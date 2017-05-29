В Москву пришел страшный ураган: уже пострадал аэропорт. ФОТО

18:27 29 мая 2017 0

Соцсети заполонили ужасающие снимки столицы Фото: Instagram ollypolly87

Москвичи делятся в социальных сетях фотографиями сильного урагана, который начался в столице. Спасатели предупреждали жителей, что скорость ветра 29 мая может достигнуть 22 метров в секунду.

Штормовой ветер уже сорвал железный настил с крыши в аэропорту Внуково, передает Life. Часть металлических листов упала на тягач, который в этот момент вывозил багаж. Очевидцы сообщают, что ветер способен ломать деревья и отрывать металлическую кровлю. В городе объявлено штормовое предупреждение.

По словам сотрудников МЧС, во время непогоды могут быть повреждены ЛЭП и рекламные конструкции, а также повалены деревья. Жителям столицы рекомендовали оставлять автомобили в гараже.

1/3 Москвичи активно делятся фотографиями бедствия в соцсетях Фото: Instagram pwebru

Как писало «URA.RU» ранее, в апреле жители Свердловской области пережили четыре дня ураганного ветра. Сотни жителей региона остались без света, а фотографии и видео с рухнувшими деревьями, столбами, рекламными щитами и оторванными крышами заполонили социальные сети.