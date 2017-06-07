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Главные новости Курганской области
16:26  07 июня 2017 0

Экс-руководитель налоговой службы Зауралья попросился из СИЗО под домашний арест. «Обострились заболевания»

Пресс-конференция Юрия Касьяненко Курган, касьяненко юрий
В Кургане начался судебный процесс по делу Юрия КасьяненкоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший начальник УФНС России по Курганской области Юрий Касьяненко, обвиняемый в превышении должностных полномочий, останется в СИЗО еще на шесть месяцев, до 26 ноября. Такое решение принял Курганский городской суд в среду, 7 июня, рассмотрев ходатайство следствия о продлении меры пресечения подсудимому, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Адвокаты просили суд освободить подсудимого под домашний арест, у него есть квартира в Кургане, где он мог бы находиться до вынесения приговора. По словам защитников, Юрий Касьяненко имеет несколько хронических заболеваний, которые обострились в период его содержания в СИЗО. Кроме того, адвокаты оспаривают принадлежность абхазской гостиницы «Белая панама» семье Касьяненко. Однако следователи посчитали, что Касьяненко может скрыться за границей: ранее он более пятидесяти раз выезжал в Абхазию.

Как уже сообщало «URA.RU», Юрий Касьяненко признал свою вину и просил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года Юрий Касьяненко оказывал покровительство ЗАО «Тюменьтел». Фактически задолженность предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей, однако Касьяненко дал указание своей подчиненной Ольге Киселевой-Захарченко выявить лишь не более 10 млн рублей долга. В результате исполнения этого указания государству причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей.

В суде Юрий Касьяненко и Ольга Киселева-Захарченко еще раз признали свою вину и попросили судью рассмотреть дело в особом порядке. Судья Дмитрий Дроздов предупредил подсудимых, что в этом случае им может быть назначено не более 2/3 от установленного срока. В целом, статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года.

Следующее заседание суда назначено на 15 июня.

Анна Бояркина
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