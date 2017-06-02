{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
21:00  02 июня 2017 0

«Новый Ройзман» в «Городе без наркотиков», в Екатеринбурге пропали маршруты, фан-зона из мусора. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Владимир Путин пошутил во время экономического форума на политическую темуФото: Владимир Андреев / URA.RU

Перед вами пятничная вечерняя подборка слухов о лучших людях России. Вот самое интересное к этому часу:

Петербургский экономический форум продолжает радовать интересными заявлениями. Вот что прозвучало сегодня:

— в России невозможно накопить на достойную пенсию

- страну ждут тяжелые годы

— рабочий день сократят до 4 часов

— «уходящее» правительство виновато в провале реформ.

И пара забавных моментов: Путин поприветствовал участников словом «Вольно!», которое почему-то перевели как «Welcome!», а еще глава государства нашел виновного в плохой погоде — это Дональд Трамп.

В Фонде «Город без наркотиков» появился «новый Ройзман». Мы взяли интервью у Тимофея Жукова, в 23 года ставшего первым вице-президентом фонда, на котором сделал себе имя и карьеру мэр Екатеринбурга.

Под Екатеринбургом пропали адвокат и москвич с солидной суммой денег. Последний раз их видели неделю назад в гостинице в центре города.

С 1 июня водителям запретили ездить без водительских прав, и уральцы уже почувствовали на себе новый закон. В Екатеринбурге буквально пропали некоторые маршруты, почти 40% водителей оказались нелегалами без прав.

Фан-зону чемпионата мира по футболу — 2018 в Екатеринбурге строят из мусора. Во время мундиаля болельщики провалятся под землю в прямом смысле слова.

Жительница Тюмени предложила запретить запуск в небо воздушные шарики. Ее доводы звучат вполне логично.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров