{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
13 июля 2017
Главные новости Курганской области
19:04  17 июля 2017 0

Мэрия Кургана решила судьбу скандальной улицы, с которой в прошлом году вывезли асфальт

Рейд инспекции ОНФ по дорогам Кургана, пазик, ямы в асфальте, убитая дорога, улица химмашевская
Улицу Химмашевская начали ремонтировать в прошлом году, но так и не закончилиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Одну из самых убитых дорог Кургана из списка ОНФ включили в ремонтную кампанию 2017 года. Электронный аукцион на определение подрядчика по ремонту улицы Химмашевская будет проведен в июле, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин на совещании в мэрии.

На Химмашевской верхний слой асфальта был снят осенью 2016 года, выполнить ремонт полотна подрядчик тогда не успел, в результате дорога разрушилась и вошла в тройку лидеров «Карты убитых дорог ОНФ» Кургана. Стоимость ремонта дороги оценивалась в более 18,5 млн рублей.

Дополнительно в план включен ремонт дорог на улицах Невежина (участок от К.Мяготина до Куртамышской), Парижской Коммуны и Орджоникидзе, сообщает пресс-служба администрации города.

Продолжается ремонт на улице Станционная — от Пригородного вокзала до площади им. Слосмана. Как ранее сообщало «URA.RU», победитель аукциона «Эквипмент Логистик Групп» (г. Москва) должен выполнить работу до 1 сентября за чуть более 19 млн рублей.

Текущий ремонт выполнен на Омской, Коли Мяготина (на участке от Пролетарской до кольца «Танк»), Илизарова, Станционной (на участке от пригородного вокзала), Сухэ-Батора, Победы, Кремлева, Земнухова, Шевелёвской, Витебского, Автозаводской, Пролетарской, Куйбышева, Карбышева, Мостостроителей, Климова, Войкова, Луначарского, Комиссаров, Мальцева (а/о Ледовый дворец), а/д Восточный проезд, проспектах Конституции и Голикова.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров