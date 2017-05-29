21:00 29 мая 2017 0

Страшный ураган обрушился на Москву Фото: соцсети

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И вот главное к этому часу:

Москва сегодня пострадала от страшного урагана, который даже заблокировал резиденцию Медведева. В последние годы климатические аномалии не редкость, что подтверждает холодная весна — 2017. Почему больше не нужно удивляться снегу в июле, теплым зимам и чем это грозит в дальнейшем — в колонке климатолога.

Forbes назвал Козицына соперником Ройзмана на выборах губернатора Свердловской области. Его шансы на победу оцениваются как «довольно неплохие».

В Екатеринбурге судят подельника экс-полицейского, который делал человеческие жертвоприношения и пытался создать армию зомби. Выяснилось, что все началось с заказного убийства, после которого он (полицейский) вошел во вкус.

Хорошая новость для любителей качественных политических дискуссий. Главный дискуссионный клуб страны WTF? собирается проводить выездные заседания и первым делом заедет на Урал.

Обыски в «Гоголь-центре» и задержание мальчика, читавшего стихи на Арбате, взбудоражили общественность не на шутку. Градус ненависти к силовикам как к власти достиг, возможно, высшей точки. Почему так происходит и правда ли агрессия в российском обществе нарастает по часам — в колонке карикатуриста, писателя и врача-психиатра Андрея Бильджо.

Ямальским выпускникам подарили шикарные цветы на «Последний звонок», а теперь требуют с них оплатить букеты. И сумму выставили немаленькую.

Уральцы настолько суровые, что снег в мае им не помеха. Некоторые загорают прямо в шерстяных носках, другие в костюме смерти идут убивать лето (видимо, им слишком жарко). Разумеется, в этой новости есть фотографии.