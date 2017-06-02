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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
15:25  02 июня 2017 0

И все-таки это случилось! Из-за вступления в силу нового закона в Екатеринбурге пропала часть маршруток

Подготовка села Частоозерье Курганская обл, автобус
Стало невозможно добраться из микрорайонов в центр или хотя бы до метроФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
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Жители столицы Урала жалуются на то, то автобусы частных транспортных компаний исчезли со своих маршрутов. «Несколько тысяч жителей микрорайона Левобережный (Уктус) лишены возможности добираться до метро и центра города, — сообщил „URA.RU“ Андрей Андреев. — вечера, 01.06.2017, район практически прекратили обслуживать маршруты автобусов 056 и 083. Информация на остановочных комплексах отсутствует».

По мнению горожан, источник проблемы ясен — запрет на езду без российских прав, вступивший в силу с 1 июня. По данным комитета по транспорту екатеринбургской мэрии, примерно 40% водителей в Екатеринбурге не имеют российских прав. «В Екатеринбурге примерно 1000 водителей-гастарбайтеров, примерно 400 из них не сумели переучиться, все они работают в частных компаниях, — пояснил председатель комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Жители города почувствовали это «на своей шкуре» уже 1 числа. Между тем чиновники мэрии обещали, что изменения не вызовут транспортного коллапса. Говорилось, что если машин, которыми управляют водители с российскими правами, не хватит, то на проблемные маршруты выведут дополнительные автобусы муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП).

Ежедневно в Екатеринбурге на маршруты выходит 700 автобусов частных перевозчиков и 240 автобусов МОАП. По словам Яскевича, в муниципальном предприятии все водители с иностранными правами получили российские удостоверения. «В частных компаниях ситуациях хуже. Там очень большая текучка кадров, они только отучатся на российские права, как сразу же приходят новые иностранцы — и, конечно, тоже без прав», — говорит председатель городского комитета по транспорту.

Получить комментарий компаний-перевозчиков «Урал-Универсал» и «Уралтрансгрупп», обслуживающих автобусные маршруты 056 и 083, не удалось: их руководители не стали общаться с журналистом агентства.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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