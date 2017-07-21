09:00 21 июля 2017 0

Президент России Владимир Путин видный мужчина. Ну как тут не поцеловать? Фото: Официальный сайт президента РФ

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Сегодня 21 июля. И вот главное к этому часу:

Владимира Путина поцеловала случайная прохожая. В Сети бурно обсуждают трогательный поцелуй, попавший на видео.

Россияне раскритиковали введение курортного сбора на юге России. По мнению недовольных, он принуждает отказаться от черноморского отдыха.

Автовладельцам упростят возмещение по ОСАГО. Новые правила, существенно облегчающие жизнь водителей, могут принять уже в этом году.

Суд вынес приговор организатору детских групп смерти Филиппу Лису. И наказание удивительно мягкое. Разбираемся, почему так получилось.

Жители бегут из образцового поселка на Ямале, на реконструкцию которого потрачены миллионы бюджетных денег. Читайте, в чем причина.

Силовиков лишат медицинской помощи по полисам ОМС. Так власти хотят сэкономить на оплате лечения.