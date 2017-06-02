15:14 02 июня 2017 3

Родственники уже отчаялись найти Беслана Наурузова живым. URA.RU

Родственники и полиция ведут розыск двух человек, пропавших под Екатеринбургом при весьма смутных обстоятельствах. Речь идет об уроженце Ингушетии Беслане Наурузове, 1979 года рождения, и екатеринбургском адвокате Алексее Кощееве.

Адвокат Алексей Кощеев

Как стало известно «URA.RU», проживающий в Москве Наурузов приехал по делам в Екатеринбург 19 мая. Он остановился в гостинице «Урал». А последний раз его там видели 25 мая. Как удалось установить по камерам видеонаблюдения, в тот день Наурузов около 15:00 вышел из гостиницы с адвокатом Алексеем Кощеевым, с которым постоянно вел дела. Они прошли в сторону СИЗО-1 Екатеринбурга, где сели в грузопассажирскую «Газель» под управлением Алексея Тихонова. Отсюда они проехали в офис Тихонова в Арамили.

Как удалось выяснить лицам, ведущим поиск пропавших, Наурузов совместно с Тихоновым планировал совместный бизнес в Подмосковье. Однако в решающий момент Алексей Тихонов подвел партнера и оказался должен ему один миллион 600 тыс. рублей. Он объяснял, что принадлежащие ему 10 млн рублей «зависли» при переводе, и попросил у Беслана помощи, пообещав расплатиться с ним после того, как этот вопрос будет решен. Из арамильского офиса Наурузов якобы вышел с 600 тыс рублей. Вместе с Кощеевым они некоторое время провели в кафе, откуда позвонили Тихонову и попросили отвезти их до остановки на улице Космонавтов в Арамили. Около 20:00 Наурузов позвонил знакомой и договорился о встрече в 21:00 в Екатеринбурге. Однако на встрече он не появился. Телефон Кощеева пропал из сети в 20:15.

Родственники Наурузова подозревают Алексея Тихонова в причастности к пропаже двух человек.

В Екатеринбург для поисков съехались родственники Наурузова. «Ищем уже неделю. Надежда потеряна. Нам хотя бы тело его получить, чтобы отправить в Ингушетию», — объясняют «URA.RU» родственники. Они пытаются вести самостоятельное расследование.

На этой неделе они встретились в Тихоновым, который последним видел Наурузова с Кощеевым. Его объяснения показались подозрительными. Кроме того, на руке арамильца имелись ножевые ранения. Однако сразу после этой встречи Тихонов пропал вместе с «Газелью» и ее владельцем.

В УМВД Екатеринбурга подтвердили факт пропажи Беслана. Однако информацией о Кощееве в полиции, судя по всему, не обладают, объясняя отсутствием заявления о его пропаже. Тем не менее коллеги адвоката подтвердили «URA.RU» его длительное отсутствие.

«Сообщение о пропаже Наурузова поступило в отдел полиции №8 от администрации гостиницы, в которой он проживал, так как к моменту выезда он не вернулся в номер. В настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия в целях установления местонахождения данного человека. Если кто-то из граждан обладает информацией о пропавшем, необходимо сообщать в полицию по номеру 356-42-08, 294-14-94 или 02», — рассказали «URA.RU» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.