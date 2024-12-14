Долги россиян по ЖКХ будут снимать с банковских карт без суда

Нотариусы смогут взыскивать задолженности по жилищно-коммунальным услугам во внесудебном порядке с помощью исполнительной надписи — она станет основанием для взыскания долга напрямую через банки. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении.
Нотариус проверяет права должника на жилье и уведомляет о долге через почту или «Госуслуги». «Должнику дается семь дней на добровольное погашение или подачу возражения. Если никакой реакции не последует, нотариус оформляет исполнительную надпись, которая становится основанием для взыскания через приставов или напрямую через банки», — комментирует законопроект гендиректор профессиональной юридической группы «АИД» и юрист Давид Адамс, его слова передают «Известия».
Такая инициатива связана с тем, что задолженность россиян по ЖКУ в 2023 году составила около 900 миллиардов рублей. В 2022-м этот показатель был на 72 миллиарда меньше.
В настоящее время долги по коммунальным платежам могут быть взысканы только в претензионном или судебном порядке. Они осуществляются путем приказного или искового производства.
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