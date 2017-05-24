Главный проект свердловской власти продержался 8 месяцев

21:32 24 мая 2017 2

Евгений Куйвашев воспользуется опытом своего предшественника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области возобновилась правительственная реформа. На ее предыдущем этапе был упразднен пост премьер-министра. Орган исполнительной власти возглавил лично губернатор. Его заместители и руководители министерств с осени прошлого года фактически исчезли из информационной повестки, стали играть второстепенные роли. «Считалось, что область может жить вообще без правительства, что оно играет техническую роль. Но теперь взгляды начинают меняться на противоположные», — говорит источник «URA.RU».

На ближайшем заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрят проект поправок к Уставу Свердловской области. Важнейшее из нововведений предусматривает, что после принятия документа проекты бюджетов будет вносить в региональный парламент не губернатор, а правительство.

Отставка Дениса Паслера стала поводом для эксперимента во власти, который сейчас сходит на нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Принятие законопроекта станет первым шагом по возвращению статуса и значимости кабинета министров. В 2016 году Евгений Куйвашев сконцентрировал в своих руках все рычаги управления исполнительным органом власти. Благодаря этому шагу был решен ряд административных и политических задач. Но централизация имела и оборотную сторону.

Крайне напряженный график губернатора не позволял ему активно участвовать в работе правительства. В случае командировок Евгения Куйвашева заседания правительства неоднократно отменялись и переносились. Мэры не могли попасть к нему на прием для согласования текущих вопросов. Не на должном уровне оказалась координация действий различных ведомств. В таких условиях губернатор был предыдущей осенью не в состоянии лично отслеживать все этапы подготовки проекта бюджета на 2017 год и лично проводить его экспертизу.

Обычно заседания правительства проходят в четверг, но на этой неделе губернатору в этот день надо быть в Москве на президентском мероприятии. А без него правительство не собрать — тут же начнутся сплетни Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Конечно, занятость губернатора не позволяет ему нести весь груз ответственности за работу правительства. Уверен, что скоро губернатор оставит за собой только стратегические направления. А к разработке и презентации узких проектов будут привлекаться отдельные министры», — говорит глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Эксперт напоминает, что одной из задач правительственной реформы было устранение конфликта между правительством и администрацией губернатора. «О нем можно забыть. Губернатор понимает, что сегодня все члены правительства — это его команда, на которую он может положиться».

Этой же позиции придерживается руководитель Департамента информационной политики губернатора региона Александр Иванов. Он уверен в компетентности и честности членов кабинета министров и их способности выполнять поставленные задачи: «Решение вносить проект бюджета в Заксобрание от имени правительства подчеркивает доверие к нему со стороны губернатора. Губернатор воспринимает правительство как свой инструмент, которым он может оперировать. Особенно в таких сложных вопросах как бюджетные».

Если верить Анатолию Гагарину, менять систему работы правительства осенью пришлось потому что там были какие-то не те люди. Осталось только понять кто именно те «не те» (на фото экс-вице-премьер Валентин Грипас) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель комитета Заксобрания по бюджетной политике Владимир Терешков добавляет, что новый порядок упростит процедуру рассмотрения бюджета и внутриправительственный документооборот: «Губернатор недавно возглавил правительство. Получается, что теперь он должен сначала сам себе отправлять на согласование проекты бюджета и лишь затем вносить их в Заксобрание. Зачем такие сложности? Не для этого реформа проводилась».

На сегодняшний день действует двухступенчатый порядок подготовки проекта бюджета. Первоначально он утверждается решением правительства. Если губернатор не удовлетворен документом, он вправе отправить его на доработку, предложив необходимые на его взгляд корректировки. Особенно активно этим правом пользовался в 90-х годах прошлого века бывший глава Свердловской области Эдуард Россель. Если губернатора полностью удовлетворяет документ, он вносить его на рассмотрение Законодательного Собрания.