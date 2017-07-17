Одну из самых убитых дорог Кургана из списка ОНФ включили в ремонтную кампанию 2017 года. Электронный аукцион на определение подрядчика по ремонту улицы Химмашевская будет проведен в июле, сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин на совещании в мэрии.
На Химмашевской верхний слой асфальта был снят осенью 2016 года, выполнить ремонт полотна подрядчик тогда не успел, в результате дорога разрушилась и вошла в тройку лидеров «Карты убитых дорог ОНФ» Кургана. Стоимость ремонта дороги оценивалась в более 18,5 млн рублей.
Дополнительно в план включен ремонт дорог на улицах Невежина (участок от К.Мяготина до Куртамышской), Парижской Коммуны и Орджоникидзе, сообщает пресс-служба администрации города.
Продолжается ремонт на улице Станционная — от Пригородного вокзала до площади им. Слосмана. Как ранее сообщало «URA.RU», победитель аукциона «Эквипмент Логистик Групп» (г. Москва) должен выполнить работу до 1 сентября за чуть более 19 млн рублей.
Текущий ремонт выполнен на Омской, Коли Мяготина (на участке от Пролетарской до кольца «Танк»), Илизарова, Станционной (на участке от пригородного вокзала), Сухэ-Батора, Победы, Кремлева, Земнухова, Шевелёвской, Витебского, Автозаводской, Пролетарской, Куйбышева, Карбышева, Мостостроителей, Климова, Войкова, Луначарского, Комиссаров, Мальцева (а/о Ледовый дворец), а/д Восточный проезд, проспектах Конституции и Голикова.