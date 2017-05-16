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Главные новости Курганской области
11:26  16 мая 2017 0

В Зауралье уволен руководитель управления госзакупок, проработавший в должности месяц

Ирина Колупаева написала заявление по собственному желаниюфото: пресс-служба губернатора Курганской области

Правительство Курганской области во вторник, 16 мая, освободило от занимаемой должности директора государственного казенного учреждения «Управление государственных закупок Курганской области» Ирину Колупаеву.

Как сообщил руководитель аппарата правительства региона Вадим Шумков, трудовой контракт прекращен по инициативе работника.

Ирина Колупаева была назначена на должность директора управления госзакупок 5 апреля этого года. Связаться с ней не удалось. В приемной управления не смогли назвать причину увольнения и сообщить, кто будет исполнять обязанности руководителя.

Анна Бояркина
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