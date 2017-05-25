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25 мая 2017
Главные новости 
08:02  25 мая 2017 1

Наехал на Сашу Спилберг и признался, чего боится. Блогер Соколовский выпустил первое видео после приговора

Руслан Соколовский и Евгений Ройзман в хосписе ЦГБ №2. Екатеринбург, ройзман евгений, соколовский руслан
Соколовский попросил помочь РойзмануФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский, получивший условный срок по уголовному делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих, выпустил свое первое видео после освобождения из-под домашнего ареста.

В новом ролике «Ларин, ты не прав — Соколовский», который уже посмотрели сотни тысяч пользователей, блогер признался, что «перегнул палку» в ходе своей предыдущей деятельности, рассказал, что общался, находясь под стражей, с исламскими террористами, и назвал ужасным выступление своей коллеги Саши Спилберг в Госдуме, где она называла Руслана «идиотом».

В выступлении Соколовский вступил в полемику с другим блогером, Дмитрием Лариным, который утверждает, что Руслан украл у него формат, образ и интонации. «Мне не нужно то, что уже украдено», — ответил блогер.

Соколовский утверждает, что молодежь, которая является его зрителями, — это власть, так как молодые люди могут все изменить. Для этого необходимо больше читать и анализировать, не брать пример с него, а действовать самостоятельно. «Для меня люди теперь делятся на справедливых и несправедливых, а никак не на атеистов и верующих. Я призываю вас ни в коем случае не брать с меня пример. Я хочу, чтобы вы думали своей головой», — заявил блогер, добавив, обращаясь к слушателям: «Ничего не бойтесь».

В конце мая Руслан Соколовский объявит, с каким федеральным каналом он начнет сотрудничество. Так как за самостоятельную деятельность его могут наказать, а у федеральных СМИ есть лицензии, ему безопаснее работать под их протекторатом.

В конце ролика блогер призывает жителей Екатеринбурга помочь мэру города Евгению Ройзману с обустройством единственного в столице Среднего Урала хосписа, в котором люди могут в нормальных условиях провести свои последние дни.

Дело на Соколовского завели в 2016 году после того, как он опубликовал ролик про ловлю покемонов в Храме на Крови. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд приговорил блогера к 3,5 годам лишения свободы условно.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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