готова рассказать, что из этого получилось. Озеро Малый Теренкуль находится в Чебаркульском районе Челябинской области. На берегу расположились санатории «Утес» и «Кисегач». Но купаться в озере категорически запрещено. Мифов и страшилок вокруг причин предостаточно. И в них легко можно поверить, если хотя бы один раз увидеть воду Малого Теренкуля — она мутная и по цвету напоминает чай с молоком. Не знаю таких, кто бы рвался там искупаться. И не знаю тех, кто осмелился бы на это. Во время прогулки мы заметили семейную пару, которая кидала своей собаке палку в воду озера и животное за ней бежало. Каждый, безусловно, сам решает, но я бы побрезговала. Мифы нам говорят, что в озере Малый Теренкуль якобы растут ядовитые водоросли, поэтому купаться там запрещено. Еще один миф повествует о том, что во время Второй мировой войны в Теренкуль сбрасывали человеческие останки. В годы войны в Чебаркуле действительно были открыты четыре госпиталя, один из которых — в санатории «Кисегач». В него направляли воинов с проникающими ранениями в области грудной клетки. Здесь же проводили сложнейшие по тем временам операции. Третья жуткая байка — в Малом Теренкуле двойное дно. Такие озера могут быть опасны для купания, так как в подводных пещерах возможны сильные течения и обвалы. Вода в Малом Теренкуле содержит большое количество органических остатков рыб и водорослей. Показатели превышают допустимые значения, что доказали лабораторные исследования, которые в прошлом году проводили по инициативе санатория «Утес». Говоря простым языком, в озеро сливали хозяйственно-бытовые стоки (канализацию, то есть) с территории санатория «Кисегач». Этот факт доподлинно известен — сброс проводился с 1929 по 1953 годы. С 1953 года сброс канализации перевели на соседнее озеро Табанкуль, а в 1980-х годах установили очистные сооружения. Все эти истории никак не мешают изучить озеро с берега и обойти его по кругу. Тем более, что здесь для такой прогулки созданы, пожалуй, все условия. Запаха на побережье от канализации нет вообще никакого. Зато качество дороги для прогулки просто прекрасное. Мы припарковались около санатория «Кисегач» недалеко от остановки «Магазин». На этот раз я не забыла включить смарт-часы, поэтому маршрут записан полностью. От остановки до входа в сам санаторий нужно пройти несколько метров по хорошей дорожке. Здесь один недостаток — летом много отдыхающих и машин, которые пытаются проехать к санаторию. На территорию самого санатория проезд для машин запрещен, на велосипедах и самокатах кататься также нельзя. При этом дорога асфальтированная и гулять по ней одно удовольствие. В санатории летом работают несколько кафе и магазинчиков, в которых можно купить еду или воду. Нам нужно двигаться по центральной аллее. Озеро Теренкуль будет слева, Кисегач — справа. Асфальтированная дорога заканчивается уже в лесу и дальше начинается просека. Идти по ней даже с детьми вполне комфортно. С запада озеро граничит с Ильменским заповедником. Это значит, что шуметь, разжигать костры, собирать грибы, ягоды или растения нельзя. Об этом, кстати, на самом маршруте не сказано вообще нигде. Протяженность маршрута у меня составила 5,78 километра или 8300 шагов. Он в меру спортивный. Подходит даже детям с семи лет. На пути также попадались пожилые мужчины и женщины. По времени прогулка заняла один час 46 минут с остановками. По маршруту можно гулять в любое время года. Подход к озеру в некоторых местах болотистый. Можно встретить участки, где в воде лежат упавшие вместе с корнями деревья. Мы с семьей предположили, что прибывающая вода в озере подмыла корни, и деревья упали. Жуткое зрелище, если честно. Нет ничего сильнее и масштабнее природы. На другом участке росли кувшинки. Они, кстати, считаются своеобразным индикатором: в том водоеме, где они хорошо себя чувствуют, чистая вода. По пути можно встретить уток. Местами подход к озеру попадается очень комфортный, но вода такая мутная, что подходить к ней не охота. Мы один нашли. Небольшая часть маршрута проходит по проезжей части. Напротив санатория «Утес» нужно выйти на дорогу. Это почти конец маршрута и выбор тут небольшой: идти по дороге или возвращаться обратно. Водители в курсе, что на участке могут быть гуляющие. Но от этого не легче. Все-таки идти по дороге, которая еще и поворачивает, вместе с детьми, так себе удовольствие. Но спустя пару минут снова есть возможность свернуть в лес и пройти через территорию санатория. Поблагодарим их, что они не закрывают проход, иначе идти вдоль дороги пришлось бы раз в пять дольше. Финишировали мы также у магазина и недалеко от пляжа озера Кисегач. Утром был дождь, но к обеду распогодилось и после длительной прогулки решено было еще и пойти купаться. Пожалуй, я не рискну кататься по озеру Малый Теренкуль на лодке. Мутная вода и глубина озера до 18 метров (а может и больше, вдруг там правда есть второе дно и останки людей) вызывают во мне дикий животный страх. С воды наверняка открывается потрясающий вид на белоснежную ротонду и санатории. Но нет, мне жутко кататься по такой мутной воде. Если вы знаете, на каких озерах в Челябинской области еще классно плавать на лодке и готовы поделиться локацией, то пишите мне. Обязательно расскажу о своем путешествии, а вас, при вашем согласии, упомяну как автора идеи!