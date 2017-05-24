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24 мая 2017
Главные новости Свердловской области
23:58  24 мая 2017 0

Уральский бизнесмен и экс-депутат призвал чиновников отстать от народа. «Много вас в нашей жизни»

ВИПы. Путин. Екатеринбург. , борзенков илья
Илью Борзенкова стали раздражать чиновники, которые лезут в жизнь народаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский бизнесмен, владелец сети магазинов «Норд» и бывший депутат свердловского парламента Илья Борзенков призвал чиновников не вмешиваться в жизнь простых людей. По его мнению, чиновников, организующих различные флэшмобы и встревающих во все сферы жизни россиян, стало слишком много.

Пост в Facebook Илья Борзенков посвятил очередному флешмобу администрации Екатеринбурга под названием #ЕКБнекурит. Бизнесмен отмечает, что его раздражают фото с подобными хештегами.

Скрин соцсети

«Парни (и девушки) займитесь своим делом (бюджетом, дорогами…) и дайте людям право быть собой. Право пить вино, курить, материться, есть бургеры и пиццу… Право не бегать с вами марафоны и не играть в хоккей. Ну, оставьте же людям хоть часть приватности, хоть какую-то сферу жизни вас не касающуюся. Много вас в нашей жизни, много. Надо бы поменьше. Пойду покурю, обдумаю…», — написал Илья Борзенков.

Бизнесмен под постом оставил новый хэштег: #ЕКБсамразберется.

Борзенкова поддержали многие блогеры. «Согласна на все 100», «100%!!! Курю под къянти, марофоны не бегаю, ремень не пристегиваю», — соглашаются подписчики.

Ряд пользователей соцсетей троллят чиновников, добавляя противоположные хэштеги: #ЕКБкурит, #ЕКБгуляет, #ЕКБещеиест.

Нина Калинина
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