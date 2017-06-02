21:00 02 июня 2017 0

Владимир Путин пошутил во время экономического форума на политическую тему Фото: Владимир Андреев / URA.RU

Перед вами пятничная вечерняя подборка слухов о лучших людях России. Вот самое интересное к этому часу:

Петербургский экономический форум продолжает радовать интересными заявлениями. Вот что прозвучало сегодня:

— в России невозможно накопить на достойную пенсию

- страну ждут тяжелые годы

— рабочий день сократят до 4 часов

— «уходящее» правительство виновато в провале реформ.

И пара забавных моментов: Путин поприветствовал участников словом «Вольно!», которое почему-то перевели как «Welcome!», а еще глава государства нашел виновного в плохой погоде — это Дональд Трамп.

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