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Главные новости Курганской области
14:00  25 июля 2017 0

«Для красоты». Зауральским бабушкам грозит тюрьма за выращивание мака

Деревня Сосновка, пенсионерка, старушка, бабушка
Фигуранткам уголовного дела 50 и 85 летФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Зауралье две бабушки 50-ти и 85-ти лет стали фигурантками уголовного дела из-за выращивания мака в крупном размере. Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские обнаружили незаконные посевы мака в Щучанском районе. Сотрудники изъяли с огородов женщин 35 и 200 маковых кустов. Экспертиза подтвердила наличие в них наркотических веществ. Санкция статьи №231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Хозяйки пояснили полицейским, что посадили растения «для красоты».

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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