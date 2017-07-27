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27 июля 2017
21:00  27 июля 2017 0

Казус Саакашвили, дворцы силовиков и КПД депутатов. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Юрий Дудь. Екатеринбург, саакашвили михаил, дудь юрий
Экс-президент Грузии превратился в фрикаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное к этому часу:

Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Вместе с экспертами разбираемся в нелегкой судьбе и политической карьере экс-президента Грузии, который остался без паспорта сначала родной, а потом и чужой страны.

Но не у всех политиков дела идут настолько плохо. Эксперты составили рейтинг эффективности депутатов Госдумы. Уральцы — в первой десятке. Поклонскую и Милонова тоже расставили по местам.

Челябинских сотрудников ведомств в погонах ждут чистки. В доме бывшего замначальника отдела МВД прошло «маски-шоу». Также стало известно, в каких дворцах живут силовики, «крышующие» криминал в Чебаркуле.

Водителей тоже ждет неприятный сюрприз. Минтранс заставит их сдавать новый обязательный экзамен. Инициатива коснется всех — от таксистов до дальнобойщиков.

Россиянам отменят поверку водосчетчиков. Но не всем сразу.

Актер Михаил Пореченков выступил с очередными откровениями. Он рассказал, как на самом деле работает «Битва экстрасенсов».

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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