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26 июля 2017
25 июля 2017
09:00  26 июля 2017 0

Уральские танки поедут в Сирию, авиапассажиров ждут перемены, Apple заберет iPhone у россиян. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
Очередные санкции против РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

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И вот главное к этому часу:

Путин обсудил с руководством Ирака поставки уральских танков. Ранее сообщалось, что соглашение на поставку танков уже подписано.

Российский МИД обвинил СМИ США в дезинформации о вооружении боевиков. Официальный представитель МИД считает, что журналисты — инструмент американской пропаганды.

В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России. Нововведение отправится на утверждение в Белый дом.

«Скоро в самолетах перестанут еще и кормить». Самое важное о новом законе, меняющем жизнь авиапассажиров.

Apple заберет у россиян старые смартфоны на выгодных условиях. В России появится программа обмена старых iPhone.

Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от молодежного сленга. Глава РПЦ уверен, что вульгаризм подорвет авторитет церкви среди нового поколения.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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