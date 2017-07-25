В Зауралье две бабушки 50-ти и 85-ти лет стали фигурантками уголовного дела из-за выращивания мака в крупном размере. Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД региона.
Полицейские обнаружили незаконные посевы мака в Щучанском районе. Сотрудники изъяли с огородов женщин 35 и 200 маковых кустов. Экспертиза подтвердила наличие в них наркотических веществ. Санкция статьи №231 УК РФ (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Хозяйки пояснили полицейским, что посадили растения «для красоты».