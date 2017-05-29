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Главные новости Курганской области
10:50  29 мая 2017 0

Жители Кургана протестуют против ям и выбоин

Митинг Курган, пенсионерки
В Кургане жители высказали недовольство состоянием городских дорогФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В понедельник, 29 мая, в Кургане проходит пикет против плохих дорог.

Курганцы вышли на пикет, чтобы выразить властям свое недовольство состоянием городских дорог. На месте проведения акции на улице Автозаводской собралось около 30 человек. Кто является организатором акции и какие требования участники передадут руководству города, пока неизвестно.

Как сообщают очевидцы, акция проходит спокойно, за ней наблюдают представители правоохранительных органов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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