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29 мая 2017
17:40  29 мая 2017 0

«Весна и осень стерлись»

Почему больше не нужно удивляться снегу в июне. Колонка климатолога
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Аномальные явления будут происходить все чаще, утверждают климатологи. Подтверждают фото ямальцев из соцсетейФото: соцсети

Аномально холодная весна и неутешительные прогнозы на грядущее лето — главная тема разговоров многих россиян. Новости выглядят все страшнее: из-за погоды горнолыжный сезон в Мурманской области завершат только летом, агрономы обещают низкий урожай, власти некоторых регионов готовы вновь включать отопление. Все законы природы бьет Ямал, где сегодня, 29 мая, шел снег.

Что происходит с климатом, отменяется ли лето и почему аномальные явления будут наблюдаться все чаще — в авторской колонке кандидата физико-математических наук, климатолога Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автора книги «Парадоксы климата» Андрея Киселева.

Существует мировая статистика, согласно которой за последние два десятилетия число аномальных погодных явлений увеличилось приблизительно в два-три раза. В первую очередь здесь подразумеваются не какие-то разовые температурные рекорды, а более серьезные вещи: засухи, наводнения, ураганы. В любом случае нет сомнений в том, что количество подобных явлений заметно возрастает.

Мартовский снег в Екатеринбурге, снег, сквер, зима, проспект ленина, снег в городе
Снег в мае уже перестает шокировать россиян
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит также понимать, что климатическая система в определенном смысле хаотическая, поэтому некоторые изменения происходят вне зависимости от вмешательства человека. В то же время последние исследования показывают, что наибольшее влияние на изменение климата оказывают волны холода или тепла. То есть, например, холод приходит тогда, когда ему вроде как «не положено» приходить, и наоборот, как это, допустим, было в 2010 году. Связь изменения климата с антропогенным фактором еще научно не доказана, но, вероятнее всего, это действительно так. Очевидно, что скоро будет подтверждено, что пресловутые волны тепла и холода связаны именно с происходящим изменением климата.

Сейчас много разговоров ходит про так называемое «глобальное потепление». Наверное, вы знаете, что потепление в Арктике идет в два раза интенсивнее, нежели в среднем по земному шару. Поэтому говорить о том, что если где-то потеплело на полградуса, то значит, потеплело везде, в корне неверно. Так, есть места, где в последние десятилетия наоборот наблюдается постепенное снижение температуры — например, в Забайкалье. Но в среднем по всем точкам все же действительно происходит потепление.

Недавно американцы провели интересную работу — они опросили население своей страны на предмет того, верят ли люди в глобальное потепление. И тут выяснилось, что в тех местах, где в последние пять лет происходили различные катаклизмы, население безоговорочно верило в потепление. Там же, где аномалий замечено не было, люди придерживались мнения, что никакого глобального потепления и не существует вовсе и все это не более чем миф, выдумки ученых.

Сейчас наметилась тенденция, что переходные времена года — весна и осень — фактически стираются, пропадают. Это правда. Однако делать выводы только по одному году нельзя, потому что климат — это нечто среднее за тридцать лет. Тем не менее вместе с изменением климата должно происходить учащение аномальных погодных явлений, поэтому удивляться тому, что в июне будет идти снег, не стоит. Да, это явление время от времени происходит. Главный вопрос — в частоте. Если снег летом идет раз в пятьдесят лет — это одно, если же каждые пять лет — совсем другое.

Мнение колумниста может не совпадать с мнением редакции.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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