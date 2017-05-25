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25 мая 2017
Главные новости 
09:00  25 мая 2017 0

Путин прокомментировал обыски у Серебренникова, МВД проверило фильм «Он вам не Димон», мэрию Екатеринбурга троллят хэштегом #ЕКБкурит. Главное за ночь — в подборке от «URA.RU»

Владимир Путин был несколько удивлен обысками у Кирилла СеребренниковаФото: Владимир Андреев / URA.RU

С вами наша ежеутренняя подборка самых интересных новостей за прошедшие 12 часов. Вы можете подписаться на нашу рассылку, и точно такая же подборка придет вам в почту.

А вот и самое-самое, что произошло за ночь:

Владимир Путин отреагировал на обыски в московском «Гоголь-центре» и у худрука театра Кирилла Серебренникова. «Да дураки!» — буквально сказал президент.

В Свердловской области снова грядет правительственная реформа. Предыдущая была всего 8 месяцев назад и помогла выйти из самого глубокого политического кризиса за последние годы. Но при этом ослабила министров и загрузила губернатора огромным количеством работы.

Югра хочет быть особенным регионом с почти тысячелетней историей, новым гербом и названием. Что это — патриотизм или сепаратизм? С этим вопросом мы обратились к основателю консталтинговой группы Bakster Group Дмитрию Гусеву. Он рассказал, что политический вектор ХМАО-Югры непонятен экспертам и пояснил, почему.

Блогер Руслан Соколовский, осужденный за экстремизм и оскорбление чувств верующих, записал первое самостоятельное видео с августа прошлого года. Своим слушателям он сказал: «Ничего не бойтесь».

Тюменские силовики тщательно соблюдают первое правило бойцовского клуба, поэтому периодически мы узнаем о покалеченных бойцах, которые то «поскользнулись в душе», то впали в кому после «игры в регби». На самом деле происходит банальное избиение новичков, замаскированное под спарринг. Рассказываем две истории молодых людей, которых после таких «спаррингов» собирали по частям.

МВД закончило проверку фильма Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального под названием «Он вам не Димон» (посвящен дворцам и яхтам, якобы принадлежащим премьер-министру Дмитрию Медведеву). Угадаете результат?

Администрация Екатеринбурга запустила в интернете хэштег #ЕКБнекурит, чтобы горожане рассказывали свои истории с ним. Но эффект получился обратный: чиновникам написали, что они уже надоели со своим желанием лезть в частную жизнь с раздражающими хэштегами. И затроллили новыми хэштегами: #ЕКБсамразберется, #ЕКБкурит, #ЕКБгуляет.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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