Зауральцам разъяснили, как выписать поваленный ураганом лес на дрова или для строительства. Информация с ответами на наиболее распространенные вопросы размещена на сайте областного департамента природных ресурсов.
Желающим заказать лес предлагают направить заявление. Принести его можно лично в департамент в Кургане по адресу: улица Володарского, дом 65, строение 1, кабинет 208, а также направить электронной почтой по адресу: prirodresurs@kurganobl.ru или через портал Госуслуг. С формой заявления можно ознакомиться на официальном сайте департамента в разделе «Отрасль» в подразделе «Лесное хозяйство». Консультацию можно получить по телефону: (3522) 46-00-39.
В ведомстве отмечают, что законом установлены следующие нормативы:
— для строительства индивидуальных жилых домов и надворных построек — 100 кубометров раз в 50 лет;
— для ремонта жилых домов и надворных построек — 20 кубометров раз в 10 лет;
— для отопления жилых домов, а также иных собственных нужд — 20 кубометров один раз в год.
При этом вырубить и привези дрова предлагается самостоятельно. Кроме того, эта древесина не может быть продана, обменена, подарена или иным способом передана другим гражданам, предупреждают в департаменте. За такие действия к заявителю применяются меры в виде неустойки и административного штрафа.
В департаменте напоминают, что лес выделяется в пострадавших от урагана районах — Варгашинском, Мокроусовском и Лебяжьевском. О необходимости вывезти поваленный лес заявлял губернатор Зауралья Алексей Кокорин, он отмечал, что высохшие деревья могут представлять серьезную пожарную опасность.
Жители Зауралья еще в мае жаловались депутатам, что не могут получить в лесах древесину для собственных нужд и их заставляют покупать лес по завышенным ценам.