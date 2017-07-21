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21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
13:28  21 июля 2017 2

В Зауралье после заявлений о «борзоте» возбудили дело о преднамеренном банкротстве завода

Экс-работникам ШТЗ выплатили долги на ноябрь и декабрь 2016 годаФото: пресс-служба администрации города Шадринска

Следственное управление УМВД по Курганской области возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО «Шадринский телефонный завод», где работникам не платили зарплату с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Проверка подтвердила факты незаконного отчуждения основных активов ШТЗ, из-за чего организация не могла платить своим кредиторам. Финансовое состояние предприятия ухудшали искусственно, отмечают в ведомстве.

В четверг, 20 июля, экс-заводчанам начали частично погашать долги. По данным прокуратуры, на 1 июля задолженность перед 96 работниками завода составила 5,5 млн рублей.

Один из экс-работников завода рассказал корреспонденту «URA.RU», что завод отдал долги за ноябрь и декабрь 2016 года. Однако деньги получили не все: по некоторым сотрудникам возникли вопросы, так как в бухгалтерии не оказалось на них данных. Люди не получили выходные пособия по сокращению.

Бывшие работники ШТЗ 18 июля собрались, чтобы пожаловаться Жириновскому и губернатору Кокорину на «борзоту» владельцев завода-банкрота. Люди не могли дождаться зарплаты с ноября 2016 года, причем на их глазах владельцы отдавали площади и активы предприятия под аффилированные фирмы. Собрание нескольких десятков человек всполошило власти, а в СМИ появились сообщения о митингах. «В городе уже есть примеры того, когда после сокращения (ШЗТМ) работники два года ждут положенных выплат. Мы испугались такой же участи и решили действовать», — говорят экс-заводчане.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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