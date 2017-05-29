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Главные новости Свердловской области
12:59  29 мая 2017 2

«А мы так отдыхаем!» Уральцы из-за холодов загорают в шерстяных носках. ФОТО

Обычный летний отдых на УралеФото: соцсети

Уральцы в соцсетях посмеялись над холодной погодой. Люди с улыбками загорают в шезлонгах — в солнцезащитных очках и шерстяных носках.

Забавный снимок выложила в соцсети жительница Нижнего Тагила Валерия Цветкова.

«А мы вот так отдыхаем», — пошутила женщина.

С юмором отнеслись к погоде и в Серове.

«Лето нынче жаркое», — пошутил Александр Аганин, выложив фотографию заснеженной туристической палатки.

«Лето, я за тобой», — ответила мужчине девушка Марина, сопроводив реплику своей фотографией в образе смерти с косой на фоне снегопада.

А в Екатеринбурге горожане обратили внимание на то, что встроенный термометр в трамвае показывает температуру минус 55 градусов Цельсия.

«Нормально для этих мест в мае», — невозмутимо отметил Виталий Сапегин.

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Теплые выходные в Нижнем Тагиле Фото: соцсети

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода» в ночь с 29 на 30 мая температура упадет до нуля.

Данил Бардин
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