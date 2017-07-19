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Главные новости Курганской области
11:01  19 июля 2017 1

Зауральцам предлагают заказать по электронной почте поваленный ураганом лес

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
Стихия бушевала в регионе 17 и 18 июняФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральцам разъяснили, как выписать поваленный ураганом лес на дрова или для строительства. Информация с ответами на наиболее распространенные вопросы размещена на сайте областного департамента природных ресурсов.

Желающим заказать лес предлагают направить заявление. Принести его можно лично в департамент в Кургане по адресу: улица Володарского, дом 65, строение 1, кабинет 208, а также направить электронной почтой по адресу: prirodresurs@kurganobl.ru или через портал Госуслуг. С формой заявления можно ознакомиться на официальном сайте департамента в разделе «Отрасль» в подразделе «Лесное хозяйство». Консультацию можно получить по телефону: (3522) 46-00-39.

Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, разбор завалов, ураган, разрушения
Ветер разрушил деревню в Мокроусовском районе
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ведомстве отмечают, что законом установлены следующие нормативы:

— для строительства индивидуальных жилых домов и надворных построек — 100 кубометров раз в 50 лет;

— для ремонта жилых домов и надворных построек — 20 кубометров раз в 10 лет;

— для отопления жилых домов, а также иных собственных нужд — 20 кубометров один раз в год.

При этом вырубить и привези дрова предлагается самостоятельно. Кроме того, эта древесина не может быть продана, обменена, подарена или иным способом передана другим гражданам, предупреждают в департаменте. За такие действия к заявителю применяются меры в виде неустойки и административного штрафа.

В департаменте напоминают, что лес выделяется в пострадавших от урагана районах — Варгашинском, Мокроусовском и Лебяжьевском. О необходимости вывезти поваленный лес заявлял губернатор Зауралья Алексей Кокорин, он отмечал, что высохшие деревья могут представлять серьезную пожарную опасность.

Жители Зауралья еще в мае жаловались депутатам, что не могут получить в лесах древесину для собственных нужд и их заставляют покупать лес по завышенным ценам.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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