Московская клиника выставила счет в сотни тысяч за спасение ребенка из Камышлова

Мальчику с ДЦП из Камышлова требуется лечение в Институте медицинских технологий

17 июня 2025 в 08:30 Размер текста - 17 +

Кириллу необходим курс реабилитации Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Десятилетний Кирилл Усольцев из Камышлова (Свердловская область) с рождения борется с тяжелой формой детского церебрального паралича. Мальчик, являющийся самым младшим среди тройни, несмотря на серьезные ограничения по здоровью, старается не уступать сверстникам и посещает специализированную школу. На данный момент для Кирилла требуется очередной курс реабилитации стоимостью 250 тысяч рублей, что является непосильной суммой для его семьи. Как помочь мальчику — в материале URA.RU. Кирилл появился на свет последним и был самым слабым среди братьев. «Сын провел полторы недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем еще два с половиной месяца находился в отделении патологии новорожденных. Развитие шло с задержкой, врачи диагностировали ДЦП. Все силы и средства нашей семьи уходят на лечение и реабилитацию Кирилла», — поделилась мама мальчика Оксана Усольцева. Кирилл посещает спецшколу и старается не отставать от сверстников Фото: Русфонд В 2020 году мальчику по госпрограмме провели операцию на мышцах ног, после чего он начал делать первые шаги. Спустя три года специалисты Центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане устранили дефекты пяточных костей и установили импланты. Сейчас Кирилл может самостоятельно преодолевать небольшие расстояния, а также выходить на прогулки без посторонней помощи. Улучшения в состоянии ребенка стали особенно заметны после прохождения нескольких курсов реабилитации в московском Институте медицинских технологий. Кирилл учится в третьем классе специализированной школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и не отстает от одноклассников. «Мы очень надеемся, что сын сможет ходить самостоятельно. Для этого необходима регулярная реабилитация, однако оплатить ее мы не можем. В семье трое детей, я вынуждена не работать, чтобы ухаживать за ними. Мы живем на доход мужа и пенсию по инвалидности двух сыновей. Просим неравнодушных о помощи», — обратилась к читателям Оксана Усольцева. По словам невролога Института медицинских технологий Елены Малаховой, у Кирилла диагностирована спастическая диплегия, наблюдается задержка моторного развития. «Пациент прошел несколько курсов лечения в нашей клинике, отмечается положительная динамика. Для дальнейшего развития двигательных навыков, улучшения координации и походки крайне важно продолжить реабилитацию», — подчеркнула специалист. Помочь Кириллу можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятилетний Кирилл Усольцев из Камышлова (Свердловская область) с рождения борется с тяжелой формой детского церебрального паралича. Мальчик, являющийся самым младшим среди тройни, несмотря на серьезные ограничения по здоровью, старается не уступать сверстникам и посещает специализированную школу. На данный момент для Кирилла требуется очередной курс реабилитации стоимостью 250 тысяч рублей, что является непосильной суммой для его семьи. Как помочь мальчику — в материале URA.RU. Кирилл появился на свет последним и был самым слабым среди братьев. «Сын провел полторы недели в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем еще два с половиной месяца находился в отделении патологии новорожденных. Развитие шло с задержкой, врачи диагностировали ДЦП. Все силы и средства нашей семьи уходят на лечение и реабилитацию Кирилла», — поделилась мама мальчика Оксана Усольцева. В 2020 году мальчику по госпрограмме провели операцию на мышцах ног, после чего он начал делать первые шаги. Спустя три года специалисты Центра травматологии и ортопедии имени Г.А. Илизарова в Кургане устранили дефекты пяточных костей и установили импланты. Сейчас Кирилл может самостоятельно преодолевать небольшие расстояния, а также выходить на прогулки без посторонней помощи. Улучшения в состоянии ребенка стали особенно заметны после прохождения нескольких курсов реабилитации в московском Институте медицинских технологий. Кирилл учится в третьем классе специализированной школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и не отстает от одноклассников. «Мы очень надеемся, что сын сможет ходить самостоятельно. Для этого необходима регулярная реабилитация, однако оплатить ее мы не можем. В семье трое детей, я вынуждена не работать, чтобы ухаживать за ними. Мы живем на доход мужа и пенсию по инвалидности двух сыновей. Просим неравнодушных о помощи», — обратилась к читателям Оксана Усольцева. По словам невролога Института медицинских технологий Елены Малаховой, у Кирилла диагностирована спастическая диплегия, наблюдается задержка моторного развития. «Пациент прошел несколько курсов лечения в нашей клинике, отмечается положительная динамика. Для дальнейшего развития двигательных навыков, улучшения координации и походки крайне важно продолжить реабилитацию», — подчеркнула специалист. Помочь Кириллу можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.