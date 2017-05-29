{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
18:27  29 мая 2017 0

В Москву пришел страшный ураган: уже пострадал аэропорт. ФОТО

Соцсети заполонили ужасающие снимки столицыФото: Instagram ollypolly87

Москвичи делятся в социальных сетях фотографиями сильного урагана, который начался в столице. Спасатели предупреждали жителей, что скорость ветра 29 мая может достигнуть 22 метров в секунду.

Штормовой ветер уже сорвал железный настил с крыши в аэропорту Внуково, передает Life. Часть металлических листов упала на тягач, который в этот момент вывозил багаж. Очевидцы сообщают, что ветер способен ломать деревья и отрывать металлическую кровлю. В городе объявлено штормовое предупреждение.

По словам сотрудников МЧС, во время непогоды могут быть повреждены ЛЭП и рекламные конструкции, а также повалены деревья. Жителям столицы рекомендовали оставлять автомобили в гараже.

1/3
Москвичи активно делятся фотографиями бедствия в соцсетях Фото: Instagram pwebru

Как писало «URA.RU» ранее, в апреле жители Свердловской области пережили четыре дня ураганного ветра. Сотни жителей региона остались без света, а фотографии и видео с рухнувшими деревьями, столбами, рекламными щитами и оторванными крышами заполонили социальные сети.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров