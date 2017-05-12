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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости 
01:29  12 мая 2017 0

Новый транспортный коридор соединит крупнейшие центры УрФО

Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад, дорога, трасса
В Росавтодоре приняли принципиальное решение по трассе Тюмень—СалехардФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый транспортный коридор будет сформирован по маршруту Тюмень—Тобольск—Нефтеюганск—Сургут—Новый Уренгой—Надым—Салехард. Детали проекта рассмотрели в Федеральном дорожном агентстве. Также обсуждался вопрос о передаче в федеральную собственность нескольких участков региональных автодорог в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и разрывов на автодороге федерального значения Р-404 Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск на территории ХМАО. Как было отмечено, после окончания процедуры передачи в собственность РФ оперативное управление автомобильными дорогами будет осуществлять подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор».

Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, сторонами принято принципиальное решение о целесообразности создания транспортного коридора Тюмень—Салехард. В ближайшие годы в федеральную собственность с учетом достройки и реконструкции войдут участки региональных дорог в ХМАО и ЯНАО общей протяженностью 1199 километров, в том числе 884 км — в ЯНАО и 315 км — на территории Югры. Таким образом крупнейшие центры УрФО получат надежное транспортное сообщение, а их транспортная доступность поднимется на более высокий уровень.

Кроме того, будут переданы в управление Росавтодора участки региональных дорог в ХМАО Нефтеюганск—Мамонтово (19 км), мостовой переход через протоку Юганская Обь в районе Нефтеюганска (4,7 км), Нефтеюганск—Сургут (11 км) и автодорожный мост через Обь в районе Сургута с подходами (11,3 км). Это делается с целью ликвидации разрывов на федеральной трассе Р-404 Тюмень—Ханты-Мансийск. Общая протяженность участков составит 59 км. Передача дорог в ведение Федерации пройдет в июле 2017 года.

Наталья Володина
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